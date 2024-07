ANNONS

34 spelare samlas för Olympisk Offensiv-läger i Uppsala - för att ställas mot Ohio State University och deras egna svenska back, Mira Jungåker.

– Tre matcher mot NCAA:s bästa lag, minimalt med tid och yta i hög intensitet, det blir perfekt sparring, säger förbundskaptenen, Ulf Lundberg.

22–28 juli kommer Damkronornas förbundskapten, Ulf Lundberg, att leda 34 svenska spelare i vad som beskrivs som “perfekt sparring” för Olympisk Offensiv. Landslagsspelarna samlas nämligen för att möta Ohio State University tre gånger om i Gränby Ishall i Uppsala.

– Ska bli fantastiskt kul att samlas igen, efter ett antal viktiga träningsveckor i hemmamiljö. Vi ska ha ett givande läger på många sätt, men jordgubbarna på tårtan blir givetvis matcherna mot Ohio State University, säger Lundberg i ett pressmeddelande.

Mira Jungåker som gjort flytten över till Nordamerika och Ohio, kommer att finnas med i NCAA-lagets trupp och ställs därmed mot följande svenska spelare.

Truppen

Målvakter:

1. Ebba Svensson Träff, Linköping HC

30. Emma Söderberg, PWHL Boston

31. Ida Boman, Djurgårdens IF

35. Tindra Holm, University of Minnesota-Duluth

Backar

4. Linnéa Andersson, MoDo Hockey

5. Nathalie Lidman, Frölunda HC

9. Emma Forsgren, Djurgårdens IF

12. Maja Nylén-Persson, Brynäs IF

14. Ida Karlsson, University of Minnesota-Duluth

15. Jessica Adolfsson, HV 71

27. Sofia Ljung, University of Mercyhurst

45. Paula Bergström, Frölunda HC

61. Solveig Gisler, Merrimack College

71. Anna Kjellbin, Luleå HF

77. Jenna Raunio, HV 71

82. Annie Silén, Brynäs IF

Forwards

8. Hilda Svensson, HV 71

11. Josefin Bouveng, University of Minnesota

13. Wilma Sundin, MoDo Hockey

17. Sofie Lundin, Frölunda HC

19. Sara Hjalmarsson, Linköping HC

20. Celine Tedenby, Merrimack College

21. Lova Blom, Linköping HC

22. Hanna Thuvik, Brynäs IF

23. Thea Johansson, University of Mercyhurst

24. Ebba Hedqvist, MoDo Hockey

25. Lina Ljungblom, MoDo Hockey

29. Felicia Wikner-Zienkiewicz, Frölunda HC

34. Mira Hallin, MoDo Hockey

42. Felicia Levin, Linköping HC

68. Isabelle Leijonhielm, Djurgårdens IF

72. Maria Lindberg, Merrimack College

78. Elin Svensson, HV 71

89. Nicole Hall, Djurgårdens IF

