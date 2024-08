ANNONS

I mars sipprade uppgifter ut om att William Eriksson var på väg till Västerås.

Nu har Almtunas nyckelforward valt att förlänga sitt avtal.

– Det känns väldigt bra att Wille valt att stanna, säger sportchefen, Nicklas Danielsson.

Flytten från AIK till Almtuna har medfört stor succé för William Eriksson. Så pass att det skapats intresse på annat håll. Precis detta rapporterade Aftonbladet i mars, då man menade att forwarden var nära en flytt till Västerås.

– Jag är inte klar för nån klubb och kommer inte göra klart någonting före det här är slut, sade Eriksson då till Uppsala Nya Tidning.

När 2024/25-säsongen nu närmar sig meddelar Almtuna att man har kommit överens med sin poängstarke forward om en förlängning i form av ett ettårskontrakt.

– Förra säsongen var Williams ledarskap, både på och utanför isen, en starkt bidragande faktor till lagets framgångar. Att få behålla kontinuitet i laget med erfarna och duktiga spelare som William är något som väger tungt i sättet vi vill bygga laget, säger sportchefen, Nicklas Danielsson, på hemsidan.

“Ska bli roligt att få vara en del av”

Eriksson tog vägen via Björklöven och MoDo, in i hockeyallsvenskan. Han återvände sedan till moderklubben i Umeå innan det blev dags för ett äventyr i AIK. Där gick det tungt innan han hittade rätt i Almtuna med över en poäng per match under slutet av 2022/23.

– Det känns väldigt roligt att få stanna kvar i Almtuna där jag har trivts bra både på och utanför isen. Vi har haft en bra träningsmiljö där alla spelare har goda förutsättningar och möjligheter att utvecklas i. Almtuna är i en förändringsfas som det ska bli roligt att få vara en del av, säger Eriksson själv.