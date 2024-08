ANNONS

Miikka Pitkänen kom in under våren och snittade en poäng per match i Södertälje. Nu är finländaren tillbaka i den allsvenska klubben – som siktar högt i vinter.

– Jag tror att vi har en väldigt bra chans att nå SHL, säger han till LT.

Finländaren Miikka Pitkänen gjorde ett starkt avtryck på sina tio matcher han spelade i Södertälje under våren efter att ha hämtats in från Liiga-klubben KalPa vid deadline. I mitten av april valde 28-åringen att förlänga sitt kontrakt med edn allsvenska klubben.

– När jag hörde att det var möjligt att stanna här, och klubben ville verkligen att jag skulle stanna, så var det ett rätt lätt beslut att skriva på. Jag hade en bra tid här i våras, säger Pitkänen till LT.

“Det är målet för klubben”

Södertälje skrapade ihop 95 poäng i grundserien, vilket räckte till en andraplats i den hockeyallsvenska tabellen. I slutspelet blev det respass direkt mot BIK Karlskoga – och nu är det en revanschsugen Pitkänen som kliver in i säsongen 2024/25.

– Det känns väldigt spännande. För jag tror att vi har en väldigt bra chans att nå SHL. Det är målet för klubben och för mig är det en jättemöjlighet att hjälpa laget att nå dit och för mig personligen att nå SHL, säger han.

Tappat nyckelspelare

Södertälje har tappat nyckelspelare i form av Marcus Eriksson (Skellefteå) och Linus Videll (Östersund) inför den här säsongen. Nu hoppas Miikka Pitkänen vara en av spelarna som fyller det stora tomrum som veteranerna lämnat efter sig.

– Ja, så klart. De två var stora ledare. De var en stor del av laget förra året. Men vi har ett väldigt bra lag nu också. De nya killarna får försöka fylla deras skor. Jag tror att det finns många i det här laget som vill ta nya steg i karriären. Så jag är inte orolig över det. Vi har en bra grupp här och vi har väldigt kul tillsammans.

Södertälje inleder sitt försäsongsmatchande på fredag med en bortamatch mot Västerås och den 20 september inleder man den hockeyallsvenska säsongen med en premiärmatch mot AIK.

