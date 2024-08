ANNONS

Linköping har hittat sin spetsforward. Måns Karlsson listar här punkterna som talar för att Robin Kovács gör succé i Linköping - och pekar ut hur de kan ställa upp med honom i laget.

Han har levererat (nästan) överallt

Robin Kovacs är, med anledning av hans utmärkande personlighet och hans inte alltid helt uppskattade beteende utanför isen, en spelare och en person det är lätt att hoppa på för motståndarnas supportrar. Jag fattar det. Han är ett enkelt byte. Ett öppet mål. Kalla det vad ni vill.

Men det verkar inte bekomma honom över huvud taget på isen. Faktum är att Robin Kovács visat upp en sanslös jämnhet när det gäller hans poängproduktion - oavsett lag och liga. Eller ja, förutom i AHL då.

Räknar vi bort hans misslyckade år i AHL och tar hans nio senaste år i övrigt har Kovács gjort 28 och 34 poäng i HockeyAllsvenskan (som junior) samt 27, 33, 31, 38 och 41 poäng i SHL. I Schweiz har han gjort 29 poäng på 44 matcher och sen kom en något svagare säsong med 22 poäng på 36 matcher.

Men generellt är hans poängsnitt i de olika ligorna väldigt likartade.

Senast Robin Kovács var i SHL gjorde han 21 mål - vilket var lika många som hans nya lagkamrat Ty Rattie. Det vittnar ändå om en viss nivå, måste man säga.

Kovács är knappast någon som kommer slåss om poängligasegern i SHL, men han kommer nästan garanterat göra sina 30 poäng och hjälpa LHC jaga en ny topp sex-placering.

Jag tycker faktiskt han är ett säkrare kort än Jakub Vrana, som såklart var en spelare i världsklass när han var som bäst men som nu är på kraftig nedgång i karriären.

Offensiv kreativitet kommer uppmuntras

Tidigare har Kovács spelat i SHL-lag där offensiv kreativitet kanske inte är det som uppmuntrats. Han har haft Thomas Berglund och Niklas Eriksson som sina tränare i SHL, och det är kanske också de två tränare som ställer högst defensiva krav på sina spelare.

Jag ska inte påstå att Kovács rykt ihop med sina tränare, men när han väl bytt klubb har det skett under uppmärksammade former och med rapporterade meningskiljaktigheter. Expressen skrev i samband med flytten till Örebro att relationen mellan Kovács och “Bulan” blivit allt frostigare. Och i Örebro var han petad ur matchtruppen på slutet. Utan att påstå att Kovács är helt oskyldig till varför det blivit så - det vet bara de inblandade människorna - tror jag hans mentalitet passar bättre in i LHC.

Linköping har sedan Klas Östmans intåg blivit en klubb där det ska ställas högre krav och det ska bli högre i tak - men det är också en klubb där offensiva stjärnor kunnat skina. Förra säsongen hade de exempelvis två spelare som gjorde över 20 mål, och två spelare som gjorde över 40 poäng. De spelar en offensiv och underhållande hockey som nog kan gynna den offensivt renodlade stjärnan.

Kovács har skrivit på för fyra år. Låt oss - för båda parters skull - hoppas att det är ett kontrakt som fullföljs.

Så kan Linköping ställa upp med Kovács i laget

Rattie - Shore - Kovács

Elie - Russell - Little

Ehn - Ljungh - Lawner

Bouma -Johnsson - Hofbauer

(Törnqvist, Wagner)

Det här är i mitt tycke en forwardsuppställning som håller toppklass i SHL. Det går också att mixtra ganska mycket i den. Vill de ha två riktigt vassa spetskedjor och två checkingkedjor? Vill de bygga runt sina fyra starka centrar och ha en jämn fördelning runt om? Och vilka ska egentligen spela center? Både Remi Elie och Johan Johnsson kan också gå där, om man vill flytta ut Russell och/eller Ehn på kanterna.

Jag har valt att gå med två traditionella toppkedjor, en mångsidig tredjekedja och sen en klassisk rivig och ganska tung fjärdekedja. Kovács ska såklart spela i en av toppkedjorna. Tillsammans med Nick Shore och Ty Rattie lassar de in tre riktigt spelskickliga spelare i en kedja, och även om alla tre vill ha pucken tycker jag de passar ganska bra ihop med sina hockeyhjärnor. Kovács vänsterfattning kommer också göra sig gott intill de två rajtarna.

LHC ser helt klart mer spännande ut än de gjort på många år - men det gjorde man även innan Kovács ankomst.

