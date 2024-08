ANNONS

Efter två säsonger i Luleå/MSSK med dubbla SM-guld så har Lisa Johansson flyttat tillbaka till Stockholm.

Eftersom AIK åkt ut ur SDHL och Djurgården inte är aktuellt så föll klubbvalet på SDE.

– För mig i Stockholm var SDE enda alternativet, säger 32-åringen till hockeysverige.se.

Lisa Johansson är tillbaka i Stockholm. Däremot valde hon inte att återvända till AIK som numera spelar i NDHL. Ny klubbadress blev i stället SDE, men senaste två säsongerna spelade hon för Luleå där hon dessutom blev dubbel svensk mästare.

– Först och främst är jag väldigt tacksam över att jag fick chansen att spela i Luleå. Dels då att få träna och spela med, vad som varit under en lång tid, Sveriges bästa damlag. Också att få testa på att få ha ishockeyn som mitt jobb. Det är få förunnat inom damhockeyn i Sverige att få ha det så, säger Lisa Johansson då hockeysverige.se träffar henne för en intervju inne på köpcentret Mall of Scandinavia.

– Det var såklart en stor möjlighet att flytta upp dit och få en annan chans till en individuell utveckling som inte tycker att jag haft på samma sätt tidigare. Dels då på grund av att jag till stor del behövde jobba under min karriär.



Vad utvecklade du mest under din tid i Luleå?

– Jag skulle säga att jag blev lite bättre på mycket. Främst ändå det defensiva spelet både med och utan puck.

– Till exempel att täcka puck och hålla i den längre utan att bli av med den. Spelet runt sargerna, men även försvarsspelet i egen zon. Delvis beroende på att jag för första gången på riktigt i min karriär fick spela center, vilket jag egentligen bara tidigare gjort under ett halvår under min tid i AIK.

Det blev två säsonger i Luleå för Lisa Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur upplevde du träningskulturen som är i Luleå?

– Jag sa även några gånger då jag var där uppe att jag blev förvånad eftersom jag efter vissa träningspass inte var trött. Det kändes som mer kvalité än kvantitet. Förut har jag känt att fokuset varit på kvantitet i stället för kvalitet även om det inte varit medvetet så.

– Det var även en annan typ av träning. Samtidigt inspirerande och kul att se en annan sida av träning som jag inte sett tidigare.



Du vann två SM-guld med Luleå, går det att jämföra känslomässigt med det guld du vann med AIK?

– Året vi vann med AIK var det inte många utikring som trodde att vi skulle vinna. Det var Brynäs, MoDo och Linköping som var favoriter den säsongen. Gruppen slet en hel säsong, men på ett annat sätt. Att då få vinna det här guldet…

– Dessutom var det mitt första SM-guld. Klart att det då blev en annan typ eufori och glädje som egentligen inte går att beskriva.

– Med Luleå blev det en annan typ av glädje. Vi hade slitit tillsammans på ett annat sätt under två år. Min känsla där var att alla förväntade sig att vi skulle vinna. Det var en annan typ av press vi skulle leva med. Jag skulle säga att det nästan blev mer en lättnad än glädje när vi vann.

Lisa Johansson trivdes även bra vid sidan av hockeyn, men saknade ändå livet i Stockholm en del.

– Jag tycker att Luleå är en jättemysig stad. Lite uppbyggd på samma sätt som Stockholm. Just med öar och överallt nära till vatten.

– För mig är ändå Stockholm hemma. Jag trivdes bra i Luleå, men det var lite för litet för min smak. Jag trivs jättebra i Stockholm och har sagt till min familj i Nybro att dom får räkna med att jag kommer bli kvar här. Det är här jag vill bo.

Tillbaka i Stockholm: “Kom fram till att jag ville hem”

Under åren i Stockholm har Lisa Johansson varit AIK:are och känner såklart en viss besvikelse över att klubben kommande säsong återfinns i NDHL.

– Det är sorgligt. AIK har varit en väldigt framstående klubb inom svensk damhockey. Efter att ha sett hur, enligt min åsikt, AIK har misskötts under så många år var det för mig ganska väntat att det här skulle ske.



Tror du det kan komma något gott ur det?

– Klart att jag hoppas på det, men vi får se.



I stället för AIK blev det alltså SDE för 32-åringen kommande säsong.

– SDE tog kontakt med mig. Det var egentligen så enkelt. Sedan blev det såklart diskussioner fram och tillbaka. Många plus- och minus-listor för mig själv. Jag kom fram till att jag ville hem till Stockholm.

Lisa Johansson är tillbaka i Stockholm efter guldåren i Luleå/MSSK. Foto: Ronnie Rönnkvist & Fredrik Sundvall/Bildbyrån

Möjligheten fanns även för henne att stanna i Luleå.

– Ja, jag hade chans att stanna men, som sagt var, jag ville hem till Stockholm. För mig i Stockholm var SDE enda alternativet.



Var inte Djurgården aktuellt?

– Det kommer aldrig ske, säger Lisa Johansson med ett leende.



Fanns det fler alternativ för dig?

– Ja, jag pratade med några klubbar till, men det var Stockholm som gällde.



Men Djurgården hörde inte av sig?

– Nej.

“Jag hoppas att vi kan ta SDE högre än vad laget någonsin varit tidigare”

Vilka förväntningar har du på tiden i SDE?

– Jag ser fram emot att vara på en annan plats i livet. Njuta av att vara hemma i Stockholm igen. På ett sätt må bättre på utsidan av hockeyn och därmed kanske kunna ge mer när jag väl är på träning eller match.

– Under två veckors tid har jag träffat laget, tränarna, alla runtomkring och jag har bara positiva känslor. Det känns jättekul och inspirerande att vara i SDE och jag ser verkligen fram emot den här säsongen. Jag hoppas att vi kan ta SDE högre än vad laget någonsin varit tidigare.



Nu är visserligen Ritorp inte jätteexklusivt, men nu kommer Lisa Johansson få stifta närmare bekantskap med inte heller allt för exklusiva Enebybergs IP där hon bara spelat som bortalag.

– Det kanske låter jättekonstigt, men jag trivs i den miljön. Där det inte är en stor arena. Isen blir bättre i kalla ishallar och är hockey på ett annat sätt.



Blir det som att kliva tillbaka till hockeyrötterna?

– Ja, lite så och jag tycker bara det är positivt både på och utanför isen.

Lisa Johanssons 492 matcher i SDHL är mest i ligans historia. Foto: Ronnie Rönnkvist

Vad är en realistisk förväntning på SDE kommande säsong?

– Efter två veckor på is och vi fortfarande är i augusti är det lite svårt att svara på den frågan just nu.

– Jag personligen spelar inte för något annat än att vinna. Om det sedan räcker hela vägen till en final och eventuellt ett guld vet vi inte förrän i mars.



Har förbundskaptenen, Ulf Lundberg, hört av sig?

– Nej, inte sedan före senaste VM.



Hur går tankarna kring spel i Damkronorna framöver?

– Jag är öppen för spel, vilket jag uttryckt. Sedan får vi se. Jag anser inte min karriär står och väger på om jag är med i landslaget eller inte.

– Det är inte jag som tar ut ett landslag utan jag gör vad jag kan i det klubblag jag representerar. Om då Uffe vill ha med mig så tackar jag ja, avslutar Lisa Johansson.

