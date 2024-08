ANNONS

Tanner Pearsons sejour i Montréal blev inte lyckad och under sommaren har 32-åringen gått utan kontrakt. Nu får forwarden chansen att spela till sig ett kontrakt med Vegas Golden Knights.

Inför den gångna säsongen trejdades Tanner Pearson tillsammans med ett tredjerundeval till Montréal från Vancouver i utbyte mot målvakten Casey DeSmith. Sejouren i klassikerklubben blev emellertid ingen lyckad sådan.

Efter blott 13 poäng på 54 matcher valde Canadiens att släppa Pearson efter att kontraktet löpt ut och under sommaren har 32-åringen inte hittat någon ny klubbadress.

Nu får Pearson provspela för ett nytt kontrakt i ligan.

Skriver provspelskontrakt med Vegas

Under natten till onsdag, svensk tid, meddelade Vegas Golden Knights att Pearson skrivit på ett provspelskontrakt med klubben. Kontraktet sträcker sig under Golden Knights träningsläger, men 32-åringen har alltjämt möjligheten att skriva på för någon annan klubb under tiden han provspelar med Vegas.

Tanner Pearson NHL-debuterade i Stanley Cup-slutspelet 2013 och vann Stanley Cup med Los Angeles Kings under sin rookiesäsong 2013/14. Som bäst har forwarden producerat 45 poäng under en säsong, då han stod för 21 mål och 24 assist på 69 matcher med Vancouver Canucks säsongen 2019/20. Förutom Canadiens, Canucks och Kings har Pearson även spelat 44 matcher i Pittsburgh Penguins.

