NHL Network rankar NHL:s 20 bästa backar. Då tar fyra svenska försvarare plats på listan.

NHL Network har tidigare rankat de bästa målvakterna, forwardsspelarna och centrarna. I natt släpptes rankingen av de 20 bästa backarna – där fyra svenskar tar plats.

På plats 16 letar sig Edmontons svenska back Mattias Ekholm in på listan efter en framgångsrik säsong på Oilers blålinje. Ekholm är ny på listan, medan landsmannen Rasmus Dahlin får finna sig i att rankas på plats elva efter att förra året lagt beslag på sjundeplatsen.

Två svenskar letar sig in bland de tio högst rankade, där Stanley Cup-mästaren, tillika Guldpucken-vinnaren, Gustav Forsling slår sig in på listan och kliver raka vägen in på en sjätteplats. Den högst rankade svenskbacken är Victor Hedman som klättrar på listan jämfört med förra säsongen och tar tredjeplatsen.

Karlsson och Lindholm tappar sina platser

Bland spelarna som ramlat bort från topp 20 återfinns två svenskar i form av Erik Karlsson och Hampus Lindholm. Båda slog sig in på topplistan till förra årets lista, men har i år fått se sig ställas utanför listan. Lindholm rankades på plats 15 förra året, medan Karlsson rankades som den åttonde bästa backen inför NHL-säsongen 2023/24.

Årets lista toppas, precis som förra året, av Colorados superstjärna Cale Makar, medan Quinn Hughes lyfter från fjolårets tiondeplats till andraplatsen på årets lista.

Hela NHL Networks ranking

(Fjolårets placering inom parentes)

Cale Makar, Colorado Avalanche (1) Quinn Hughes, Vancouver Canucks (10) Victor Hedman, Tampa Bay Lightning (4) Roman Josi, Nashville Predators (5) Miro Heiskanen, Dallas Stars (3) Gustav Forsling, Florida Panthers (NY!) Charlie McAvoy, Boston Bruins (6) Adam Fox, New York Rangers (2) Evan Bouchard, Edmonton Oilers (NY!) Devon Toews, Colorado Avalanche (13) Rasmus Dahlin, Buffalo Sabres (7) Josh Morrissey, Winnipeg Jets (11) Jaccob Slavin, Carolina Hurricanes (14) Zach Werenski, Columbus Blue Jackets (NY!) Noah Dobson, New York Islanders (NY!) Mattias Ekholm, Edmonton Oilers (NY!) Drew Doughty, Los Angeles Kings (18) Noah Hanifin, Vegas Golden Knights (NY!) Dougie Hamilton, New Jersey Devils (12) Moritz Seider, Detroit Red Wings (NY!)

