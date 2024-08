ANNONS

Jonathan Davidsson är tillbaka i svensk ishockey igen efter att ha skrivit på för Skellefteå AIK.

I och med korttidsavtalet så återförenas Davidsson med tränaren Robert Ohlsson – och han ska då bevisa att han förtjänar att få spela i Skellefteå hela säsongen.

– Jag ska göra allt jag kan för att få förlängt, säger 27-åringen till hockeysverige.se.

Under tisdagen kom en oväntad nyhet uppe från Västerbotten.

De regerande mästarna Skellefteå AIK meddelade nämligen att de stärker upp numerären på forwardssidan genom att plocka in Jonathan Davidsson på ett korttidskontrakt.

Den tidigare Djurgården- och HV71-forwarden åkte upp till Skellefteå i början av veckan och har installerat sig i sin nya omgivning.

– Det har varit några hektiska dygn men man börjar komma in i det nu. Familjen är lite utspridd men jag är på plats nu i varje fall, säger 27-åringen till hockeysverige.se efter att ha skrivit på för Skellefteå.

Davidsson har redan hunnit göra sina två första träningar med SM-guldvinnarna och kommer att debutera för klubben i morgon i en träningsmatch mot Luleå.

– Det har varit väldigt bra. De har välkomnat mig superfint och det märks direkt att det är en väldigt hög nivå på laget. Skellefteå tränar i ett högt tempo och det är bara hårda passningar men det är bara att vänja sig.

“Var inte svårt att motivera sig när Skellefteå hörde av sig”

Den Tyresöfostrade forwarden har gått klubblös ända sedan i våras då han lämnade den finska klubben Ässät. Han har dock haft is i magen och haft tålamod på att rätt möjlighet skulle uppenbara sig.

När Skellefteå sedan hörde av sig tvekade han inte på att hugga.

– Jag har gått och väntat på att det ska komma upp en sån här chans för mig. Jag har känt att om något sådant här skulle komma upp så skulle jag säga ja direkt så det var inga frågetecken alls. Jag har velat ha ett samtal från en klubb där jag verkligen känner att det här vill jag göra och det lönade ju sig till slut också.

Har du haft andra alternativ innan Skellefteå kom in i bilden?

– Det har kommit upp lite under sommaren men jag har velat att det ska kännas rätt och jag har velat ha en utmaning i det också. Jag har varit ute efter något där jag verkligen känner att “det här är jag dedikerad att göra” och det var inte svårt att motivera sig när Skellefteå hörde av sig. Nu gäller det bara att ta en dag i taget och göra det så bra jag kan.

Jonathan Davidsson hoppas kunna hitta magin igen under Robert Ohlssons ledning. Foto: Bildbyrån

“Har hamnat lite fel och varit på fel ställen i min karriär”

Jonathan Davidsson har tidigare spelat 168 SHL-matcher för Djurgården och HV71. Hans bästa säsonger i karriären kom då i Djurgården mellan 2017 och 2019. Han gjorde 31 poäng på 52 matcher under säsongen 2017/18 och följde sedan upp det med 21 poäng på 37 matcher 2018/19 och den säsongen fick han även debutera i Tre Kronor.

Tränare för Djurgården på den tiden var Robert Ohlsson – och nu får Davidsson återigen chansen att spela under Ohlssons ledning.

Hur mycket spelade det in i beslutet att komma till Skellefteå?

– Det är klart att det spelar in mycket. “Robban” vet ju vad han fick ut av mig under Djurgårdstiden och det är ömsesidigt att vi vill ha ut detsamma här uppe. Det var också där under den tiden som jag spelade med mest självförtroende, säger Davidsson och fortsätter:

– Sedan har resan därefter varit lite upp och ner och jag har känt att jag hamnat lite fel ibland, varit på lite fel ställen i min karriär. Därför kände jag extra starkt för att hitta något som skulle kännas rätt direkt.

Vad menar du när du säger att du “hamnat på fel ställen”?

– Det har väl varit att man inte delar visionen med tränaren eller sportchefen. Jag känner väl att jag har hamnat lite snett i olika roller. Jag kan väl lämna det där, men “Robban” är den tränare som fått ut mest av mig hockeymässigt så det känns viktigt att få komma tillbaka till det nu.

Spelar utan brorsan för första gången på flera år: “Rätt läge att sära på oss”

Jonathan Davidsson lämnade Djurgården 2019 och åkte sedan över till Nordamerika där han kom att spela sex NHL-matcher för Ottawa Senators och gjorde 30 matcher i farmarligan AHL.

2021 återvände han sedan hem till Sverige och fick då spela med lillebrorsan Marcus Davidsson igen i HV71. Bröderna hjälpte HV upp till SHL där Jonathan sköt 14 mål och stod för 26 poäng på vägen till avancemanget. Duon följde med HV upp till SHL men fick knapert med speltid vilket gjorde att de lämnade och i stället sökte sig till finska Tappara.

Davidsson-bröderna blev både CHL-mästare samt vann FM-guld med Tappara 2023 och flyttade sedan till Ässät där de spelade under förra säsongen. Men till den kommande säsongen går bröderna skilda vägar. Marcus stannade nämligen i Finland och skrev på för KooKoo medan Jonathan alltså flyttar till Skellefteå.

För första gången på flera år kommer bröderna Davidsson inte spela i samma lag. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

Kände du, till skillnad från brorsan, att du ville hem till svensk hockey igen?

– Ja, jag har känt i flera år att jag skulle vilja åka tillbaka till Sverige men jag har trivts jättebra i Finland också. Så det var inget krav från min sida utan om det hade kommit upp något därifrån så hade det också varit jätteintressant.

Jonathan medger då också att det kommer bli annorlunda att inte längre ha brorsan Marcus vid sin sida efter att ha spelat tillsammans under så många år.

– Det är klart att det blir en trygghet i att ha varandra hela tiden men vi känner att nu är rätt läge att sära på oss. Vi har ju spelat ihop länge förutom när jag var borta där två år i Kanada. Ibland synkar det så att ett lag vill ha oss båda och då får man ta det därifrån men ibland har man bättre chanser och kan få ut mer av att spela på varsitt håll också.

Revanschsugen efter tunga tiden: “Har bestämt mig”

27-åringen hade alltså en framgångsrik tid i Tappara – men i Ässät blev det en annan historia. Det blev endast tre mål och nio poäng på 29 matcher för Davidsson som drogs med stora skadeproblem under fjolårssäsongen.

– Det har varit två olika lag med olika förutsättningar. Jag är glad att jag har fått uppleva båda två men sedan är det klart att Tappara är uppe och kämpar om guldet varje år och Ässät är lite mer under en uppbyggnadsfas så det var ju annorlunda.

– Förra året så rök käken precis i början av säsongen och det var mycket avbrott. Sedan efter det så skadade jag knät senare under säsongen så det kändes som att jag inte riktigt hade möjligheten att spela hockey utan det blev bara hackigt, det var supertufft.

Det blev en och en halv säsong i Finland för Jonathan Davidsson. Foto: Manuel Geisser/IMAGO

Ytterforwarden har sedan rehabiliterat sin knäskada som gjorde att han missade avslutningen på fjolårssäsongen. Han är därmed revanschsugen inför den kommande säsongen och vill då kunna göra sig själv rättvisa igen.

– Du vill helst alltid vara med från början och bygga upp med ett lag för att komma in i det så bra som möjlighet. Men när man får alla de här avbräcken så är det inte positivt för ens roll i laget.

– Nu är jag hundra procent och är bara taggad inför detta i Skellefteå där jag siktar på att köra gasen i botten.

Kontraktet med Skellefteå är skrivet till 30 september och han kommer därmed att vara med under resterande del av försäsongen samt SHL-starten i hopp om att spela till sig ett längre kontrakt med mästarna.

– Det är klart att ambitionen är att stanna här, det är inget snack om saken. Jag har bestämt mig för att ta en dag i taget och köra så hårt jag bara kan. Sedan får vi se vad som händer om en månad men jag ska göra allt jag kan för att få förlängt, avslutar Jonathan Davidsson.

