ANNONS

Han är en Norris Trophy vinnande back och framtida Hall of Fame spelare, men fortfarande är det en sak som saknas för Roman Josi. Kommer schweizaren at få sin Stanley Cup nu?

Den här texten publicerades på hockeysverige.se:s systersajt DailyFaceoff tidigare. Den är översatt från engelska till svenska. originalversionen går att läsa här!

Det sker fortfarande frekventa samtal hem till Schweiz, men de är annorlunda.

Roman Josi har alltid tagit råd från sina föräldrar. Han är en elitidrottare med två elitidrottare som föräldrar, så de har haft mycket att erbjuda honom genom åren. Hans mamma, Doris, var en simmare i det schweiziska landslaget. Hon är den lättretliga som hatade att förlora och lärde honom arbetsmoral. Hans pappa, Peter, var en konkurrenskraftig fotbollsspelare. Han tillförde lugn, energi och orubblighet under press. Josi ser sig själv som en blandning av dessa två. De har båda hjälpt honom att bli den globala hockeystjärnan han är idag.

Men, förklarar han, dagens samtal handlar mindre och mindre om sport. Josi är 34, pappa till två barn, och vill mest bara fråga sina föräldrar om hur man överlever de tidiga åren av föräldraskapet. När han får en paus från sitt hektiska schema som kapten och stjärnback för Nashville Predators försöker han vara så närvarande som möjligt som förälder under sen vår och sommar, så han behöver alla råd han kan få.

Det är en påminnelse om hur snabbt livet har flugit förbi för någon som känner att han, bara igår, var en ung pojke med mycket mer försynta drömmar. När Josi växte upp i Bern, drömde han om att lyckas i sin hemstad. Att spela för SC Bern i den schweiziska ligan var att uppnå sportens högsta nivå i landet. NHL var inte ens en tanke vid den åldern.

– Nej, jag tänkte, 'Jag vill definitivt spela för Bern,' eftersom det var så jag växte upp, sa Josi till Daily Faceoff i en sittning i Las Vegas, några timmar innan NHL Awards 2024 på Fontainebleau-hotellet.

– Jag tittade på de där matcherna, och det var alltid min stora dröm. NHL var så långt borta för oss. Det fanns uppenbarligen (Martin) Gerber, målvakter som (David) Aebischer lyckades. Det fanns några spelare som åkte över men bara stannade en liten stund. (Rito) von Arx, Michel Riesen, de åkte alla över men kom tillbaka och stannade inte så länge. Så det var alltid väldigt långt borta, och vi kunde inte riktigt titta på några matcher live eftersom det var mitt i natten.

Det var Mark Streit som verkligen förändrade Josis tankesätt. Den puck-flyttande försvararen slog sig in i NHL med Montreal Canadiens 2005/06, när Josi var 15 år gammal, och påbörjade en produktiv 786-matchers lång karriär som sträckte sig över 12 säsonger. Streit fick Josi att tro att han kunde göra det. Med 434 poäng gick Streit i pension 2018 som den bästa genom tiderna av alla schweiziska spelare i NHL. Josi kunde aldrig ha föreställt sig att han, sex år senare, skulle ligga 243 poäng före den näst närmaste schweiziska spelaren genom tiderna.

Han visste inte att han skulle växa upp till att bli Schweiz största hockeyexport genom tiderna, men han började förstå sin potential när han började få uppmärksamhet vid internationella turneringar. Han tävlade för sitt land vid U18-VM och U20-VM vid bara 17 års ålder. Josis rörliga stil har gett honom ett rykte som en fjärde-forward på isen och, som du kanske har gissat, kom det av att han spelade forward tills han var 13 eller 14. Men han tillskriver sin utveckling som en av de bästa offensiva försvararna i sin generation, till det sätt som Predators utvecklade honom efter att ha valt honom som totalt 38:e spelare i andra rundan av NHL-draften 2008.

– Jag har alltid varit en offensivt inriktad back och det har alltid varit en del av mitt spel, och sedan hade jag tur i Nashville, säger han.

– Jag fick en offensiv roll direkt. Jag spelade i powerplay. Då utvecklar du bara de färdigheterna ännu mer och försöker bli bättre och bättre.

Roman Josi. Foto: Bildbyrån/Christopher Hanewinckel.

Josi slog igenom med 13 mål och 40 poäng under sin tredje NHL-säsong, och du kan räkna på ena handen hur många andra backar som har kommit nära i offensiv produktion under det senaste decenniet.

Josis rankning bland NHL-backar sedan 2013-14:

Mål Poäng Skott Poäng/match 2nd 2nd 2nd 5th

Han har varit med i First-Team All-Star tre gånger, vunnit Norris Trophy-vinnare en gång och tagit andraplatsen två gånger. Han och hans fru, modellen Ellie Ottaway, är engagerade i Nashville-samhället, kända för sitt välgörenhetsarbete i olika organisationer. De har blivit tillräckligt mycket ”country” att han inte ens är helt schweizisk när han åker hem, enligt hans vänner och familj som retar honom.

– Vid VM, eftersom jag gjorde intervjuer på schweiziska, sa de att jag har en engelsk accent när jag pratar schweiziska, säger han med ett leende.

– Kanske har jag fel, men jag tror att det är när jag pratar om hockey. För jag är så van vid att prata om hockey och svara på frågor på engelska, så ibland försöker du översätta engelska meningar till schweiziska och det fungerar inte riktigt så. Men jag känner att när jag pratar med min familj, med mina kompisar, tror jag inte att jag har en accent. Jag kanske har fel, men jag tror inte det och jag hoppas verkligen inte det, eftersom jag inte vill tappa det.

Det känns som om Josi har allt han kan önska sig i en hockeykarriär, särskilt med tanke på dess ödmjuka början i Bern. Och, trots sin blyghet när Hockey Hall of Fame diskuteras, finns det ett starkt argument för att han skulle kunna gå i pension idag och bli invald med tanke på hans individuella prestationer. Men vi vet alla vad som saknas: en Stanley Cup. Han fick bara ett smakprov av det en gång, när Nashville nådde finalen 2016/17 under en överraskande resa som ett lägre rankat lag, som slutade med förlust mot Pittsburgh Penguins över sex matcher. Josi har deltagit i 10 slutspel under sin karriär, gått vidare från första omgången tre gånger och andra omgången endast en gång. Predators har varit ett “Murky Middle-lag” under större delen av hans karriär, alltid konkurrenskraftiga men aldrig så dåliga att de kan bygga kring superstjärnor genom lotterival.

Men det började förändras när den tidigare långvarige Preds-tränaren Barry Trotz återvände till Music City förra året och tog över efter pensionerade David Poile som GM. Trotz agerade omedelbart djärvt, skickade iväg topp sex-anfallarna Ryan Johansen och Matt Duchene genom byte och utköp, respektive. Trotz satsade stort i free agency för att ta in Ryan O’Reilly, Luke Schenn och Gustav Nyquist. Trotz ändrade kulturen på ett ögonblick. Och det visade sig att det bara var början. Efter att Nashville återhämtade sig från ett slutspelmiss 2022/23 och gick till slutspel i 2023/24, gick Trotz “all in” när free agency öppnade den 1 juli. Forwardsduon Steven Stamkos och Jonathan Marchessault och back Brady Skjei är nu "Preds", och tar upp 20,5 miljoner dollar i sammanlagd lönetaksutrymme. Nashville är plötsligt väldigt seriösa om att konkurrera om en Stanley Cup – kanske mer än någonsin under en offseason – tack vare Trotz.

– Han har definitivt en stor närvaro, sa Josi fyra dagar innan Nashvilles flodvåg av värvningar.

– Bara den framgång han hade som tränare också, och han vet vad han vill. Han har en tydlig vision. Det hörs när du pratar med honom också i (media). Han är en fantastisk hockeyman och en fantastisk person. GM:n sätter alltid kulturen. Självklart är de inte där lika mycket som tränare, men de är fortfarande chefen, eller hur? Han har gjort ett fantastiskt jobb som tränare, och han har varit fantastisk som GM också. Jag gillar bara sättet han vill vinna på just nu. Du vet att han kommer göra allt för det, och det är ganska häftigt som spelare att veta det.

Det finns ett argument för att allt Trotz har gjort i synnerhet är för Josi. Trotz är kanske Josis största förespråkare. När Trotz talade med Daily Faceoff i våras avslutade han intervjun med att göra ett argument för varför Josi förtjänade Norris Trophy och hur han var spelaren som var mest ansvarig för att få dem tillbaka till slutspelet.

Josi trotsar åldrandekurvan vid 34 års ålder, visst, men han är tillräckligt gammal för att träffa en vägg något av kommande år. Det kommer inte dröja länge innan samtalen med hans föräldrar bara kommer att bestå av föräldraskapssnack. Det kommer inte finnas någon hockey kvar att diskutera när han har gått i pension. Men inte ännu. Och det verkar som att Predators som organisation gör allt i sin makt för att ta ett stort kliv medan deras kapten fortfarande är på toppen av sin förmåga.

TV: NHL-säsongens tio snyggaste mål