Med Linus Söderström på frånvarolistan förstärkte klubblöse veteranen David Rautio upp på Skellefteås träning i går. General managern Erik Forssell stänger inte dörren för en återkomst till klubben för Rautio.

– Det är ingenting som vi pratat närmare om. Men vi utesluter ingenting, säger han till Norran.

Linus Söderström har dragits med en skavank under de inledande träningsveckorna i augusti och fanns inte med i laget när Skellefteå övertidsbesegrade Björklöven i SHL-lagets första träningsmatch för säsongen. I stället har målvakter från grannklubben Clemensnäs täckt upp under träningar – och under gårdagen klev klubblöse veteranen David Rautio ut på isen när Skellefteå drog igång träningsveckan.

Enligt Rautio själv handlar det endast om träning.

– Jag är bara här och tränar för att hålla igång, säger han till Norran.

– Vi hade ett hål att fylla och han (Rautio) kunde hjälpa till och täcka upp det. Så det var en win win-situation, säger Skellefteås general manager Erik Forssell.

“Utesluter ingenting”

Rautio spenderade hösten och delar av vintern i Skellefteå den gångna säsongen, då han under försäsongen skrev ett korttidskontrakt med klubben under tiden som Gustaf Lindvall återhämtade sig från en operation. Kontraktet förlängdes under säsongen, innan han sedermera nyttjade en klausul som möjliggjorde en flytt till Luleå vid årsskiftet.

Forssell stänger inte dörren för en återkomst till Skellefteå för Rautio.

– Det är ingenting som vi pratat närmare om. Men vi utesluter ingenting, säger general managern.

Förutom Linus Söderström och Gustaf Lindvall har Skellefteå även Alexander Hellnemo på kontrakt den här säsongen. Den sistnämnde är utlånad till hockeyallsvenska Nybro på ett avtal som sträcker sig över säsongen 2024/25.

