Fredrik Karlström har bara spelat åtta NHL-matcher under tre säsonger i Nordamerika.

Men trots att han inte blev kvar i Dallas Stars hade 26-åringen inga planer på att vända hem till Sverige – utan skrev i stället på för New York Islanders.

– Jag hade inte sajnat vidare med Islanders om jag inte trodde att jag hörde hemma i NHL, säger Karlström till hockeysverige.se.

STOCKHOLM (Hockeysverige.se)



Fredrik Karlström jagar en ordinarie plats i NHL. Efter tre säsonger i Dallas och endast åtta spelade NHL-matcher går 26-åringens resa nu vidare till Long Island och spel med New York Islanders.

Därmed avslutas det Dallaskapitel som inleddes när Karlström draftades av Stars 2016.

– Jag var hemma hos mamma (Kerstin), pappa (Kent) och tjejen (Mika) i huset i Skogås. Jag trodde att jag antagligen skulle gå längre ner och kollade inte på draften, berättar Fredrik Karlström när han minns tillbaka på draften.

– Min kompis Arvid Henrikson ringde och sa att jag hade gått i tredje rundan. ”Shit, jag gick redan i tredje undan”. Efteråt rodde jag och Mika ut med båten på vattnet vid huset och myste lite. Det är vad jag kommer ihåg från den dagen.



Fredrik Karlströms barndomskamrat Jesper Bratt kom att gå först i sjätte rundan samma år.

– ”Jeppe” hade kommit upp i AIK:s A-lag mycket tidigare än jag. Dessutom hade han varit med i alla landslag innan. Vi båda tänkte att han i alla fall skulle gå några placeringar före mig. Det blev också en överraskning att jag gick före honom.

– Han var väldigt bra redan på den tiden. Sedan kom jag upp och fick en flygande start i AIK:s A-lag, men jag var även längre än ”Jeppe” och jag tror att NHL-lagen kollade mycket på storlek. Jag hade även fått vara med i JVM-laget.

Hur ser du på hans NHL-karriär så här långt?

– Från första dagen då han kom över har den gått spikrakt uppåt. ”Jeppe” har haft lite skador, men aldrig haft en AHL-match så det är svårt att säga att det inte gått spikrakt uppåt.

– Det är väldigt kul och jag är glad för hans skull. Är det någon som förtjänar det så är det han eftersom han lägger ner så oerhört mycket tid och engagemang för sporten.

Jesper Bratt och Fredrik Karlström har varit kompisar ända sedan barsben. Foto: Ronnie Rönnkvist

Omställningen från SHL till AHL: “Slagsmål varje match”

Hur ser du tillbaka på första dagarna i Dallas?

– Efter trainingcampen blev jag nedskickad till Texas, men jag kom över dit med ett ganska gott självförtroende efter min tid i Växjö där jag varit med om att vinna SM-guld.

– Det var en acklimatiseringsperiod jag behövde gå igenom. Ofta, oavsett vart jag kommit, har det tagit tid att just acklimatisera mig. Jag minns hur jag tyckte att det var klubbor och spelare överallt (skratt). Speciellt när jag kom ner till AHL. Där var det rock'n'roll.



På vilket sätt?

– Det var slagsmål varje match. En spelare som jag spelade inte så mycket boxplay i början. Då kändes det som att jag fick sitta mycket och titta på.

– Allt eftersom har jag fått in boxplayspel mycket mer i mitt spel, så senaste säsongerna spelade det inte så stor roll om det blev slagsmål eller inte. Jag fick komma in ändå.



Har du tagit någon fajt?

– Jag har en fajt som finns på Twitter (X), men det var inte mycket att hurra för. Det var en så kallad ”shit show” där en domare, en spelare och jag ligger på isen.

Stannar i Nordamerika: “Därför vill jag ta chansen igen”

Fredrik Karlström, uppväxt i Skogås, har under alla tre säsongerna trivts bra vid sidan av isen både i Texas och Dallas.

– Ja, jag trivdes och bodde väldigt bra när jag var i Austin. I Austin har jag bott i ett väldigt bra område medan det har varit hotell då jag varit uppe i Dallas. Dessutom bodde jag nära Oskar Bäck då han var i Austin och vi hade väldigt kul ihop.

– Austin, egentligen hela Texas, med solsken varje dag... När jag klev upp på morgnarna i januari kunde jag sätta på mig shorts och t-shirt. På så vis var det jättebra. Vi hade även ett jättebra och roligt lag så egentligen var allt toppen där borta.



Redan under sin första säsong i USA kom chansen för honom att debutera i NHL.

– Den var riktigt härlig och positiv. Jag spelade egentligen bara mitt spel. Allt gick riktigt bra och jag lyckades få med mig en assist. Jag hade ett friläge, sköt på benskyddet, men killen bakom mig tog returen. Sådana assister räknas dom också, säger Fredrik Karlström med ett leende och fortsätter:

– Vi mötte Calgary borta och hade Rick Bowness som tränare. Han gick i pension förra året efter att ha varit i Winnipeg.

Den senaste säsongen stod Karlström för 21 mål och 44 poäng i AHL. Foto: Larry McDougal via AP/Alamy

Det har bara blivit åtta matcher i NHL för dig, hur tänker du kring det med tanke på att du varit i Dallas organisation under tre säsonger?

– Klart att det varit tufft, men jag hade inte sajnat vidare med Islanders om jag inte trodde att jag hörde hemma i NHL. Speciellt efter säsongen som varit, vilket har varit min bästa hittills. Att jag då ändå inte fick chansen där uppe. Jag tror inte det berodde så mycket på mig utan mer på Dallas, att dom hade ett väldigt bra lag och nästan inte några skador alls.

– Jag ser väldigt positivt på mina säsonger där borta. Första säsongen var det lite acklimatisering. Andra säsongen väldigt bra. Sedan åkte jag på hälseneskadan som gjorde att jag var borta i sju månader för att sedan komma tillbaka och ha den säsongen jag hade och som var väldigt bra.

– Då blir man inte sugen på att vända hem utan jag har mer kvar att ge där borta. Därför vill jag ta chansen igen nästa säsong.

Har tankarna funnits på att vända hem?

– Under min första säsong hade jag ganska tidigt tankar på att vända hem, men inte så ofta de senaste två åren.

– Första säsongen var det lite motigt och gick tungt med att komma in i spelet och allt sådant. Då hade jag lite sådana planer, men efter det har jag bara haft siktet uppåt.



Hur många SMS har du fått av Växjös sportchef, Henrik Evertsson, varje säsong?

– (Skratt) Jag var kontakt med honom lite under första året. På senare tid har vi inte haft så mycket, men han är en bra sportchef.

Flyttar till New York: “Det blir som en Aladdinask”

Ny klubbadress är Islanders. Foto: Ronnie Rönnkvist

I början av juli stod det klart att New York Islanders plockat upp Fredrik Karlström på free agent-marknaden.

– Min agent hörde av sig och berättade att Islanders var väldigt sugna på att få dit mig. Islanders ville trejda till sig mig redan för ett år sedan. I och med att det är en klubb som velat ha mig under en period kändes det bra att dom hörde av sig igen.

– För mig kändes det då som naturligt och att det är ett bra lag att gå till. En bra organisation. Det var egentligen inte så mycket att tänka på utan det kändes bra med allting. Jag pratade även med Islanders ”GM” (Lou Lamoriello) om hur dom såg på mig som spelare.



Vad vet du om organisationen och laget?

– Inte mycket. Jag har egentligen dålig koll på alla organisationer i hela NHL till det att jag kommit dit.



Nu har du ändå läst på.

– Exakt. Vi får se, men det blir som en Aladdinask. Man vet aldrig vad man får för choklad när man tagit upp chokladbiten.

– Jag vet såklart att det är ett antal svenskar som varit där och spelat precis som i alla NHL-lag. Det ska bli intressant och spännande.

– Kan det ha varit Tomas Jonsson

Stämmer. Tillsammans med Stefan Persson och Bob Nystrom (Robert Nyström). Är det sagt något om du ska börja i New York Islanders eller Bridgeport Islanders?

– Jag har skrivit ett tvåvägskontrakt så jag vet vad som kan hände inledningsvis och i så fall får jag arbeta mig uppåt.

– Gör jag det bra på trainingcamp vet man aldrig vad som kan hända. Om det blir Bridgeport i början får jag kriga på så bra jag kan och hoppas på att få visa upp mig.



Blir det som en omstart?

– Ja, det alltid en nystart när man byter organisation. Samtidigt ser jag det mer som en ny möjlighet att få visa upp mig inför andra tränares ögon.



Jesper Bratt finns i New Jersey och du på Long Island, blir det några smygmiddagar tillsammans under säsongen?

– Vi har snackat om att kanske fira jul tillsammans. Även om det är någon timme emellan kommer vi säkert hitta några lunchtider, avslutar Fredrik Karlström.

Fredrik Karlström ska under hösten inleda sin fjärde säsong i Nordamerika. Foto: Ronnie Rönnkvist

