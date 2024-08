ANNONS

Det blir en fortsättning i Nordamerika för Filip Forsmark.

Efter college-tiden skriver den nu 26-årige svensken på för ECHL-laget, Wheeling Nailers.

De 28 poäng som Filip Forsmark smällde in i TV-pucken 2013 hade inte överträffats av någon spelare någonsin - och står fortfarande kvar som ett rekord i turneringen. Forwarden från Skövde slog sig sedan fram i juniorlandslagen, Frölunda och Örebro, innan han 2017 gjorde flytten till Nordamerika.

Sju år senare ska han nu ta steget in i proffshockeyn på riktigt.

Under tisdagen meddelar Wheeling Nailers att man har kommit överens med den nu 26-årige Filip Forsmark om ett kontrakt över kommande säsong. Detta efter att han gjort fem år på Merrimack College och hoppat in i ECHL under slutet på förra säsongen.

Forsmark fortsätter därmed sin karriär på andra sidan Atlanten, i hopp om att uppfylla drömmen. En dröm som han möjligen närmar sig i och med avtalet i Pittsburgh Penguins samarbetsklubb.