Thomas Johansson har fått behålla stora delar av den gångna säsongens trupp. Leksand har även drabbats av tunga tapp, vilket fått “Tjomme” att behöva bygga nytt – med spelare han ser en stor framtid i.

Thomas Johansson har varit med och lyft upp Leksand till ett lag med potential att slåss om både semi och finalplatser framöver. Det har under resans gång även funnits mörka moln på himlen. Här möter ni sportchefen i en lång intervju om höga berg och rädslan för djupa dalar.

– Jag tycker att vi hittat en stabilitet och ett bra arbetssätt, säger Thomas Johansson till hockeysverige.se träffar honom i Tegera Arena.

– Vi jobbar på ett speciellt sätt i hela föreningen. Allt ifrån hur vi jobbar med fysen och isen. Vi har satt det ordentligt. Får man successivt göra det över tid brukar det också generera ett bra resultat.

– Det har varit den stora förändringen, hur vi jobbar med våra spelare kontinuerligt på egentligen alla plan. Där tycker jag det varit en stor utveckling sedan jag kom till Leksand.

Thomas Johansson. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Med stöket runt omkring stannar allt upp och vi hamnar ännu mer efter”

Det har en förmåga att storma kring Leksands IF och har så gjort under flera turer senaste åren. Nu senast arbetet med att sätta en styrelse där det i media har målats upp att det funnits hot och trakasserier. Givetvis påverkar det här klubben negativt enligt sportchefen.

– Det jag tycker… Förra året, när det var stormigt, kom det aldrig ner till sporten. Vi var ganska bra på att putta bort det där från sportens sida och ”foka” på vårt.

– Man märker nu då det fortsätter att stöka att allting som har med utveckling utöver sporten som också påverkas eftersom det i utveckling också ligger ekonomiska delar. Alla dom frågorna hamnar aldrig i fokus utan del läggs så mycket tid på allt annat.

– Det har jag märkt att här i Leksand har det blivit en enorm flaskhals i att kunna utveckla Leksand vidare både när det kommer till organisatoriska delarna med allt från kontoret till fastigheter, men också då att det i slutändan även spiller över på sporten.

– Allt brus och stöket runt om hindrar oss samtidigt som det tar kraft och energi som vi skulle kunna lägga på andra saker för att fortsätta utveckla Leksands IF. Det ser jag som en stor fara.

Är det också tuffaste biten som sportchef, att du får lägga mer energi på den biten i stället för sportsliga delarna?

– Med tanke på där vi är idag i Leksands IF, ska vi vara kvar på den här nivån och fortsätta utveckla föreningen är det här vad det kostar att ligga här.

– Ska vi fortsätta utveckla föreningen kommer det kosta ännu mer. Det gör att vi måste jobba med andra delar i organisationen för att hitta intäkter. Utveckla vår arena för arenaupplevelser så vi blir ännu mer attraktiva. Att vi har en sporträttighet som är väldigt attraktiv.

– Det är här jag känner just nu, med stöket runt omkring, att allt sådant stannar upp och vi hamnar ännu mer efter.

– Jag såg att HV71, även fast dom legat i botten av tabellen så slog dom omsättningsrekord och ökat intäkterna med många miljoner. Alla andra klubbar bara rullar på.

– I stället för att vi kraftsamlar och riktar åt ett håll ska det tjafsas, bråkas, stökas och gör att otroligt många människor ska komma överens, vilket tar tid. Det här bromsar upp en hel process. Det ser jag som en fara och en oro för Leksands IF:s framtid för indirekt kommer det här spilla över på sporten.

– Däremot, själva det dagliga påverkar inte mig så jättemycket. Jag är inte heller så involverad i diskussionerna ovanför mitt huvud utan vi får ”foka” på sporten, men jag ser också att saker successivt ”jackas” allt mer ner lite grann.

– Jag tror också att vi behöver bestämma oss för vart vi vill vara. Då måste det ena alla krafter. Ska vi fortsätta spela en stor roll i svensk ishockey då det kommer till att vara en etablerad klubb, utmana om medaljer, vara en attraktiv sporträttighet, en arenaupplevelse det pratas om kontinuerligt, att man vill Leksand, då måste vi bestämma oss för att det är den vägen vi vill gå och inte hålla på med allt annat.

– Väljer vi den andra vägen kommer vi succesivt falla tillbaka igen och Leksands IF kanske hamnar där man varit under stora delar av 2000-talet. Det tror jag ingen vill.

– Vi måste ta oss i kragen och verkligen samla alla krafter åt rätt håll och fortsätta utvecklas Leksands IF för alla andra klubbar springer på.

Lyckades få fram potentialen

Hur upplevde du senaste säsong?

– Lite med tjafset som var i Leksand upplevde jag det som att det låg någon panikstämpel runt Leksand IF. Vi var rätt trygga med laget vi hade och rekryteringarna vi gjort.

– Vi hade även lite andra saker som var halvkämpiga. Björn (Hellkvist) var sjukskriven i början augusti. Vi hade lite dåliga resultat och hamnade i lite limbo med allt. Det spädde på den här stressen som jag inte upplevt tidigare i Leksand. Så ingångsvärdena kändes inte jättebra även om vi kände oss trygga med det vi hade. Påverkan utifrån var lite rörigare än det varit tidigare säsonger.

Thomas Johansson är däremot nöjd med vad spelarna presterade den gångna säsongen.

– Den potential vi såg i spelarna tycker jag att vi lyckades få fram. Vi hittade ett tydligt grundspel, något som vi tidigare sökt efter. Bitarna började falla på plats även om det var lite stök med Björn som kom in och sedan försvann igen.

– På det stora hela var det en otroligt positiv säsong med många frågetecken som blev utropstecken och som jag känner mig otroligt trygg att kunna jobba med i framtiden.

"Att sedan se hur han åkte rätt ner i källaren…"

Björn Hellkvist är en nära vän Thomas Johansson och givetvis påverkades sportchefen personligen då förra Leksandstränaren mådde som sämst.

– Det var inget kul. Klart att det inte var något roligt att se. Björn med sin energi och kämpaglöd han haft för det här, även krigandet han haft då han tidigare år haft sina perioder där det svajat och gått upp och ner. Hur han alltid rätat upp det och krigat på.

– Att sedan se hur han åkte rätt ner i källaren av allting… Det var inget roligt alls.

Björn Hellkvist. Foto: Ronnie Rönnkvist

Efter säsongen valde också Leksand att hyra ut Björn Hellkvist till Björklöven i Hockeyallsvenskan.

– Efter diskussioner utifrån på den nivån vi är kände jag mig inte bekväm om det skulle uppstå en liknande situation igen. Vi lyckades hantera det en gång, men skulle det dyka upp igen är jag inte lika säker på att vi skulle kunna hantera det lika bra en gång till.

– Diskussionen blev då om det fanns andra lösningar vi kunde jobba med. Vi hade hittat ett team, jag tror ”Printzen” (David Printz) kom i november, december, som hade hittat sitt sätt att jobba, fått bra ”connection” i gruppen, vi hade ett bra ”flow” i laget och jag kände mig otroligt trygg med den ledarkonstellationen. Också hur vi avslutade säsongen och gjorde vår resa även om vi är besvikna över resultatet.

– Att ta bort det och sätta in Björn i sammanhanget igen med riskerna som skulle finnas kände jag mig inte alls bekväm med. Då dök möjligheten upp med Björklöven.

– Jag tror också Björn kände i det sammanhanget att han skulle få göra lite mer sin grej. I SHL är vi lite mer med och petar i vilken färdriktning vi ska ta. Jag kan tänka mig att i Löven kommer Björn styra det mesta, vilket kändes som att det var en utmaning han ville testa.

I Björklöven får dessutom Björn Hellkvist Per Kenttä som sin sportchef.

– Björn och Per har jobbat ihop tidigare. Även om jag gärna haft Björn kvar, jag älskar att jobba med Björn, så utifrån historiken vågade jag inte chansa.

– Jag är jätteglad över lösningen där Björn får jobba kvar i ishockeyn och att han får en möjlighet att visa vilken duktig hockeytränare han är.

Tunga tapp: “Spelare jag gärna sett varit kvar”

Leksand tappar fem spelare inför kommande säsong, Filip Larsson, Olle Alsing, Anton Lindholm, Carter Ashton samt Felix Unger Sörum.

– Det fanns spelare jag gärna sett varit kvar. Med tanke på vad vi pratade om tidigare, att processen stannat av lite, ekonomin, att vi behövde se över dem delarna, föll det sig naturligt att göra andra saker med andra spelare utan att vi för den sakens skull skulle bli kvalitetsmässigt sämre.

– Att vi kunde hitta spelare som kunde väga upp förlusterna vi hade. Spelare som förhoppningsvis kan bidra till att vi fortsätter vara den här nivån, men också bidrar till att det finns en potential att vi kan vara ett ännu bättre lag nästa säsong.



Tänker du då i första hand på Anton Lindholm och Filip Larsson?

– Jag nämner inga namn vilka jag tänker på, säger Thomas Johansson med ett leende.

Ser stor potential i nyförvärvet

På backsidan har Leksand plockat in Joonas Lyytinen och Axel Rindell som båda närmast kommer från Timrå. Just nu har man nio backar under kontrakt.

– Vi tappar två och tar in två. Det är plus/minus noll. Jag har faktiskt inga tankar att ta in någon ytterligare.

– Vi har följt både Axel och Joonas under deras resa i Timrå. Vi har sett Joonas starka defensiv som han levererat under tiden han har varit där. Det känner jag mig otroligt trygg med.

– Om vi sedan ser till att kanske Axel ersätter Olle och Joonas lite Anton så är det lite olika spelstilar ute på isen. Joonas är lite mer placeringssäker och avväger situationerna. Anton är väldigt intensiv, energisk och fartig.

– I själva slutresultatet behöver inte det ena vara sämre än det andra utan det är bara olika sätt att göra det på. Joonas kommer lösa sina defensiva uppgifter på ett litet annat sätt än vad Lindholm gjorde.

– Tittar vi på Axel och Olle så har vi känt att vi ville få in en spelare som är duktig med pucken och kan hjälpa oss i powerplay-situationer. Där finns en ung kille med en uppsida om han får komma in i vårt system och jobba med oss under två år. I den bästa av världar får även han flyga vidare till Nordamerika om det skulle vilja sig så väl.

“Felix har alltid en plats”

Anton Johansson ska över till Detroits camp senare i sommar, men Thomas Johansson tror att han trots det kommer stanna Leksand ytterligare en säsong.

– Vi har inte hört något ännu så länge. Detroit har på sig till 15:e juni att sajna dom här killarna. Fram till dess vet vi inte så mycket.

– Skulle det vara aktuellt för Anton att åka över och spela i AHL hade dom nog hört av sig och sagt det. Sedan kan det hända saker i deras system som gör att dom helt plötsligt får för sig grejer.

– Jag har inte fått några sådana indikationer så jag hoppas att vi får behålla honom en säsong till och ta honom till ytterligare en nivå i sin utveckling.

– Det är också vad jag menar med att jag känner mig trygg med det lag vi har. Vi har en potential kvar i vår grupp som kan göra att vi blir ännu bättre. Det känns otroligt skönt.

Hur länge kan ni ha en plats öppen för Felix Unger Sörum?

– Felix kommer alltid ha en plats hos oss. Det spelar ingen roll om jag skulle ha 20 forwards, Felix har alltid en plats.

Felix Unger Sörum. Foto: Ronnie Rönnkvist

Har du fått några signaler vad det gäller honom kommande säsong?

– Indikationen jag fått från Carolina är att dom skaffat sig ett farmarlag att samarbeta med. När Carolina var här och besökte oss i vintras var dom väldigt tydliga med att Felix initialt ska vara där borta.

– Sedan kan saker och ting hända, vilket gör att man fattar andra beslut. Jag utgår ifrån att Felix kommer vara där borta. Om det av någon anledning inte skulle bli så ser jag jättegärna att Felix kommer hem till oss.

Bygger vidare på stommen

Behöver ni fylla på något ytterligare offensivt?

– Nej, jag tycker inte det. Allt sedan jag kom hit har jag hållit en väldigt låg spelaromsättning varje säsong. Det har varit ett medvetet val utifrån att vi ska bygga en otroligt stark stomme i Leksand för att vi ska kunna etablera oss.

– Sedan bara hantera några få kontrakt varje säsong så vi inte svänger och pendlar i vår prestation. Vi måste tro på att verksamheten vi har och som gör våra spelare bättre. Om vi tar in spelare vill vi jobba med dem över tid för att dom hela tiden ska kunna bli bättre.

– Det här tycker jag att vi såg på laget förra säsongen. Att många som varit här länge tog stora kliv. Patrik Norén gjorde sin kanske bästa säsong någonsin. Alexander Lundqvist gjorde en jättesäsong.

Patrik Norén. Foto: Ronnie Rönnkvist

Thomas Johansson fortsätter:

– Det är lite så vi vill jobba för det finns mer utveckling i vår grupp även om man i början av säsongen kan tycka att det här laget inte håller. Då ska man veta att det är en resa killarna gör från första augusti till att sista matchen är spelad där man vill ha en pil uppåt på så många som möjligt.

– Vi har potential i gruppen. Bland annat har vi tagit i (Lucas) Lagerberg och (Hannes) Hellberg. Två unga killar som behöver lite tid att acklimatisera sig. Där finns en enorm potential. Om den potentialen slår väl ut har vi Hellberg som ersätter Unger Sörum och som kan styra ett powerplay. Lagerberg, en spelande back som gillar ha pucken och vara med i powerplaysituationer.

– Om dom är redo den här säsongen eller nästa får framtiden utvisa, men jag tycker faktiskt att vi har ett jäkligt spännande lag.

Finns det risker med att ha för mycket kontinuitet?

– Man väljer inte kontinuitet om spelarna inte tror på det. Skulle inte vi gilla spelarna… Matt Caito har varit i Leksand under många år och vi har givit honom ett långt kontrakt. Skulle vi inte gilla Matt och tro på honom så skulle vi inte ge honom dom förutsättningarna.

– Vi jobbar med spelarna varje dag och följer dom så nära så vi ser att det finns mer att utveckla. Då känns det ibland så dumt att springa över ån efter vatten och hämta in något annat vi inte känner till.

– Ibland tar man in spelare som exempelvis Axel Rindell. Han har en otroligt häftig offensiv uppsida. Får han hålla sig frisk, fräsch och får träna finns det en enorm potential i honom. Samtidigt har vi Anton Johansson som har fler växlar i sig och kan bli ännu bättre nästa säsong.

– ”Lunkan” kan ta kliv. Max Veronneau kan bli ännu bättre. Marek (Hrivik) kan vara ännu bättre. Det är otroligt spännande och jag känner ”kan det inte bli augusti snart så vi får börja”.

Max Véronneau. Foto: Ronnie Rönnkvist

Chansvärvningen: “En otrolig potential”

Då Filip Larsson lämnade för spel i Pittsburgh gav sig Thomas Johansson ut på målvaktsjakt. Där hittade han Jakob Hellsten som senaste säsongerna spelat i Nordamerika.

– När vi tittade på Jakob lyssnade vi på (Alexander) Millner som jobbat med Jakob sedan junioråldern. Vad finns det för kvalitéer och potential i Jakob. Där ser vi en otrolig potential.

– Nu valde han ett annat spår. Hade han varit kvar i Sverige hade han kanske varit en av Hockeyallsvenskans bästa målvakter. Nu valde han att utbilda och förkovra sig borta på college.

– Det är potentialen i Jakob vi hoppas att kunna locka fram. Precis som hos Filip Larsson. Studsar det rätt för dom här unga killarna kan det gå ganska fort. Att Millner känner Jakob och startsträckan där man ska jobba tillsammans är lika med noll är otroligt viktigt.

– Vi har aldrig sett Mantas (Armalis) som en andrakeeper i SHL. Första säsongen med Kasimir (Kaskisuo) var det mer vem som skulle vara etta. Förra säsongen var det mer uttalat att Mantas skulle vara etta och Filip tvåa. Sedan började Filip med att hålla tre nollor (skratt).

– När vi var och spelade match i Köping mot Linköping förra året förlorade vi med 5–1. Vi gjorde en bra match, Filip stod. Då tittade jag och ”Siiken” (Christer Siik) på varandra och sa ”Vart kommer det här ta vägen?” Filip visade sedan att fanns en stor potential. Lite samma sak med Jakob, att det finns en enorm potential.

– Att vi skulle kasta in en toppmålvakt bara för att Filip hade en jätteresa och se Mantas som en andramålvakt fanns inte på vår karta. Vi hade fokus på att ta in en kille som vi kan utveckla, jobba med och så småningom göra till en förstamålvakt i SHL eller kanske ännu bättre, att han ska flyga över och göra samma resa som Filip Larsson fått göra.

Jakob Hellsten. Foto: Ronnie Rönnkvist

Siktar mot toppen

Kvartsfinal förra säsongen, vad är känslan och målbilden inför nästa säsong?

– Målbilden kommer fortfarande vara topp sex. Vi var och nosade på topp tre förra säsongen, men vi hade en lång förlustsvit på sju matcher som gjorde att vi tappade lite greppet om topp tre. Skulle det stannat vid fyra raka torsk hade vi fortfarande haft möjligheten att hamna topp tre.

– Så små är marginalerna ändå över 52 omgångar i den här sporten. Vi kommer utveckla vissa saker i vårt spel. Självklart jobba på ett bättre powerplay. Vi levde mycket på spelet fem mot fem förra säsongen.

– Jag och Petter (Carnbro) som jobbar med siffror ser att kan vi behålla den leveransen från förra säsongen är det jättebra. Kan vi addera till powerplay till det är det jättebra. Om spelet fem mot fem går ner lite behöver vi ha ett powerplay som kompenserar så vi kan vara kvar på samma nivå.

– Får vi i gång powerplay och får vara friska och fräscha finns det ingenting som säger att vi inte kan göra en ännu bättre säsong.

Och målet är?

– Målet har alltid varit att vi ska vara med och utmana om ett SM-guld. Att uttala att vi ska vinna ett SM-guld… Vi har satt planen i Leksands IF att vi succesivt ska bygga det här laget till att vi ska vara med och utmana om ett SM-guld.

– För att kunna vara med och utmana om ett SM-guld behöver man gå till slutspel. Där kan allting hända. Vi var otroligt nära att gå till semifinal förra året och det är otroligt jämt i den här ligan. Det räcker att se på Rögle som kom in som nia och gick hela vägen till final.

– Vi har absolut ett lag som kan vara med och utmana hela vägen. Vi tyckte att vi hade det förra säsongen och vi tycker att vi har det även nästa säsong. Om det sedan leder till att vi får höja bucklan nästa vår vet jag inte, men vi ska vara med och bråka om det.

Det låter som att du gärna vinner sista matchen för säsongen.

– Ja, det gör jag definitivt, avslutar Thomas Johansson med ett leende.

