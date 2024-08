ANNONS

Djurgården är i sorg.

Via sin hemsida meddelar klubben att legendaren Lasse Björn har gått bort efter en tids sjukdom.

Lasse Björn är av Djurgårdens största genom tiderna och vann nio SM-guld under sin karriär, vilket är delat rekord tillsammans med Brynäs Tord Lundström.

Under torsdagen meddelar Djurgården via sin hemsida att legendaren har gått bort vid 92 års ålder efter en tids sjukdom.

“Vi sänder våra tankar till familj och anhöriga och minns en evig Järnkamin”, skriver Djurgården.

Var med och vann Sveriges första VM-guld

Lars “Lasse” Björn spelade i Djurgården hela sin karriär och var en av klubbens största tillsammans med Sven Tumba och Rolle Stoltz. Björn vann sitt första SM-guld med Djurgården 1950 (klubbens andra guld) och han var sedan också med och ledde föreningen till guld 1954, 1955, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962 och 1963.

1953 skrev han också in sig i svensk hockeyhistoria för evigt genom att vara en del av det Tre Kronor-lag som tog Sveriges första VM-guld någonsin. Björn spelade även hem Sveriges andra VM-guld 1957.

Efter karriär så valdes Lasse Björn in i både svensk hockeys Hall of Fame samt IIHF:s Hall of Fame. Hans tröjnummer tolv hänger också i taket av Johanneshov.

Lasse Björn blev 92 år.

