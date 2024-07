ANNONS

Det är snart mitten på juli och Hockeyettan har fyra vakanta platser. Det efter att flera lag blivit tvångsdegraderade – samtidigt som flera lag i Hockeytvåan också tackat nej till att gå upp.

– Det är klart att det är väldigt mycket funderingar och tankar som far genom huvudet, säger ligans VD Jens Israelsson till Hockeysverige.se.

Hockeyettan har kantats av krisrubriker under de senaste månaderna. Flera av lagen i ligan uppfyller inte kraven och har flyttats ner, samtidigt som ett antal lag också har tackat nej till att gå upp från Hockeytvåan.

Och nu är det snart mitten på juli och det är bara 36 av 40 platser i ligan som är fyllda.

Hockeyettans VD Jens Israelsson sticker inte heller under stolen med att det är en allvarlig sits.

– Det är ett prekärt läge. Det är inte alls det vi har förväntat oss. Vår strävan är att vi ska vara 40 lag. Vår vision är att vi ska vara 40 lag i år.

Hur har den här senaste tiden varit?

– Det är klart att det är väldigt mycket funderingar och tankar som far genom huvudet. Vi ska gå in och se över systemet och regelverket, det är vi rörande överens om. Vi tryckte oss in i licensfrågan redan förra säsongen. Vi hade då 14 lag på kontrollår. Vi har jobbat gentemot licensnämnden och haft en arbetsgrupp i ligan.

Förbundet ska se över reglerna: “Vi måste vara med där”

Kristianstad är exempelvis ett lag som har drabbats hårt av licensnämnden som för ett par veckor sedan fick sin andra tvångsdegradering inom loppet av ett år.

Men man är långtifrån ensamma och i Hockeyettan är det flera klubbar som vandrar en tunn linje.

– Vi måste se över det här och hjälpas åt och se vad nycklarna är framåt. Vi måste på något sätt förtydliga vad som gäller och vara humana och ödmjuka inför uppgiften och se vad som är rimligt. Det är något vi kommer gå igång med tidigt i höst.

Foto: Bildbyrån/Ludvig Thunman. Jens Israelsson.

Förbundet har sagt att man ska gå igenom bestämmelserna och se över det nuvarande regelverket.

Hur ser du på att de vill göra det?

– Vi (Hockeyettan) måste vara med där också och sitta där. Vara väldigt, väldigt delaktiga. Vi måste vara i förarsätet och driva förändringarna för att hitta rätt i framtiden. Vi ska helt klart vara med. Ligaorgansiationen ska vara med och utveckla framtidens licens.

“Sunt av vissa klubbar att tacka nej”

En sak som Jens Israelsson pekar på är formuleringarna hos licensnämnden. Där vissa saker kan uppfattas som luddiga och godtyckliga.

– På det sättet vi har nu fungerar inte. Helt klart är att vi måste fram i detta. Sen vad det blir måste vi sia om. Du kan inte ha ett statement som säger att vi ska ha ett krav som säger att vi exempelvis ska ha en ungdomssatsning i rimlig storlek. Vad är det? Jag vet inte.

Inflationen som har varit i samhället gör också att allt blir dyrare för klubbarna. När det kommer till drivmedel, material och att hålla ishallarna igång. Det här har också lett till att flera lag i Hockeytvåan som sagt tackat nej till att ta klivet upp i Hockeyettan.

Hur ser du på alla “nej tack”?

– Det är en tuff uppgift, visst är det det. De har valet att ta klivet upp. De har förutsättningarna och ska också godkännas i nämnden innan de får biljetten framåt. Det handlar om att man måste kunna leverera för att få kliva upp, säger Jens Israelsson och fortsätter:

– Det är sunt av vissa klubbar att tacka nej. Det blir en helt annan dimension att ta steget upp.

Är du orolig för att inte få ihop 40 lag till hösten?

– Orolig och orolig. Vi ska sträva för att nå 40 lag och gör vi inte det får vi göra det bästa av situationen. Det håller inte med att den som vill får vara med. Sen kan jag också tycka att går man in i ett kvalspel för att spela Hockeyettan då ska man också kliva upp om man får möjlighet. Annars tar man upp en plats för nån annan med ambitioner.

TV: Throwback: Lundqvists tröja hissad i New York