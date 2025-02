Söker revansch i 4 Nations: ”Vill göra så mycket mål som möjligt”

På Hockey-VM förra året gick Adrian Kempe mållös från alla tio matcher.

Nu vill stjärnan kliva fram och göra skillnad för Tre Kronor i 4 Nations Face-Off.

– Det kommer att vara annorlunda för mig nu när det är på liten rink, säger Kempe.

Adrian Kempe ska revanschera sig efter VM i Tjeckien. Foto: Bildbyrån & Alamy (Montage)

Nästa vecka smäller det. Då släpps nämligen pucken för 4 Nations Face-Off och för första gången på åtta och ett halvt år kommer det att spelas landslagshockey med de bästa spelarna i världen.

Under helgen spelas nu de sista NHL-matcherna innan spelarna ska resa och samlas med sina landslag. En av spelarna som är minst sagt taggad inför turneringen är Adrian Kempe.

– Det ska bli skitkul. Det är något som man har sett fram emot och jag är såklart jätteglad att få vara med. Det har varit en dröm att man vill vara med i det bästa laget som Sverige kan erbjuda. Speciellt med OS nästa år och allt sådant tror jag att det är en bra turnering för att kunna visa upp sig själv och komma ihop som lag också. Det kommer kanske inte vara samma lag nu som till OS men många av oss kommer vara med i båda och jag tror det blir bra för oss att spela ihop oss inför det också. Jag ser fram emot det jättemycket, det ska bli skitkul, säger Kempe på en pressträff med svensk media.

Kempe hade en tuff VM-turnering. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Adrian Kempe ska revanschera sig i Tre Kronor

Adrian Kempe har varit en trogen spelare för Tre Kronor och har ofta ställt upp när det kommer till VM-spel. Han har gjort totalt fyra VM-turneringar, 2018, 2019, 2021 och 2024. Han har därmed ett VM-guld från 2018 på meritlistan.

Men VM i Tjeckien förra året blev ingen höjdpunkt för den 28-årige forwarden. Kempe hämtades in som den sista pusselbiten till Tre Kronor och skulle visa vägen i offensiven med sitt öga för målet. Men i stället var det stolpe ut för målskytten hela turneringen. Även om han fick med sig en bronsmedalj hem lämnade Kempe isen på noll mål under turneringens tio matcher.

Nu när du ska dra på dig landslagströjan igen, känner du en personlig revansch med tanke på hur det gick i VM?

– Revansch och revansch… Det är klart att man vill göra så mycket mål som möjligt när man spelar för Sverige. Det kommer att vara annorlunda nu med allt på liten rink i stället för stor rink. Det känns som att mitt spel passar bättre på liten rink med tajtare ytor och man kommer närmare målet, säger Kempe och fortsätter:

– Förhoppningsvis kommer jag kunna utnyttja mitt skott och min fart mer än på stor rink där man möter lag som bara packar in och väntar på att man ska göra någonting. Nu kommer det att bli mer offensiv hockey, speciellt när vi möter så pass bra lag. Förhoppningsvis kommer jag kunna använda min fart och mitt skott för Sverige här på liten rink.

Enda spelaren från laget i storturneringen

Los Angeles Kings ser återigen ut att vara ett givet slutspelslag i Pacific Division men i 4 Nations Face-Off är de underrepresenterade. Adrian Kempe är nämligen den enda Kings-spelaren som är uttagen till turneringen, även om det spekuleras att Drew Doughty skulle kunna kallas in för att ersätta Alex Pietrangelo i Kanadas lag.

– Vi har sjukt många bra spelare och sedan har vi ju spelare från länder som inte är med i turneringen, men som troligtvis kommer vara med när väl OS ska spelas. Det är såklart jättekul att jag får vara med och sedan får vi se om Drew kommer att spela eller inte. Självklart är det kul för mig och det känns som att lagkompisarna är glada för min skull, säger Kempe.

Adrian Kempe är ensam från L.A. att vara uttagen i Four Nations. Foto: David Zalubowski/AP Photo/Alamy

Adrian Kempes roll i 4 Nations Face-Off

Tre Kronor kommer att sakna William Karlsson i turneringen och i stället kallades Rickard Rakell in till laget. En center ut och en ytterforward in. Då har det spekulerats i att Kempe skulle kunna kliva in som center. Även om han spelar ytterforward i LA Kings bredvid Anze Kopitar har Kempe spelat center tidigare i sin karriär och hanterar att spela på båda positionerna.

Kempe själv är dock tydlig med att han förväntas sig att spela på en kant i Tre Kronor.

– Jag har ju spelat vinge de senaste fyra-fem åren och det är väl där jag är mest trygg. Jag har ju inte spelat center så jättemycket de senaste åren, men vet att jag fortfarande kan spela center om det behövs.

– Det känns som att vi har ganska bra centrar i laget som vi har. Jag är nog ganska säker på att jag kommer spela vinge. Sedan kan jag spela på båda positionerna? Ja, absolut. Men det är vinge där jag känner mig mest trygg och där har jag också spelat som bäst här de senaste åren. Jag tror att det är där jag kommer spela.

Stjärnan dock att han inte har någon preferens kring kedjekamrater.

– Vi har inte pratat så mycket egentligen om hur vilka som ska spela tillsammans. Jag har ingen aning vem jag kommer att få spela med. Men alla de bästa spelarna är då, oavsett vem man kommer få spela med så kommer det vara grymt bra spelare. Jag har ingen som jag skulle vilja spela med mer än någon annan.

– Jag har ju spelat med William (Nylander) när vi var yngre, innan vi draftades. Men annars skulle jag kunna spela med vem som helst. Det är sjukt mycket bra skickliga spelare, (Jesper) Bratt och ”Nyllet” och sådana. Det skulle vara kul att spela med och kunna se vilken kemi man kan bygga under turneringen, avslutar Adrian Kempe.