Legendaren: ”Meningslöst om man inte slår Finland”

Efter övertidsförlusten mot Kanada i premiären väntar nu ett rivalmöte mot Finland för Tre Kronor.

Det är en match som Sverige måste vinna, menar legendaren Mats Näslund.

– Det var helt meningslöst att ta poäng mot Kanada om man inte slår Finland. Så enkelt är det, säger Näslund till hockeysverige.se.

En seger mot Finland i kväll är ett måste för Tre Kronor, menar Mats Näslund.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

Tre Kronor inledde 4 Nations Face-Off med övertidsförlust mot Kanada. Idag, lördag, väntar lagets andra match i turneringen där Finland står för motståndet. Sveriges inledande matcher spelas i Montréal. En stad som en av svensk hockeys största spelare, Mats Näslund, känner till väl. Han gjorde åtta säsongen med Montréal Canadiens. Säsongen 1985/86 vann hann dessutom Stanley Cup med laget. Nu är han tillbaka i Montréal för att följa Sveriges resa i 4 Nations.



– Det är alltid kul att komma tillbaka hit. Jag var även här för en månad sedan. Ibland blir det flera gånger på ett år. Sedan kan det några år innan det är dags igen, säger Mats Näslund till hockeysverige.se och fortsätter:

– Nu har jag hunnit träffa några av mina kompisar som är här, vilket är kul.



Givetvis känner folk i Montréal fortfarande igen Mats Näslund då han kliver in i arenan.



– Här i arenan är det mycket ”selfies”, skrattar Mats Näslund.

– Jag kan förstå dom som bor här och behöver uppleva det varje dag kan tycka det är lite jobbigt, men jag har absolut inte något bekymmer med det.



Du är ju numera förpassad till läktaren då det gäller hockeymatcher i Montréal, hur skulle du beskriva den inramning som var under matchen mellan Sverige och Kanada?

– Det har varit lite oroande med biljettförsäljningen och så vidare under morgonen. Av det jag har förstått lyckades man kränga ut en massa biljetter till ungdomslag. Man fick också dit mycket ungdomar så det var helt packat på läktarna.

– Bra publik, bra stämning, publiken visade en bra respekt för Sverige och buade åt Toronto-spelarna, men det är väl normalt och som det ska vara i Montréal.

Mats Näslund är ihågkommen bland Canadiens-supportrarna för sin tid i Montréal.

”Sverige har valt rätt målvakt”

Sverige var rejält utspelade första tio minuterna och Mats Näslund hade då inga större förväntningar på att det skulle vända.



– Jag är här med en resebyrå, Björk & Boström, och började tycka synd om dom som hade betalat för att åka hit och titta på det här. Jag var rädd för att det skulle dra i väg till sex, sju baklängesmål. Första tio såg oroväckande ut. En olycklig utvisning naturligtvis, men det var väldigt lamt.

– Från början var det nästan en ”All Star-matchkänsla”. Något hände och sedan var Sverige bättre laget sista perioderna.



Från utspelade och underläge med 3-1 gick Sverige upp till 3-3 innan Kanada avgjorde i förlängningen.



– För det första stod det klart att Sverige valt rätt målvakt (Filip Gustavsson). Han höll laget kvar i matchen så dom fick en ärlig chans att komma tillbaka.

– Sedan växte spelarna mer och mer ju mer självförtroende dom fick. Under ett tag i andra perioden tyckte jag att Kanada såg lite trötta ut. All heder åt laget som vävde det där.



Vilka spelare stack ut lite extra enligt dig?

– Dom jag tyckte stack ut var dom som jag inte trodde skulle sticka ut. Exempelvis så var (Joel Eriksson) Ek bra. Samtidigt tyckte jag att Sveriges minst namnkunniga backar också var riktigt bra.

– Victor Hedman växte in i matchen, men jag tycker att han hade det tufft första tio minuterna.

Sam Hallam satsar på rätt målvaktskort, enligt Mats Näslund.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Svagt powerplay: ”Kan naturligtvis bli bättre”

Som motståndet idag väntar alltså Finland som förlorade mot USA med 6-1 i natt svensk tid.



– Det var helt meningslöst att ta poäng mot Kanada om man inte slår Finland. Så enkelt är det.

– Vi har finskt gäng med oss hit och dom är bekymrade eftersom deras tre bästa backar är borta. Finska gänget tror inte att Finland räcker till defensivt. Vi får hoppas att det är så.

– Vi får också hoppas att våra svenska namnkunniga spelarna gör en bättre match än den mot Kanada.



Tror du vi får se en liknande matchbild som mot Kanada?

– Nej, Finland brukar spela ganska defensivt. Jag skulle tro att dom ställer upp och spelar styrspel.

– Sverige får försöka föra matchen. Jag tror inte Finland kommer försöka ligga på så jättemycket första tio minuterna.



Vad blir nyckeln om Sverige ska vinna mot Finland?

– Det är bara att ta med sig spelet killarna hade i matchen mot Kanada. Tyvärr spelade man ett väldigt dåligt powerplay där Sverige hade kunnat avgöra matchen. Det där kan naturligtvis bli bättre, om man nu får chansen att spela powerplay.



Vilka är favoriter i matchen?

– Absolut Sverige, avslutar Mats Näslund.