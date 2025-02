4 Nations Face-off är igång och under natten krossade USA Finland med 6–1.

Det var bröderna Tkachuk som visade vägen men framför allt Brady som fick visa vad han går för.

– Det här är hans stora ögonblick, säger experten Pierre LeBrun till Jay On Rait efter matchen.

Brady Tkachuk är kapten för Ottawa Senators, nu storspelar han för USA i 4 Nations Face-Off. Foto: Bildbyrån (montage).

USA blev numret för stort för Finland, som tappade sin 0-1 ledning till 6-1. Brady och Matthew Tkachuk briljerade under matchen och hjälpte USA ta hem segern. Bröderna Tkachuk stod för två mål var men det är Brady Tkachuk som hyllades mest efter matchen.



– Brady Tkachuk gjorde åtta tacklingar under matchen medan hans bror Matthew menade att det kändes som 28. Brady satte verkligen tonen för USA med sitt fysiska spel och sedan såklart med sina två mål, säger experten Pierre LeBrun i Jay On Rait sändningen efter matchen.



Bröderna Tkachuk spelade inte i samma kedja till början av matchen men tränaren Mike Sullivan visste att det var en möjlig ändring han kan tänka sig att genomföra. Runt halvvägs in i matchen ändrade Sullivan till slut i kedjorna och bröderna Tkachuk fick spela ihop. Det blev en väldigt framgångsrik ändring som gav bra utdelning.

I samma tv-studio kallades bröderna Tkachuk för hjärtat i USA.

– De skulle gå igenom väggar för USA, säger Mark Masters i programmet.

”Detta är Bradys stora ögonblick”

Brady Tkachuk har levererat stort som kapten för Ottawa Senators i NHL. Han har spelat i Ottawa sedan 2018 och har en utvecklingskurva som hela tiden går upp. Bara under förra säsongen stod 25-åringen för 74 poäng på sina 81 matcher. Säsongen innan gjorde han imponerande 83 poäng på 82 matcher.



Dock har Ottawa aldrig tagit sig till ett slutspel under tiden Brady Tkachuk varit en del av laget. Detta gör hans framgång i 4 Nations såhär långt ännu mer imponerande och är orsaken till att han hyllas.



– Brady har aldrig spelat Stanley Cup slutspelshockey. Det här är hans stora ögonblick, de största matcherna i hans karriär, här under 4 Nations. Nu hoppas han naturligtvis att följa upp detta med att ta Ottawa till slutspel i år, säger LeBrun.



Han förklarar vidare att detta är en väldigt stor framgång för båda bröderna Tkachuk som kommer göra allt för USA under 4 Nations. Det som väntar härnäst i turneringen är heta matcher mellan granländerna. I morgon ska Sverige möta Finland, där båda lagen är sugna på en revansch. Och på söndag är det dags för USA att spela mot Kanada.