I våras kvalade laget till SDHL.

Nu, en månad innan seriepremiären, lägger Falu IF ned NDHL-laget.

– Jag tror att många med mig känner sig svikna av klubben, säger målvakten Ida Winkler till hockeysverige.se.

Förra säsongen kvalade Falu IF till SDHL, där det i slutändan tog slut i kvalspelet mot Skellefteå. Den 28 september skulle Falu IF spela seriepremiär mot Leksands andralag i NDHL, men någon premiärmatch blir det inte den här säsongen.

En månad innan seriepremiären står det nu klart att klubben lägger ned sitt NDHL-lag.

– Styrelsen bedömer att det inte finns ett tillräckligt stort spelarunderlag för att delta i NDHL. Det som sagts till oss är att de varit oroliga över att vi kommer att behöva dra oss ur mitt under pågående säsong och frågat sig hur roligt det är att åka runt och förlora. Jag upplever att de inte lyssnat på oss när vi gång på gång sagt att det inte spelar någon roll att vi är 14 personer, att vi som är här kommer att köra hela vägen in i kaklet och inte ge oss, säger målvaktsveteranen Ida Winkler till hockeysverige.se.

Ordföranden: “Ett jobbigt beslut att ta”

Beskedet mejlades ut till föreningens medlemmar under natten till torsdag. För Falu-Kuriren berättar Falu IF:s ordförande Håkan Alfon om beslutet.

– Jättetråkigt. Vi har försökt att vända och vrida på många delar. Det är ett jobbigt beslut att behöva ta från styrelsen, säger Alfon till tidningen.

– Vi har lagt ner mycket energi på damlaget, men tyvärr är det så känslan är att det finns inte tillräckligt mycket lokala spelare. Vi är inte den enda klubben som sitter med det här bekymret som jag har förstått det utan den här utmaningen finns på flera ställen och någonstans är det jättejobbigt och synd för de tjejerna som var tilltänkta att spela, men samtidigt är majoriteten av det tilltänkta laget juniorer, fortsätter ordföranden.

“Det är riktigt dåligt, rent ut sagt”

Ida Winkler har själv suttit med i styrelsen som ledamot, men känner själv att hon inte fått vara processen som nu lett fram till att damlaget inte kommer till spel säsongen 2024/25.

– Jag satt i styrelsen fram till i måndags, då jag klev av. Det gick inte att resonera med dem. Jag har inte varit delaktig i processen och diskussionerna som pågått innan detta beslut. Jag har haft enskilda telefonmöten med ordföranden som bett om min syn på saken, men jag har inte fått något gehör. Jag har fått prata för tjejerna.

Den 34-årige målvakten är inte nöjd med att beslutet kommer så här tätt inpå seriestarten.

– Det är riktigt dåligt, rent ut sagt. Det är en ganska upprörd stämning i laget just nu, sedan vi fick beskedet i morse. En del av oss har varit lite förberedda på detta och beslutet skulle egentligen ha kommit i måndags förra veckan, men även det är ju för sent. Vi har redan dragit i gång säsongen. Vi har liksom kört fysträning hela sommaren och gått på is inför den här säsongen…

Hur har spelarna i laget tagit beslutet?

– Inte bra. Alla hanterar det på sitt sätt, men det är en upprörd stämning i laget. Vi har många unga tjejer som valt att gå hockeygymnasium i Falun och tackat nej till storklubbar – och nu sätter vi dem i denna situation. Om de nu blir kvar i Falun så blir det i damjuniorserien, men dessa spelare är så pass duktiga att de förtjänar en chans i NDHL. Vi sätter dem i en riktigt tråkig sits.

"Många med mig känner sig svikna"

Förhoppningar finns att klubben ska kunna starta upp ett damlag igen på sikt.

– Det är väl vad styrelsen har som målsättning, att sätta upp ett lag i NDHL. Jag kommer dock inte att vara kvar för det. Jag kommer att vara där för tjejerna i laget nu, sedan kommer jag att lämna. Många känner nog att det är svårt att representera en förening som inte ger oss chansen.

– Jag tror att många med mig känner sig svikna av klubben.

