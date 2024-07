ANNONS

Medan alla klubbar i SHL, SDHL och HockeyAllsvenskan får elitlicens, pågår kaoset i hockeyettan. Under fredagen meddelade förbundet att fyra klubbar nekas densamma - och skickas ner i tvåan.

– När det är utmanande tider är det oerhört viktigt att klubbarna agerar ansvarsfullt och håller ordning och reda i sin ekonomi.

Så lyder några av orden som Anders Larsson, ordförande på Svenska ishockeyförbundet, går ut med i samband med fredagens elitlicens-besked. Ett besked som innebär att Bäcken HC, KRIF Hockey, Kristianstad IK och Strömsbro IF tvångsdegraderas från hockeyettan.

Beslutet kan överklagas, men går det inte igenom börjar en tuff process för att överhuvudtaget få ihop en serie till 2024/25. Därefter kommer även regelverket att ses över av förbundet.

– Licensregelverket är ett skyddande verktyg som våra medlemmar lagt fast för att säkerställa att klubbarna kan fullfölja tävlingen och säsongen de går in i. Med det sagt kommer vi att se över de ekonomiska kraven i licensregelverket under kommande säsong, säger Anders Larsson i pressmeddelandet.

Så här lyder besluten:

Bäcken HC

Föreningen har inte inkommit i tid med begärda handlingar, och enligt underlaget som faktiskt skickats in, klarar föreningen inte kapitalkravet.

KRIF Hockey

Efter att ha fått dispens i förra årets licensprövning, tack vare en handlingsplan för hur det egna kapitalet skulle återställas, har KRIF Hockey inte inkommit med fullgoda handlingar till årets prövning. Föreningen uppvisar negativt kapital, och har inte skickat in en handlingsplan för att återställa det.

Kristianstads IK

Kristianstads IK beviljades dispens i förra årets licensprövning efter att ha uppvisat en handlingsplan för att klara kapitalkravet till årets prövning. Av handlingarna som föreningen skickat in till årets prövning, framgår att föreningen har ett negativt kapital och den inskickade handlingsplanen visar inte att det egna kapitalet kommer att kunna återställas under innevarande period.

Strömsbro IF

Strömsbro IF beviljades dispens i förra årets licensprövning, men har i de handlingar som skickats in i år inte kunnat styrka att föreningen har ett positivt kapital och att man har följt den handlingsplan som upprättades förra året. Handlingsplanen för i år är ofullständig och det går inte att dra slutsatsen att föreningen är på väg att uppfylla gällande kapitalkrav.

