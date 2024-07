ANNONS

Som oerfaren 20-åring klev Jonatan Harju in i hockeyallsvenskan och BIK Karlskoga för första gången. Nu, sex år senare, är han tillbaka för att ta revansch.

– Det kommer vara speciellt när man får se sitt namn på tröjan igen, säger han.

BIK Karlskogas sista pusselbit är på plats. Med värvningen av Jonatan Harju spikar man truppen inför 2024/25 - och får tillbaka en spelare som har en del att ta revansch för efter förra sejouren i klubben.

– Det känns kul och spännande. Det är lite nygammalt att komma tillbaka. Sambon är ju från Karlskoga, så jag har ju ändå varit här på somrarna. Sen är det lite revanschlust i mig, säger forwarden när hockeysverige.se når honom mitt i flytten.

Den nu 26-årige forwarden har under de senaste säsongerna etablerat sig som en farlig poängspelare i hockeyallsvenskan - och var till och med femte bästa målskytt 2020/21 med 23 fullträffar. Men så har det inte alltid varit.

– Jag var en liten rookie när jag kom dit (till BIK Karlskoga) första gången. Jag visste inte så mycket om ligan och hade väl lite för höga förväntningar på mig själv. Jag hade aldrig varit med om att få sitta på sidan och kämpa sig in. Nu har jag fått lite mer erfarenhet och några år i ligan. Jag känner mig extremt laddad och sugen på att spela hockey här, säger han.

Har en återkomst funnits i tankarna sedan flytten därifrån?

– Ja det har alltid funnits där lite. Jag fick inte riktigt ut det jag ville när jag var där senast. Jag trodde att jag skulle spela mest av alla, men jag kom ju från ettan och hade inte så mycket att säga till om.

“Vill vara en spelare som går att lita på”

Harju hade då, 2018, en säsong i Piteå och hockeyettan bakom sig, men stod ändå för 17 poäng under sin första säsong i BIK. Därefter blev det tuffare och under det andra året fick han i perioder sparsamt med speltid innan det bar av till Karlskrona. Nu är han en tung forward som agerat nyckelspelare för Tingsryd under tre av de fyra senaste säsongerna.

– Jag var ju blyg och kände inte en jäkel när jag kom då. Nu har man ju koll på det mesta i ligan och sedan känner jag mig som en betydligt bättre hockeyspelare. Jag har blivit bättre på allt, men förhoppningsvis kan jag ta ett kliv till, säger han.

Jonatan Harju i Karlskoga 2019. Foto: Bildbyrån.

Senast Harju lämnade TAIF, efter den där succésäsongen 2020/21, blev det endast fyra poäng på 33 matcher i Södertälje. Nu vill han undvika ett liknande öde och bli en viktig spelare i ett BIK som satsar mot toppen.

– Först och främst är målet att slå sig in i laget och få sin roll. Det är lite annan rollfördelning än det var i Tingsryd. Där fick vår kedja mycket förtroende. Nu gäller det väl att hitta någon ny parhäst och göra det bästa man kan, säger han.

Vilken Harju är det vi kommer få se?

– Jag vill ju vara en tvåvägsspelare precis som i Tingsryd, vara stark på puck och sedan försöka peta in några i kombination med ett gediget jobb. Jag vill vara en spelare som går att lita på, säger han och fortsätter:

– Man har ju ganska höga krav på sig själv och vill alltid vara med och producera, och förtjäna speltid framförallt. I Tingsryd har jag fått vara en toppspelare som har fått mycket förtroende och då kommer resultaten till slut. Det är det jag ska försöka bygga vidare på.

Blickar mot toppen: ”Det tror jag vi ska sikta på"

Den gångna säsongen slutade med 27 poäng (12+15) för Harju, och intresset från andra ligor väcktes snabbt när flytten från TAIF blev ett faktum. Iltalehti-journalisten Sasha Huttunen rapporterade tidigare i juni om intresse från den finska högstaserien, men när BIK ringde svarade Harju.

– Vi kollade runt lite och jag bytte agent sent, så jag visste att det skulle dröja lite. Jag var i Grekland när agenten ringde och sa att Karlskoga var intresserade. Då blev det snabba ryck för att sajna. Jag visste inte hur länge jag vågade vänta på Finland heller. Sambon blev extra glad över att flytta hem också, så det var mycket som klickade, berättar han.

Harju satte ett av målen när hans Tingsryd mötte Karlskoga i andra omgången av den gångna säsongen, men när lagen möttes senare på säsongen var det ett lag värdiga av den semifinalplats man sedan säkrade. Något som gör att flytten tillbaka känns extra spännande för 26-åringen från Övertorneå.

– Ja verkligen. När vi mötte dem med Tingsryd i början var de inga höjdare, men sen var de ett helt nytt lag efter jul. Det kändes som att de verkligen hittade något. De var ju ett topp fyra-lag till slut. Det känns kul att gå till en toppklubb och vara med där uppe, berättar han.

Kommer ni kunna bygga vidare på det?

– Ja det tror jag ändå. Det är kanske en handfull som försvunnit, så nästan hela truppen är kvar. Jag känner ett gäng sedan innan och jag har lärt känna några nu, så det känns lätt att komma in i laget. Det känns spännande, säger han och fortsätter:

– Det kommer att bli jäkligt kul. Det såg helt otroligt ut när det var fullt hus i Nobelhallen i slutspelet. Det ser jag fram emot.

Du är sista pusselbiten i truppen, hur stark är den?

– Jag tycker att det ser jättelovande ut på pappret. Det ser jäkligt bra ut. Det känns som att det verkligen är ett topp sex-lag. Det tror jag vi ska sikta på.

Vad är styrkan i laget?

– Energin. De körde verkligen på med fyra kedjor och var riktigt tuffa att möta. De spelar en rolig hockey som kan passa mig också. Det är mycket forecheck, vinna puckar, så det känns bra, avslutar Jonatan Harju.

