Kommer vi att få se David Rautio inom SHL-hockeyn även den kommande säsongen?

Just nu är 39-åringen med och tränar med Skellefteå, rapporterar Norran.

David Rautio har gjort hela 18 säsonger i SHL och spelat för fem olika klubbar i svensk hockeys toppliga.

Kan det vara på väg att bli en 19:e säsong?

Under måndagen var 39-åringen nämligen med och tränade med Skellefteå AIK och körde inte bara individuell träning utan var även med på lagträningen. Det rapporterar Norran.

Inledde i Skellefteå förra året

Rautio var i en liknande situation förra året då han var klubblös efter att ha spelat i Timrå och Langnau i Schweiz under säsongen 2022/23. Han anslöt då till Skellefteå och deltog under lagets försäsong vilket resulterade i att han skrev på ett kontrakt och blev klubbens tredjemålvakt. Rautio kom då att spela sju matcher för Skellefteå, fem i CHL och två i SHL, under första halvan av säsongen.

I januari så flyttade David Rautio sedan hem till moderklubben Luleå där han fick spela en match fram till säsongens slut.

Nu kan dörren finnas på glänt för Rautio att inleda i Skellefteå återigen. Linus Söderström har inte tränat mycket med laget sedan försäsongen inleddes och under måndagen är det i stället Gustaf Lindvall och David Rautio som deltar på isträningen.

Under karriären har Rautio spelat 341 matcher i Elitserien/SHL för Luleå, Linköping, Brynäs, Timrå och Skellefteå.

