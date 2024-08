ANNONS

Trots över 100 matcher spelade 2023/24 har Gustav Forsling svårt att sitta still.

För hockeysverige.se berättar han nu om ett händelserikt år, både på och utanför isen, och blickar framåt…

Resan - till toppen: “Jag har alltid trott på det”

Stanley Cup-finalen: “En berg- och dalbana”

Sonens betydelse: “Det hjälpte mig”

4 Nations-turneringen: “Väldigt höga förväntningar”

STUREFORS (HOCKEYSVERIGE.SE)



Nygift, nybliven pappa, Stanley Cup-vinnare, Guldpucken, bäst plus och minus i hela NHL, hyllningar i SAAB Arena med bucklan… Gustav Forslings senaste år har varit händelserika. Nu är han hemma i utkanten av Linköping för att ladda om inför kommande säsongen.

– Det har varit ett händelserikt år. Många roliga och positiva höjdpunkter, säger Gustav Forsling då vi ses på altan utanför hans, hustrun Danielas och sonen Bo:s hus några mil utanför Linköping.



Har du hunnit samlat tankarna efter allt som hänt på en så pass kort tid?

– Nu på senare tid tycker jag allt har börjat lugna ner sig lite och jag har också bott i Sverige under en månad.

– Det är väldigt skönt att vara hemma och andas lite svensk frisk luft. Komma ner i varv och ladda om till en ny säsong. Så känns det just nu.

“Det kanske var svårt att tro för ett par år sedan, men jag har alltid trott på det”

Gustav Forsling hade den bästa plus- och minusstatistiken i hela NHL. En statistik där för övrigt Edmontons Mattias Ekholm slutade trea. Tvåa var Winnipegs Dylan DeMelo – Framför allt måste man spela i ett extremt bra lag för att få sådana siffror. Spela med bra spelare.– Dessutom spelade jag väldigt mycket. Vi vann mycket och gjorde en hel del mål där jag fått vara inne.

Totalt svarade han för tio mål och 39 poäng på 79 matcher under grundserien. I slutspelet gjorde han fyra mål och 13 poäng på 24 matcher.

– Jag tycker att det känts som en väldigt bra och stabil säsong. Jag är väldigt nöjd med hela säsongen.

– Även säsongen innan var väldigt bra. Klart att jag den här säsongen fick ta lite större steg offensivt i slutspelet, vilket var väldigt roligt, och producera lite framåt. Annars tycker jag att jag hade en liknande säsong som den innan.

Gustav Forsling vann Hockeysverige.se:s pris EliteProspects Award 2015/16. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad har du utvecklat mest i ditt spel sedan du kom till Florida?

– Jag tror att jag blivit en mer komplett spelare, försöker vara jämn i mitt spel och hålla en hög lägstanivå, vilket det handlar om där borta.

– Det har kommit med ett större självförtroende och att jag vågar tro mer på mig själv, fått en större roll…



Det känns som du jobbat lite i det tysta genom åren, har det här passat dig på ett bra sätt?

– Ja, men det måste man göra. När du är på gränsen i NHL får du bestämma sig för att antingen knyta näven och jobba på hårdare eller så får man göra något annat.

– Jag tyckte och trodde att jag skulle kunna slå mig in, spela i NHL och få den rollen jag har nu.

– Sedan är det få förunnat att få den chansen, att få spela ett första backpar. Det kanske var svårt att tro för ett par år sedan, men jag har alltid trott på det även om det varit långt bort. Jag har jobbat på även fast jag inte varit i NHL.

Stanley Cup-mästare: “Många känslor som kom när det väl hände”

Gustav Forsling blev dessutom pappa mitt under säsongen.– Han är sju månader nu. Klart att mitt liv har förändrats ganska mycket även om vi inte ändrat vårt levnadssätt jättemycket, vilket jag ska ärligt säga.– Vi var inte jätteflängiga innan heller och vi har, som sagt var, inte förändrat så mycket ändå fast allt har förändrats.– Det har varit helt fantastiskt, men det har också varit mycket nytt, säger Gustav Forsling med ett leende.

Florida mötte alltså Edmonton i en redan nu klassisk finalserie. Florida tog ledningen med 3-0 i matcher innan Edmonton gick upp till 3-3.

– Det var en berg- och dalbana av känslor. När vi kom upp till 3-0, det var först då man tänkte tankarna att vi kunde vinna. Till att vi då tappade till 3-3 och det nästan kändes ett tag nästan som att vi hade förlorat. Att sedan vinna ”game seven…”



När hockeysverige.se träffade Kevin Stenlund berättade han om känslorna inför match sju.

– Det blev att man tänkte på rubrikerna. Vi ledde ändå med 3-0 och skulle bara vinna en match till.

– Då det stod 3-3, klart att det fanns där, men på värmningen inför match sju kände jag att det här skulle vi ta.

Gustav Forsling och Kevin Stenlund vann Stanley Cup tillsammans. Foto: Ronnie Rönnkvist

Gustav Forsling:

– Det kändes verkligen som vi bara skulle vinna den matchen. Att ha en ”game seven” på hemmaplan och allt det där. När jag ser tillbaka på det kände vi oss väldigt självsäkra på att vinna trots att vi precis torskat tre raka matcher.



Edmonton var då i sitsen att behöva vinna fyra raka matcher.

– Precis. Det blev att Edmonton helt plötsligt hade chansen att vinna Stanley Cup. Allt annat innan hade varit bonus för dom.

– Klart att dom också trodde på det, men just situationen att man bara behövde vinna en match till för att vinna Stanley Cup hade vi redan haft under tre matcher. Jag tror det hjälpte oss.

Tar hjälp – av sonen: “Gjorde att jag alltid fick ett leende på läpparna”

– Jag tror faktiskt att det var mest glädje. Det blev också en stor lättnad. En kombination.– Det var många känslor som kom när det väl hände eftersom man levt under en så extrem press under en lång tid.– Det var en obeskrivlig känsla när väl slutsignalen kom och svårt att sätta ord på, men jag tror att jag alltid kommer komma ihåg den känslan.– Ganska snabbt efter ändå. Dom var nere på isen redan tio minuter, en kvart efter.– Även min mamma, pappa och två bröder var där så det var extremt roligt. Det var roligt att vi fick vinna på hemmaplan så jag fick dela allt med familjen.

Det blev totalt 103 serie- och slutspelsmatcher för Gustav Forsling under säsongen, men han känner sig trots allt pigg i kroppen.

– Året innan hade vi också en 100-matcherssäsong. Jag ska inte säga att jag börjar bli van, men det blir kortare somrar och var en intensiv säsong.

– Jag får vara smart på somrarna med hur jag lägger upp mitt program. Senaste två åren har jag fått justera lite eftersom det blivit kortare somrar. Då har jag i stället kört lite mer intensivt. Försökt att få in så mycket styrka som möjligt och bygga upp kroppen igen.

Gustav Forsling fick visa upp Stanley Cup-bucklan i Linköping tidigare i somras. Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån

I din situation är väl återhämtning lika viktig som träning?

– Jag gillar att träna extremt mycket och har svårt att vara ledig. Just att vara ledig från hockeyn är just nu det viktigaste för mig, att glömma hockeyn lite. Jag tror det mest är skallen som måste få vila för mig.

– Kroppen känner jag mig ganska trygg med och jag vågar trycka på, men klart att den också måste vila, men mest måste huvudet få vila.

Ska spela 4 Nations: “Väldigt höga förväntningar”

– Ja, det är faktiskt så. Det kände jag direkt. Jag kunde torska tre matcher i rad i Stanley Cup-finalen, men ändå komma hem och träffa honom som gjorde att jag alltid fick ett leende på läpparna.– Det här tror jag faktiskt hjälpte mig. Framför allt under slutspelet som i stort sett är en berg- och dalbana. Det är fantastiskt att ha honom.

Snart drar en ny säsong i gång för Florida och Gustav Forsling.

– Jag ska ärligt säga att jag är väldigt laddad. Jag trodde att jag skulle vara mer o-sugen på att spela hockey, men jag är sugen igen.

– Vi vet hur rolig en säsong kan bli så jag tror att alla kommer kunna ladda om för att ha lika roligt som vi haft den här säsongen. Det var bästa hockeysäsongen i mitt liv.

Nästa år väntar 4 Nations med Tre Kronor för Forsling. Foto: Ronnie Rönnkvist

Till kommande säsong har både Oliver Ekman Larsson (Toronto) och Kevin Stenlund (Utah) lämnat Florida.– Det är tyvärr så då man vinner, att man får mer pengar någon annanstans. Det blir svårt att ha kvar alla i ett vinnande lag och känslan är att det alltid blir så. Väldigt tråkigt såklart och vi blev goda vänner med de båda.

Gustav Forsling har aldrig spelat VM eller OS, men ska nu få chansen i kommande 4 Nations-turneringen.

– Jag har väldigt höga förväntningar på den turneringen. Framför allt att vi ska möta dom bästa, att alla NHL-spelare ska vara med. Det är något jag tycker är helt fantastiskt coolt. Det är verkligen på tiden att alla de bästa möter varandra igen, så det här är något jag ser väldigt mycket fram emot.



Hur ser du era möjligheter att vinna hela turneringen?

– Jag tycker det är en väldigt stor chans. Det blir speciellt eftersom vi inte kommer kunna träna tillsammans så mycket innan. I stort sett blir det en träning och sedan match direkt. Så är det såklart för alla lag.

– Jag tror vi står oss ganska högt med NHL-stjärnor och så vidare, så jag tror att vi har en väldigt stor chans att vinna, avslutar Gustav Forsling.

TV: Gustav Forsling efter Stanley Cup-segern