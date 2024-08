ANNONS

Det blev succé direkt i A-lagsdebuten för Herman Liv som räddade 21 av 22 skott när Örebro besegrade Malmö.

Det lär dock bara vara den första av flera matcher för Liv i Örebro.

– Målet är att vara med och tävla så mycket som möjligt i A-laget, säger Herman Liv.

– Vi har en långsiktig plan med Herman, säger tränaren Niklas Eriksson.

Herman Liv gjorde sin första match för Örebros A-lag igår. Han visade klass och var en av nycklarna till att Örebro kunde vinna med 3-1.

– Klart att jag blev nervös, men det var bara kul då jag väl kom ut på isen, säger Herman Liv till hockeysverige.se dagen efter A-lagsdebuten.

– Jag visste inte riktigt vad jag skulle komma ut till i första perioden, men grejen är att det egentligen bara var en vanlig hockeymatch, så det vara bara ut och köra.

Herman Liv har dessutom tränat med Örebros A-lag under säsongen, vilket såklart hjälpt honom att komma in i tempot.

– Nu har jag bara tränat med A-laget och jag tror det har hjälpt mig att komma in i tempot och allt det här.



Hur ser du på din prestation i matchen?

– Jag tycker den var bra. Målet var kanske inte något jag kunde göra något åt. Stabilt. Kanske att jag skulle ut och stoppat någon mer puck runt mål.

Herman Liv räddade 21 av 22 skott i debuten. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

Herman Liv: “Kanske få någon match om det behövs i SHL”

Örebro har en mycket stabil målvaktssituation med Jhonas Enroth och Jonas Arntzen, så det kan bli tufft för Herman Liv att redan den här säsongen ta en plats där.

– Jag tänker inte så mycket på det där utan jag tar det dag för dag. Sedan får vi se vart det tar vägen. Vi tävlar på träningarna och jag vet om att det är två bra målvakter. Vi fungerar bra ihop och det är en bra tävlingsnivå.

Vad har du för målsättningar kommande säsong?

– Att spela mycket med J20. Kanske få någon match om det behövs i SHL, men främst komma så långt som möjligt i J20 och vara med och tävla så mycket som möjligt i A-laget.

– Sedan ser jag det som en bonus om jag skulle bli uttagen till Juniorlandslaget. Det är något som kommer om jag gör rätt saker här hemma, avslutar Herman Liv.

Örebro har en långsiktig plan för Herman Liv, menar tränaren Niklas Eriksson. Foto: Bildbyrån

Örebros plan för Herman Liv: “Ska träna med A-laget”

Örebros tränare är Niklas Eriksson och han ser mycket positivt på Hermans Livs match mot Malmö.

– Herman gjorde en stabil insats igår med några fina räddningar, han fick bra hjälp av våra backar som gav honom förutsättningar att vara bra i kassen.

– Vi har en långsiktig plan med Herman och där var det viktigt att han skulle få känna på spel i A-laget.

– Planen den här säsongen är att han ska stå många matcher i J20 och att han ska vara med och träna med A-laget.



Vilka ser du som hans styrkor?

– Hermans styrkor är att han har en förmåga att kunna spela på intuition och han är väldigt coachbar. Han har en förmåga att lyfta sig när det blir viktiga matcher och gillar dom situationerna.

