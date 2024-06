“Hockeyallsvenskan finns inte på kartan”

ANNONS

Det blev till slut en mycket stark säsong i Hockeyettan för Falun. Nu laddar de om inför säsong två, men några större förhoppningar att fortsätta klättra i seriesystemet finns inte just nu.

– Då måste du ha pengar och det finns inte här, tyvärr, säger sportchefen Tomas Jonsson.

Falun var nykomlingar i Hockeyettan förra säsongen. Laget inledde serien svagt för att sedan avsluta Allettan mycket starkt. Nu väntar säsong två i Hockeyettan och det sägs att just andra säsongen brukar vara den tuffaste. Och hur är det egentligen ställt med publikintresset kring det lag som börjar klättra uppåt i seriesystemet?

Tidigare Stanley cup-vinnaren, Tomas Jonsson, är en av sportcheferna i klubben. Hockeysverige.se åkte till Lugnets Ishall, nedanför klassiska hoppbackarna i Falun, för en intervju med NHL-legendaren.

– Jättebra trots den starten vi fick, säger Tomas Jonsson då hockeysverige.se frågar honom om hur han ser på lagets första säsong i Hockeyettan.

Tomas Jonsson fortsätter:

– Vi var nog lite för naiva och trodde att det skulle gå bättre än vad det gjorde. Vi hade tio raka förluster, gjorde misstag på misstag på misstag.

– Jag försökte prata med både tränare och spelare och säga att det fram till jul var en inkörningsport. ”Vi tar match för match, sätter inte upp några mål”. Efter jul och i vårettan skulle vi möta lag som var på samma nivå och då skulle det bli skillnad.

– Innan mötte vi Skövde, Mariestad, Tranås… Det var en nivå högre än vi kunde klara av.

Hur hanterade spelarna det här med längre resor, högre tempo och allt annat nytt som kommer med spel i Hockeyettan?

– Mycket mer resor. I Division två kunde du klara dig undan med vissa misstag. Killarna kunde reparera dom då, men i ettan fanns det inte en chans att göra det mot topplagen. Killarna var frustrerade.

– ”Är vi så här dåliga?”

– ”Nej, vi ska inte använda ordet dåliga för det är en inkörsport”.

– Vi hade 14 man med oss från Division två, vilket var väldigt bra. Samtidigt är det en stor skillnad på Division 2 och Division 1-hockey.

“Säkert 30 år sedan det var så mycket folk i hallen”

När kom killarna in i rätt lunk och tempo?

– När Tobbe Johansson och Jimmy Stenvall kom in ändrade dom lite i försvarsspelet. Då blev matcherna lite jämnare. Sedan började vi vinna någon match och det är så att framgång föder framgång.

– Vi fick en jättebra start i vårettan där vi vann med 1-0 borta mot Surahammar. Då kände killarna ”wow”. Spelmässigt var vi med och det var ingen större skillnad mellan lagen. Efter det rullade det på och killarna hade det riktigt, riktigt roligt.

– Dessutom hade vi 2000 pers. här i Lugnets Ishall mot Borlänge. Det var säkert 30 år sedan det var så mycket folk i hallen, skrattar Tomas Jonsson.

64-åringen som vunnit Stanley Cup, VM, OS och SM-guld önskar att det kom mer folk till matcherna och att intresset för laget skulle öka.

– När vi låg i kvalserien upp till ettan kunde det komma nästan 500 pers. Mot Borlänge är det såklart speciella matcher.

– Drömmen är att vi skulle snitta på 500-600 pers. Det skulle vara enormt bra för föreningen eftersom det skulle generera lite inkomst även i kiosker och allt det där.

Falun är en idrottsstad med skidor, bandy, friidrott, ishockey, innebandy, fotboll och så vidare.

Upplever du att det är ett större idrottsintresse i stan idag jämför då du växte upp här som grabb?

– Dels när jag var grabb dels när jag började spela i A-laget var det närmast sörjande som var här och tittade. Något år då Tunabro fanns var det något helt annat och lite som nu då vi hade 2000 mot Borlänge.

– Det ska till sådana matcher för att folk ska komma. Kan vi göra så att intresset växer och man går hit fast det inte är någon kanonmatch då kan vi kanske närma oss 450-500 pers. i snitt. Det skulle hockeyn må jättebra av. Framför allt ekonomiskt för det är jättetufft.

Tunga värvningen: “Han är den stora knallen”

Hockeyettan var en ny bekantskap även för Tomas Jonsson förra säsongen även om han mellan 2005 och 2007 tränade Falun.

– Vi var tre som hade hand om sporten. Jag, Jocke Backlund och Trolle Samuelsson. Vi pratade mycket med varandra. Ibland var det höga diskussioner, men vi kom alltid överens.

– Att gå in själv som sportchef skulle jag inte göra. Det tar för mycket tid även på den här nivån. Eftersom jag är pensionär vill jag kunna sticka bort ibland utan att det ska märkas. När vi var tre fungerade det jättebra.

– Jocke Backlund har tagit beslutet att han ska sluta inför den här säsongen. Nu är det jag och Trolle, men vi tycker att det är ganska inkört nu så det ska inte vara något större problem.

Var det stor skillnad att jobba som sportchef i tvåan jämfört vad med det är ettan?

– Det började bli lite mer pengar i ettan. Mer regler. Framför allt under våra hemmamatcher.

– Det krävdes att vi skulle engagera mycket folk. Publikvärdar. Inte bara en utan fem, sex stycken. Två kiosker skulle in och det blev en jättemycket större omställning än jag trodde at det skulle vara.

– När jag var tränare här 2005 till 2007 var det inte alls samma regler. Hockeyettan har blivit större och noggrannare. Allt det här med supportrar. Bland annat att man även ska ha en supporteransvarig som har koll på vilka som kommer hit. Saker jag aldrig hade tänkt på tidigare.

Falun har inför kommande säsong redan stärkt upp truppen med flera starka namn.

– Just idag har vi en målvakt klar, Alfred Svensson från Guldsmedshyttan. Han var här i Falun och spelade som J18-spelare och var bra. Sedan flyttade han hem. Det är en kille vi tror på väldigt mycket. Vi jagar en målvakt till, men det är inget som i dagsläget är klart.

– På backsidan har vi sex spelare kvar från förra säsongen och som då gjorde det jättebra. Nu är dom spelarna ett år äldre, ett år klokare. Vi har tagit hit en back från Örebros J20-lag, Albin Arvidsson. En defensiv pjäs som kommer få mycket istid här.

– På forwardssidan har vi Viggo Aspling. En Falu-kille som varit i Leksand, men som kommer hm nu. En stor kille som kommer få spela en tredje eller fjärdekedja. Han är en kille som kommer utvecklas.

– Sedan har vi en Falupojk, William Danielsen. Han har spelat i Borlänge under tre säsonger. Nu ville han hem. En hårt jobbande kille som går in i en av våra två förstakedjor. Det kommer bli ett jättelyft.

– Dessutom har vi fått en stor pjäs, rightare, från Arlanda, Oliver Pentler. En rejäl lagspelare och som högerskytt har han ett bra skott.

Foto: Bildbyrån. Gustav Karlsson är Faluns tyngsta nyförvärv.

Falun har även lyckats få en spelare som draftades 2022 att ansluta till truppen.

– Den stora knallen är Gustav Karlsson. Han och Albin Arvidsson är kompisar från Guldsmedshyttan. Gustav gjorde det bra nere i Vimmerby förra säsongen, men fick inte följa med upp.

– Han vill komma till Falun och få en större roll. Det kunde vi erbjuda. Han kommer också ingå i någon av våra två första kedjor. Draftad av Buffalo, vilket säger ganska mycket. Mycket intressant.

– Det känns som vi fått till spetsen bättre den här säsongen än den förra. Sedan har vi stommen klar. Vi fick klart med (Patrik) Elfsberg för någon vecka sedan. Han var en jätteviktig kille att få kvar. Dels för omklädningsrummet där han håller ordning och reda. Sedan har vi bröderna Haglund (Gustav och Oscar).

– Alla har känt på Division 1 och det är ett stort hopp från Division två. Nu är vi inne i det och kan börja på en högre nivå, vilket känns bra. Ändå får vi inte ha för stora krav. Jag säger, vilket kanske låter tråkigt, att vi fortfarande är ett lag för nedre halvan. Man ska sikta högt, men realistiskt sett är vi inte där ännu.

Släppte succétalangen: “Det blir inte lätt”

Var är ni idag?

– Vi ska bli ett stabilt Division 1-lag. Det är nummer ett. Vi får vi skynda långsamt.

– Det känns bra och förhoppningsvis har vi något bra på gång. Fredrik Eljas på marknadssidan säljer enormt med reklam. Precis som det ska se ut i en hall är det nu reklam överallt i Lugnets Ishall. Så har det inte varit förut.

– Det blir ett annat tugg när en ser att en annan är med. Då vill han också vara med. Sedan var det är för pengar, förhoppningsvis blir det mer och mer för varje år.

Kommer du jobba på att få in mer spets?

– Vi har redan mycket spets, men mer spets, nej, det finns inte pengar till det.

Charlie Forslund. Foto: Ronnie Rönnkvist

Falun släppte efter säsongen i väg Charlie Forslund till Mora, något som Tomas Jonsson gjorde med både sorg och stolthet.

– Ja, både och. Jag trodde i min enfald att vi skulle få behålla honom, men jag förstår honom naturligtvis när stora klubbarna kommer att han vill ta chansen.

– Jag önskar honom lycka till, men det blir inte lätt. Mora tränar alltså dubbelt så mycket jämfört med vad vi gör här. Det kan göra att han aldrig kommer känna sig riktigt, riktigt pigg för deras juniorer tränar på bra.

– Den som hände från jul och framåt, att det gick spikrakt, ”wow”… Jag stod och tittade på en träning och visste att vi hade några skador sjukdomar och grejer. Då var det en med galler som gick in där, vann närkamper, vann puckar, satte i gång spelet och allt. Jag fick gå ner till sargkanten:

”Tobbe, kom hit”.

– ”Ja, vad är det”.

– ”Du, den där kan spela”.

– ”Det tycker jag med”.

– Efter det var han med. Dessutom var det bra av Tobbe och tränarduon att dom satte Forslund med bröderna Haglund. Då blev det ännu bättre och han var riktigt, riktigt bra. Just det här modet. Han trampade runt backen på utsidan och sedan skar in vid första stolpen. Han gjorde många mål på det sättet, vilket var kul att se.

Får ni behålla Torbjörn Johansson och Jimmy Stenvall som tränare för laget?

– Tobbe kör vidare. För Jimmy håller det inte med hans familjesituation. Han jobbar i Rättvik för att sedan åka hit. Det blir för långa dagar, tyvärr. Jag hade sett att han skulle vara kvar, men det gick inte att lösa.

“Hockeyallsvenskan finns inte på kartan”

Hur fyller ni den luckan?

– Inget klart ännu, men vi har några idéer kring hur vi ska lösa det hela. Det viktigaste är att Tobbe får någon han tycker är bra.

Torbjörn Johansson blir inte kvar i Leksand.

Vad är en realistisk målsättning för Falun kommande säsong?

– Hockeyallsvenskan finns inte på kartan. Då måste du ha pengar och det finns inte här, tyvärr.

– Vi vill bli ett stabilt Division 1-lag. Kanske om vi något år får ihop ett bra lag är med och spelar Allettan.

På sikt, finns det ändå en strimla hopp och målbild att komma till Hockeyallsvenskan?

– Av det jag sett och upplevt så är det långt borta på grund av ekonomierna. Titta på bandyn med den historien BS har med att vunnit SM-guld och allting, där handlar det också om ekonomin.

– Nu har även innebandyn haft det jobbigt och fått sälja hallen. Falun är en idrottsstad med många utövare, både herrar och damer, i olika sporter. IBF Falun har gjort det bra med både herrarna och damerna där man hållit en hög nivå.

– Men man måste få in stora sponsorer. Det är jättetråkigt att säga, men förutsättningen är att man måste ha in pengar.

Hur länge orkar Tomas Jonsson jobba som sportchef in Falun?

– Jag vet inte. Min fru frågar också det, men jag är med på en så liten del. Hon säger att jag är här nere jämt, skrattar Tomas Jonsson och fortsätter:

– Jag tycket det är roligt att få gå ner och tjattra lite i omklädningsrummet. Jag har upplevt både det ena och andra och kan gå ner till killarna och säga ”Det är lugnt, det kommer ordna sig. Jobba vidare på träningarna, kör hårt”. Att se glädjen efter jul när vi vann matcher var riktigt skoj.

– Jag ska köra den här säsongen sedan får vi se. Jag säger det klassiska att jag tar en säsong i taget.

