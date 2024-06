ANNONS

Det blir ingen återkomst i Sverige för Olof Lindbom - än.

Den svenske burväktaren lämnar Nordamerika för spel i finska Pelicans.

Efter två säsonger i Nordamerika vänder Olof Lindbom hem till Europa. Det blir dock inte en återkomst i Sverige som det spekulerats om. Avtalet med New York Rangers byts mot ett 1+1-kontrakt med finska Pelicans. Detta trots att det funnits för honom i Sverige och att sett över möjligheterna i hockeyallsvenskan, enligt Expressen.

– Med Olofs ankomst har vi två mycket kapabla målvakter som kommer konkurrera om speltiden, säger målvaktstränaren Toni Pasuri på Pelicans hemsida.

Den nu 23-årige Lindbom tingades av New York Rangers i andra rundan av NHL-draften 2018. Därefter har målvakten tagit sig från Djurgården, via Mora och Kristianstad, till Nordamerika. Där blev det åtta framträdanden i AHL, men mestadels spel i ECHL under två säsonger.

Tidigare har Expressen uppgett att Lindbom funnits på Brynäs radar som backup till Erik Källgren, samtidigt som Djurgården har nämnts som en möjlig destination. Nu blir det istället Jasper Patrikainen som svensken får konkurrera med i Pelicans.

