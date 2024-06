ANNONS

Samtidigt som Florida och Edmonton gör upp om Stanley Cup råder det full aktivitet i de övriga klubbarna. En het potatis så här års är vilka spelare som riskerar att bli utköpta från sina kontrakt. Frank Servelli på DailyFaceoff rankar här de nio hetaste kandidaterna.

Lönetaket är satt, men klockan tickar.

Klubbledningarna i NHL håller ett öga på både kalendern och resultattavlan i Stanley Cup-finalen, eftersom det första utköpsfönstret för säsongen öppnar 48 timmar efter att Lord Stanleys pokal har lyfts.

Förra året blev nio spelare utköpta från sina kontrakt, inklusive fyra under de sista timmarna innan fönstret stängde den 30 juni. Det fanns också några dyra överraskningar som att Vancouver bet ihop och köpte ut Oliver Ekman Larsson, som nu är två matcher från att få sitt namn inristat på Stanley Cup, och att Nashville bröt med Matt Duchene.

I år är utbudet lika intressant.

Lagen njuter av några extra dagar med att räkna siffror eftersom nästa säsongs lönetak sattes till 88 miljoner dollar i lördags – den första meningsfulla ökningen på fem år. Med det sagt, här är nio spelare som kan stå inför tidiga avslut i sina kontrakt:

Center, Los Angeles Kings

Ålder: 25

Kontrakt: Sju år kvar, $8.5 miljoner AAV

Utköpsstruktur: 14 säsonger varierande från $1.1 miljoner till $3.8 miljoner

Ja, vi hörde GM Rob Blake säga att Kings inte planerade att köpa ut Dubois . Men detta är förnuftigt. Åtminstone fram till den 24 juni. Det är då Dubois fyller 26 år. För nu är han 25, och det betyder att Kings bara är ansvariga för att betala en tredjedel av pengarna som återstår på hans kontrakt, istället för två tredjedelar som det blir när han fyller 26.

Om finalen går till match 7, då blir det inte möjligt. Och självklart, ett utköp över 14 år låter smärtsamt nu, men majoriteten av lönetaksbeloppen är försumbara vid en tidpunkt då lönetaket kommer att överstiga $100 miljoner per år. Kings skulle spara $32 miljoner i verkliga pengar – vilket är en betydande summa. Det är bättre att erkänna ett misstag och betala ett lägre pris snarare än att satsa dubbelt och låta det göra mycket mer ont i det långa loppet.

Pierre-Luc Dubois första säsong i Los Angeles var inte skoj. Foto: Bildbyrån

Målvakt, Edmonton Oilers

Ålder: 32

Kontrakt: Tre år kvar, $5 miljoner AAV

Utköpsstruktur: Sex säsonger varierande från $1.1 miljoner till $2.6 miljoner

Kommentar: Jack Campbell hade det svårt från start i Oil Country, och verkade oförmögen att prestera under vikten av sitt kontrakt. Han blev placerad på waivers och skickad till farmarlaget Bakersfield i AHL i november efter att laget vunnit två av sina elva första matcher. Campbell har varit tillbaka som tredjemålvakt i slutspelet, men det var talande att han inte ens var på Edmontons radar när Stuart Skinner hade det tufft i andra rundan, utan vände sig till Calvin Pickard. De litade inte på Campbell.

Det är svårt att föreställa sig att det ändras. Ja, utköpet är inte vackert, men Oilers kan inte fortsätta begrava $3.85 miljoner i lönetaksutrymme avsatt för Campbell. Edmonton behöver lättnad och att förlänga löptiden på Campbells kontrakt i utbyte mot $2.85 miljoner i lönetaksbesparingar för nästa säsong är logiskt.

Jack Campbells tid i Edmonton har varit jobbig. Foto: Alamy/AP Photo

Center, New York Rangers

Ålder: 31

Kontrakt: Tre år kvar, $3.64 miljoner AAV

Utköpsstruktur: Lönetakskredit, sedan fem säsonger varierande från $1 miljon till $3.5 miljoner

Kommentar: Rangers tycker mycket om Goodrow, som också gjorde några viktiga mål för Blueshirts i slutspelet. Han gjorde fler mål (6) på 16 slutspelsmatcher än han gjorde (4) på 80 grundseriematcher. Ändå är $3.6 miljoner alldeles för mycket att betala för en fjärdecenter, och det verkar inte finnas några möjligheter att kliva uppåt i uppställningen för Goodrow.

Han gör sitt jobb, och han gör det bra, men hans kontrakt tar New Yorks lönetaksbalans ur balans. Kombinera det med det faktum att Rangers kan köpa ut honom den här månaden och inte bara slippa en straffavgift, utan också få en unik lönetakskredit på $247,222 nästa säsong för att effektivt öka deras lönetak till $88.247 miljoner? Det känns som ett självklart val. 2026/27, det enda smärtsamma året under utköpet, borde lönetaket vara över $97 miljoner.

Barclay Goodrow är en av NHL:s bäst betalda fjärdecentrar. Foto: Alamy/AP Photo

Målvakt, Ottawa Senators

Ålder: 30

Kontrakt: Fyra år kvar, $5 miljoner AAV

Utköpsstruktur: Åtta säsonger varierande från $333k till $2.3 miljoner

Oof. Det här är en svår en. Och Korpisalo är inte den enda nyligen sajnade målvakten som man skulle kunna ställa utköpsfrågan om – det går att ifrågasätta Tristan Jarry och Korpisalos tidigare partner Elvis Merzlikins kontrakt också.

Korpisalo sajnades under den gamla Ottawa-regimen, när Pierre Dorion var GM, förra sommaren. Han hade en tuff säsong med en räddningsprocent på .890 och var inte en del av lösningen i en trupp som har gått igenom sin beskärda del av målvakter. Utköpet är inte överdrivet betungande och skulle resultera i en kontantbesparing på $5.3 miljoner, vilket också är viktigt för denna ägargrupp. Här är haken: Om Sens behåller Korpisalo i hopp om att hans spel återhämtar sig, kan de ändå ta in en ny målvakt för att spela huvuddelen av matcherna. Hur mycket kan Korpisalos aktier stiga under tiden?

Satsningen på Joonas Korpisalo har inte gagnat Ottawa. Foto: Alamy/AP Photo

Center, New York Islanders

Ålder: 31

Kontrakt: Två år kvar, $5 miljoner AAV

Utköpsstruktur: Fyra säsonger varierande från $1.25 miljoner till $2.75 miljoner

Kommentar: Givet vad vi lärde oss om Lou Lamoriellos förra sommaren, är Pageau mycket mer sannolik att ses som ett trejdobjekt snarare än en utköpskandidat. Men när det handlar om Isles är det "Only God and Lou Know"-territorium, och det kan inte uteslutas.

Kanske mår Islanders, som fortfarande desperat behöver lönetaksflexibilitet, bättre av att behålla sina nyligen förvärvade andrarundeval från Chicago och hoppas på att fylla på sitt prospect-skafferi. Om så är fallet, då är ett utköp möjligt, vilket skulle skapa $2.75 miljoner i lönetaksbesparingar bara nästa säsong. Eller så kan Islanders inkludera ett andrarundeval och paketera Pageau för att få bort honom från böckerna helt och hållet. Just nu verkar han vara den mest sannolika att ta avsked av för att få saker att hända.

Har New York Islanders råd att behålla Jean-Gabriel Pageau? Foto: Alamy/AP Photo

Back, St Louis Blues

Ålder: 33

Kontrakt: Tre år kvar, $6.5 miljoner AAV

Utköpsstruktur: Sex säsonger varierande från $333k till $2.33 miljoner

Kommentar: Räkna aldrig bort GM Doug Armstrong från något kryddigt, som gränsar till hämndlystet. Armstrong menar allvar, och Krug förstörde hans planer förra sommaren när han (med rätta) blockerade en trade till Philadelphia tack vare sin no-trade-klausul.

Men vet du vad no-trade-klausuler inte skyddar mot? Utköp!

Armstrong hanterar ett lag som har missat slutspel två år i rad. Blues ägare Tom Stillman har erkänt att en långsiktig återuppbyggnad inte fungerar på den marknaden. Armstrong sitter fast med en topp fyra-backlinje som alla har trejdskydd och gemensamt tjänar över $23 miljoner. Något kommer förmodligen att förändras där, och att utnyttja utköpet av Krug – inte nödvändigtvis bara av lönetaksskäl – skulle skicka ett starkt budskap. Krugs utköp över de nästa fyra säsongerna uppgår knappt till en säsong till på $6.5 miljoner.

Torey Krug stoppade en trejd till Philadelphia i fjol. Foto: Alamy/AP Photo

Målvakt, Philadelphia Flyers

Ålder: 29

Kontrakt: Ett år kvar, $5 miljoner AAV

Utköpsstruktur: Två säsonger med $1 miljon och $2 miljoner AAV

Kommentar: Flyers målvaktsduo nästa säsong kommer att vara Ivan Fedotov och Samuel Ersson. De har inte heller mycket manöverutrymme på pappret, om de inte vill arbete med långtidsskadelistan igen med Ryan Ellis $6.2 miljoner eller Ryan Johansens $4 miljoner.

Ett sätt att skapa $2.85 miljoner i utrymme är att utnyttja ett utköp av Petersen, som spelade fem matcher och inte gjorde något för att undanröja bilden att han hör hemma i AHL. Han hade en räddningsprocent på .864 i dessa fem matcher och vann inte John Tortorellas förtroende. Om Flyers kan kämpa igenom en säsong till med Petersen, kan det vara det föredragna alternativet. De har inte bestämt sig ännu.

Cal Petersen har ingen framtid i Philadelphia. Foto: Alamy/AP Photo

Högerforward, Philadelphia Flyers

Ålder: 35

Kontrakt: Ett år kvar, $5.875 miljoner AAV

Utköpsstruktur: Två säsonger med $2.3 miljoner och $1.75 miljoner

Kommentar: Precis som Petersen kan det vara bäst att bita ihop och genomlida det sista året av Atkinsons kontrakt och sedan gå vidare. Det är mycket enklare från ett lönetaksperspektiv. Vi vet inte heller vad mer Flyers har i sina planer eller vilka drag de vill göra. Det kommer att avgöra hur aggressivt de behöver agera med antingen Petersen eller Atkinsons utköp.

Atkinson är en omtyckt lagkamrat som har gått igenom många strider med Tortorella under åren. Hans produktion förra säsongen (28 poäng) var hans lägsta på en hel säsong då hans spel har avtagit med åldern. Man vet aldrig, om Flyers behåller Atkinson och han har en stark säsong, kan han bli ett potentiellt trejdobjekt.

Cam Atkinson har ett år kvar på kontraktet med Philadelphia. Foto: Alamy/AP Photo

Back, Dallas Stars

Ålder: 39

Kontrakt: Ett år kvar, $3.65 miljoner AAV

Utköpsstruktur: Två säsonger med $783k och $1.4 miljoner

Kommentar: Endast en spelare i NHL-historien (Tony DeAngelo) har blivit utköpt två gånger under sin karriär, men Suter skulle kunna bli den andra. Hans massiva utköp påverkar fortfarande Minnesota Wild, en åtgärd de kände var nödvändig.

Suter har mestadels varit bra för Stars, men slutet av detta kontrakt skulle alltid bli problematiskt. Och Suter har varit särskilt exponerad i Stanley Cup-slutspelet under de senaste två säsongerna med brist på tempo och turnovers. Ja, Suter var med på den här listan förra året. Nej, Stars gjorde det inte då. Men de måste åtminstone överväga det i år om Suter inte funderar på att gå i pension efter $111 miljoner i karriärintäkter.

Ryan Suter fyller 40 nästa år. Foto: Alamy/AP Photo

