Edmonton Oilers dominerade spelet och vann skotten med 32-18 i den första finalmatchen.

Men de förlorade ändå då laget inte lyckades få hål på Sergej Bobrovskij och Edmonton nollades därmed i 3-0-förlusten.

– Det kanske var hockeygudarnas sätt att ge igen, säger superstjärnan Connor McDavid.

I natt spelade superstjärnan Connor McDavid sin första Stanley Cup-finalmatch i karriären då han har fört sitt Edmonton Oilers till finalen mot Florida Panthers.

Men det blev dock inte en optimal start på serien för Oilers som förlorade med 3-0 i den första matchen sedan Floridas målvakt Sergej Bobrovskij klivit fram och storspelat med 32 räddningar.

McDavid sköt själv sex skott på mål i matchen utan att lyckas få hål på Bobrovskij. Edmonton förlorade alltså trots att de vann skotten med 32-18 – och superstjärnan menar att det kan vara “hockeykarma” sedan Edmonton säkrat finalplatsen efter att ha vunnit mot Dallas Stars med 2-1 i den sjätte konferensfinalen trots att Dallas vann skotten med 34-10.

– Det kanske var hockeygudarnas sätt att ge igen för den sjätte matchen mot Dallas som vi förmodligen inte förtjänade att vinna. I kväll tycker jag att vi kanske förtjänade ett eller två mål men vi hittade inte ett sätt att få in pucken, säger McDavid.

På 18 matcher fram till finalen så gjorde Connor McDavid hela 31 poäng men nu fick han alltså lämna isen poänglös, något som är ganska ovant för den trefaldige MVP-vinnaren. Han menar dock att Edmonton ändå kan vara nöjda med sin match.

– Jag tycker att det fanns mycket att gilla i vårt spel. Vi skapade väldigt mycket och hade väldigt många chanser samtidigt som vi inte gav upp så mycket. Men det vi väl släppte till var farligt och de utnyttjade det, som bra lag gör.

“Säker på att vi kommer att kunna göra mål på dem”

Edmontons skyttekung Zach Hyman är dock inte orolig över det bristande målskyttet i den första finalmatchen utan han räknar med att det kommer att släppa till nästa match.

– Jag har haft väldigt mycket lägen genom min karriär och man fortsätter att få dem om och om igen. Eventuellt så kommer pucken att gå in och till slut så släpper det också, säger Hyman och fortsätter:

– Ibland så har man en jättechans men pucken går inte in – men ibland så träffar pucken bara på smalbenet och studsar in. Nyckeln är att inte bli frustrerad. Vi kan bara fortsätta spela vårt spel. Det är därför som det är en sjumatchersserie. Nu gjorde vi inte mål på dem i den här matchen men jag är säker på att vi kommer att kunna göra mål på dem framöver.

Coachen Kris Knoblauch är däremot förberedd på en tuffare match två – som spelas natten mellan måndag och tisdag.

– Vi vet att Florida troligtvis inte spelade sin bästa match. Vi förväntar oss att de ska vara mycket bättre i nästa match, säger Knoblauch.

Connor McDavid är själv laddad för revansch inför den andra finalmatchen.

– Den här gruppen kommer att hålla fast och studsa tillbaka och det har vi en stolthet i. Vi kommer att göra oss redo för en tuff kamp igen på måndag, säger han.

