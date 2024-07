"Känns som att Kenttä har varit på mig i flera år"

ANNONS

Fredrik Forsberg hamnade på sniskan i HV71 och fick mycket begränsad speltid under säsongen.

Nu har snajpern tagit steget ner till Hockeyallsvenskan – för att skjuta Björklöven till SHL.

– Förhoppningsvis ska jag vara den ledande spelare som ska ta laget hela vägen, berättar 27-åringen för Hockeysverige.se.

ULLVI/LEKSAND (Hockeysverige.se)

Efter fyra säsonger med blandad framgång var tiden över i HV71 för Fredrik Forsberg. Nu tar han steget ner till Hockeyallsvenskan och Björklöven för att få en större roll. Och för att få nyttja sin erkända skicklighet i powerplay.

– Där och då var HV71 ett etablerat topplag. Jag kände att jag ville gå till ett lag och en förening som jag visste var stabil. Där jag kunde slussas in och ges chanser. Kanske också få spela med ännu bättre spelare för att utvecklas, säger Fredrik Forsberg då hockeysverige.se frågar honom om vad som lockade med just HV71.

– HV71 var en stabil topp sex-klubb som alltid slogs om att gå långt i ett slutspel. Sedan gick det inte riktigt som vi hade hoppats på.

Hur ser du på tiden där hockeymässigt?

– Otroligt mycket upp och ner. Första säsongen var mycket se och lära. Jag spelade inte jättemycket, men fick en ganska bra utdelning i mitt spel med ganska mycket mål i powerplay och allt sådant.

– Det var en ganska lärorik säsong. Att den sedan avslutades med att vi åkte ur var tungt såklart. Dessutom var det här Covid-säsongen med tomma läktare. På det sättet var det en väldigt tråkig säsong och var inte vad jag skrev på för. Inför säsongen pratades det om att vi var en guldkandidat, men vi fick inte ihop det. Det har varit mönstret under egentligen alla tre säsongerna i SHL.

– Vi fick ihop det ordentligt under säsongen Hockeyallsvenskan samtidigt som vi då hade ett fruktansvärt bra lag. Kvalitén mellan lagen i Hockeyallsvenskan sticker ut jämfört med SHL där det är ganska jämt över lag.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Fredrik Forsbergs tid i HV71 är över.

Fredrik Forsberg fick inte alltid mycket speltid i spelet fem mot fem. Trots det syntes han högt upp i interna poängligorna första tre säsongerna.

– Jag är lite speciell på det sättet att jag kan försvinna ganska mycket i matcherna, men får jag en chans kan det bli mål.

– Det var en sådan grej jag tycker så här i efterhand att HV71 kunde utnyttjat mer. Utnyttjat mina styrkor ännu mer. Startat mer i anfallszonen, spelat mer powerplay och sådana grejer där jag kanske är en av de bättre oavsett vilket lag jag är i.

– SHL är en tuff liga med otroligt mycket struktur. Defensiven går verkligen först. Alla säsongerna i SHL hamnade vi i botten där vi slogs om att vinna varje match. Klart att man då tänkte främst på att släppa in så få mål som möjligt och ta det därifrån.

– Ett topplag har råd att chansa lite mer medan vi hade kniven mot strupen redan efter tio matcher alla tre säsongerna. Med den fans-skara HV71 har blev det då turbulent och vi bytte tränare under alla tre säsongerna i SHL. Det funkade naturligtvis inte och blev ingen stabilitet.

Ser du dig själv som just en utpräglad powerplay-spelare?

– En utpräglad offensiv spelare. Om jag jämför min första säsong i SHL med den senaste har mitt spel över hela banan blivit bra mycket bättre.

– Jag tror min säsong i Hockeyallsvenskan hjälpte mig mycket. Den säsongen fick jag spela 15-18 minuter i varje match. Även fast det var en serie under SHL blev jag då bekvämare över hela planen. Jag tycker ändå att jag hade ett okej grundspel även förra säsongen.

“Där kom jag lite i kläm under alla mina säsonger i SHL”

Vilka brister ser du själv i ditt spel?

– Kanske det man behöver ha i SHL, intensiteten och verkligen vara bra över hela banan.

– Bästa spelarna i SHL är kanske inte dom spetsigaste. Utan det är spelarna som spelar powerplay, boxplay, fem mot fem och kan alla delar. SHL är en så tuff liga och jämna lag att man behöver vara bra på alla grejer.

– Toppspelarna i SHL och som tog sig till VM spelade ibland i fjärdekedjorna i sina lag, men är tillräckligt bra för att även vara offensiva. Där känner jag att jag är lite för spretig i min offensiv. Den är lite för bra jämfört med min defensiv. Då blir det lätt att man kanske vill ha en stabilare spelare i stället än att få det spetsiga.

– Det är mycket vad tränarna tror på och där kom jag lite i kläm under alla mina säsonger i SHL.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Fredrik Forsberg.

Är då senaste säsongen en stor besvikelse för dig?

– Ja, det tycker jag. Sedan hade jag ganska många skador som gjorde att jag höll på in och ut. Jag tränade skadad för att inte tappa min plats så jag gjorde mig inte heller rättvis.

– Jag tycker att jag började säsongen väldigt bra. Det var jag Radan Lenc och Joonas Nättinen. Vi var en stabil andra, tredjekedja som gjorde poäng och skapade. Nättinen försvann och det började gå lite sämre. På det kom det lite skador för mig och efter det kom jag inte riktigt in i det igen.

– Vi hade problem med powerplay under egentligen hela säsongen. Vi gick hårt på ett powerplay och det handlar såklart om vad tränaren tänker och tror på. Det är sådant man får leva med.

– Sedan tycker jag absolut att jag kunde fått mer chanser i just powerplay. När jag dessutom pratat med folk runt om tycker dom också att jag utan powerplay-delen kanske är en 13:e forward. Däremot att min absolut största styrka är powerplay. Den delen hade jag såklart velat hjälpa laget mer med.

Med tanke på senaste säsongen, hade du velat fortsätta ytterligare minst en säsong i HV71?

– Både och. Jag skrev två år och hade ett år kvar. Mitt mål var att ha en bättre säsong än den förra och vara en ledande spelare. Hjälpa HV71 att verkligen stabilisera sig igen och gå mot slutspel.

– Klart att jag var besviken när det inte blev så. Samtidigt fungerar det inte att hoppa in och ut ur laget hela tiden och känna att man är på gränsen varje vecka. Jag vill ha någon form av stabilitet i mitt spel, känna mig trygg och få ett självförtroende.

– Nu var det väldigt svårt och när jag fick chansen skulle jag visa allt på några byten. Det var svårt. Nu kände jag att det var bäst för mig att gå ner ett steg och förhoppningsvis få den roll jag hade med HV71 i Hockeyallsvenskan. Spela i ett vinnande lag och vara den spelare som hjälper laget att vinna.

"Känns som att Kenttä har varit på mig i flera år"

Ny klubbadress blev nu alltså hårt satsande Björklöven.

– Det känns som att (Per) Kenttä har varit på mig i flera år (skratt). Han har haft ett väldigt bra tålamod och sa då allt var klart att han var glad över att han haft det. Jag tror att han var intresserad redan då han var i Oskarshamn.

– Säsongen som var låg han på egentligen från jul och framåt. Han ville toppa inför slutet av deras säsong, men då kände jag mig inte riktigt klar i HV71. Jag kände att jag borde få en chans i HV71 och då hoppats på att ta den. Det gjorde jag inte riktigt.

– När då säsongen tog slut och jag funderade på vad jag skulle göra samtidigt som jag lyssnade ännu mer på vad Kenttä sa blev jag såklart intresserad av och sugen på att vara med på deras resa.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Per Kenttä lyckades värva in Fredrik Forsberg till slut.

Som coach får nu Fredrik Forsberg Björn Hellkvist som senaste säsongerna coachat Leksand i SHL.

– Nu får Kenttä och Hellkvist jobba ihop igen. Björn är en etablerad och bra tränare. Vi har pratat lite i telefon.

Vilka är ditt första intryck av staden Umeå?

– En väldigt fin stad. Jag har bara varit där på vintern innan och bott på Scandic 100 meter från hallen. Inte varit så mycket i stan.

– Nu fick vi komma upp till Umeå under en fin försommardag. Vi fick en rundtur av Kenttä där han visade ishallen, var folk bor, stan och så vidare. Stan är ganska lik Jönköping med vatten och en fin ishall som ligger centralt. Vi fick en väldigt bra bild av Umeå som stad.

– Innan midsommar var jag dessutom uppe själv under tre dagar och gjorde lite tester. Då träffade jag alla killar som var där under sommaren och tränade. Allt var väldigt proffsigt, bra fys-tränare, bra schema och upplägget kändes bra. Faciliteterna där var riktigt bra med ett enormt stort gym.

– Klubben har tagit väldigt bra hand om oss, vilket är otroligt viktigt. När man kommer till en ny klubb vill man känna sig välkomnad och det kändes verkligen som att dom var glada över att jag var där, vilket var väldigt uppskattat hos oss.

Värvad som stjärna: “Jag vill ha den rollen”

Vad vill du tillföra Björklöven?

– Jag vill hjälpa laget att ta det här sista steget. Björklöven har varit final flera säsonger och är där uppe och nafsar hela tiden.

– Året mot oss i HV71 var Björklöven minst lika bra. Det handlade om målsnöret då. Nu har laget spetsats till ytterligare och förhoppningsvis ska jag vara den ledande spelare som ska ta laget hela vägen, vilket Kenttä sagt att klubben värvat mig för.

– Jag vill ha den rollen och det är därför jag valt att kliva ner en serie, verkligen visa att jag är tillräckligt bra, vill vinna och gå upp.

Foto: Bildbyrån / Johan Löf. Fredrik Forsberg sköt HV71 till SHL – kan han göra samma sak med Björklöven?

Ser du det som ett nedköp att ta steget ner i Hockeyallsvenskan?

– Nej, jag tycker inte det. Inte för mig som spelare. Klart att kvalitén är lite sämre eftersom det är en serie under SHL, men jag tycker att spelet i Hockeyallsvenskan passar mig bättre.

– Det är lite öppnare och ”skillade” spelarna är bästa spelarna och ska leda lagen. Det såg vi inte minst i HV71. Vi hade tre riktigt bra kedjor där alla gjorde poäng. Klart att det då går bra.

– Jag tycket att det lag vi har med ”Lilliz” (Marcus Nilsson) och dessutom fick vi Axel Ottosson. Till det är det en hel drös riktigt bra spelare kvar.

Kommer Fredrik Forsberg spela i SHL med Björklöven framöver?

– Ja, det kommer jag. Så fort det bara går. Vi får vänta till maj och planen är verkligen att gå upp nästa säsong, avslutar Fredrik Forsberg.

