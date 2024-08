Tio SHL-spelare som jagar milstolpar

ANNONS

Varje säsong når spelare i SHL olika typer av milstolpar. Så kommer även ske den här säsongen - och här är tio spelare som jagar nya milstolpar den kommande SHL-säsongen.

Alla milstolpar gäller SHL:s grundserie. SM-slutspelet räknas inte in.

Med sina 778 matcher i SHL:s grundserie är Per Åslund redan den överlägset meste aktiva SHL-spelaren just nu. Färjestads veteran gjorde SHL-debut redan under säsongen 2006/07 och kommer under säsongen 2024/25 bli den blott åttonde spelaren någonsin att nå 800 matcher spelade i högstaligan, så länge han inte drar på sig en omfattande skada. Under säsongen finns även chansen för honom att bli den 14:e spelaren någonsin att nå 200 mål i SHL, då han inför den här säsongen har samlat på sig 188 fullträffar.

Broc Little är redan Linköpings meste poängplockare genom alla tider, då han under sina år i klubben producerat totalt 325 poäng på 392 grundseriematcher. Lägg därtill hans fina säsong med AIK för elva år sedan, då han producerade 46 poäng på 55 matcher och en mäktig milstolpe står runt hörnet för amerikanen. Little behöver bara göra ytterligare nio poäng för att bli den poängbäste nordamerikanen någonsin i SHL och 29 poäng för att bli första nordamerikanske spelare att nå 400 poäng i SHL. Får Little även glöd i bössan den här säsongen så finns också möjligheten för honom att nå 200 mål, då han inför den här säsongen samlat på sig 181 mål i SHL-sammanhang.

Bara fem backar har producerat över 300 poäng i SHL genom alla tider. I vinter kan Jonathan Pudas mycket väl bli den sjätte. Skellefteås storstjärna har under sina år i ligan samlat på sig 260 poäng på 396 matcher, vilket innebär att han behöver göra 40 poäng den här säsongen för att nå milstolpen. En tuff utmaning, men inte omöjlig för Skellefteåbacken som har producerat över 40 poäng de senaste tre säsongerna.

Just 21 nollor är en väldigt specifik milstolpe och är inte heller i närheten av Joel Lassinanttis rekord på 43 hållna nollor i SHL-sammanhang. Om Lars Johansson däremot skulle lyckas hålla fem nollor denna säsong så kommer han att tangera självaste Henrik Lundqvists klubbrekord för flest antal hållna nollor i Frölunda. Det hade inte varit någon dålig fjäder i hatten för veteranen, som dock redan nu har spelat 40 grundseriematcher fler än vad Lundqvist gjorde under sin tid i klubben.

Det kan komma att bli en säsong fylld av milstolpar för Anton Rödin. Brynäsforwarden har till dags datum samlat på sig 280 poäng i SHL-sammanhang, vilket gör att ytterligare 20 poäng under Brynäs återkomstssäsong i SHL gör att han når 300 poäng i SHL. Lägg därtill att Rödin redan under säsongens första veckor kommer att nå 400 spelade matcher i SHL (givet att han håller sig skadefri), samtidigt som han “bara” behöver göra 23 assist i vinter för att nå 200 passningspoäng i SHL.

Att Christoffer Rifalk överhuvudtaget skulle spela i SHL var ingen självklarhet när han som 21-åring inledde sin tredje raka säsong i Kalix i Hockeyettan. Nu går 28-åringen in på sin sjätte säsong i SHL med Rögle och kan denna säsong, tillsammans med Jhonas Enroth och Jacob Johansson, nå milstolpen 100 segrar i SHL. Rifalk har inför den här säsongen samlat på sig 79 segrar, vilket innebär att han behöver vinna 21 matcher för Rögle för att ta nå tresiffrigt. Den noteringen har han bara lyckats nå en gång tidigare under SHL-karriären, men får han ett bra stäm i kassen samtidigt som Rögle bygger vidare på fjolårsframgångarna är det inte omöjligt att han når den milstolpen redan denna säsong.

En rad spelare kommer att få fira 500 spelade SHL-matcher den här säsongen, däribland Simon Bertilsson. Brynäsbacken har samlat på sig 493 SHL-matcher under sin karriär och är redan nu den tredje meste Brynäsbacken genom tiderna i SHL-sammanhang, bara slagen av Tommy Sjödin (675 SHL-matcher) och Jörgen Sundqvist (591).

En annan spelare som kommer att nå 500 matcher i vinter är Färjestads speedkula Joakim Nygård. Forwarden, som en gång i tiden lämnade Skå för att gå hockeygymnasium i Sunne, SHL-debuterade säsongen 2012/13 och har sedan vuxit ut till en nyckelspelare i Färjestad. Nygård har i dag samlat på sig 491 SHL-matcher och kommer således att nå milstolpen tidigt den här säsongen. När han väl gör det så blir Nygård den åttonde spelaren i Färjestads historia att nå 500 spelade SHL-matcher i klubben.

Frölundakaptenen Max Friberg har tillsammans med Nicklas Lasu goda möjligheter att skriva in sig i Frölundas 200-poängsklubb den här säsongen. Lasu behöver bara göra tre poäng för att nå milstolpen, medan kapten Friberg behöver ha en hyfsad produktiv säsong för att nå dit. I dag har kaptenen samlat på sig 175 poäng på 333 matcher, vilket innebär att han behöver göra 25 poäng den här säsongen för att nå milstolpen. Med tanke på att han förra säsongen dundrade in 43 poäng lär han kunna kliva in i 200-poängsklubben redan i vinter.

Joel Persson passerade 300 spelade SHL-matcher med Växjö under sluttampen av förra säsongen och har även hunnit producera över 200 poäng för klubben. Den här säsongen kan kaptenen mycket väl bli den andra spelaren i klubbens historia att nå 200 assist, då han behöver göra 28 passningspoäng för att nå milstolpen. Skulle han därefter göra ytterligare tre assist så skulle han slå Robert Roséns klubbrekord på 202 assist. Persson har gjort 30 assist eller fler de senaste tre säsongerna, så det bör inte vara omöjligt för 30-åringen att både nå milstolpen samt slå klubbrekordet i vinter.

TV: Fimpen och Markoolio i skridskoskola