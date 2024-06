ANNONS

Ottawa Senators spikar sin nya tränarstab som ska assistera nya huvudtränaren Travis Green.

Det står då klart att svenske legendaren Daniel Alfredsson blir kvar som assisterande coach.

– En ovärderlig del av vår stab, säger Green om “Alfie”.

För nästan en månad sedan stod det klart att Travis Green anställs som ny huvudtränare i Ottawa Senators.

Nu har NHL-klubben också gjort klart med tränarstaben som ska stötta upp runt Green. Det står då klart att Daniel Alfredsson kommer att fortsätta stå på Ottawas tränarbänk.

“Alfie” lyftes in som assisterande tränare efter att D.J. Smith fått sparken och Jacques Martin i stället blivit tillfällig huvudtränare. Nu får den svenske legendaren, som har gjort flest poäng i Ottawa Senators historia, alltså förnyat förtroende som permanent assisterande coach.

– Daniels stora hockeykunskap och hans mindset relaterar till en standard som vi vill sätta här. Hans förståelse för vad som krävs för att vinna gör honom till en ovärderlig del av vår stab, säger Green i ett pressmeddelande.

Rekryterar också nya coacher

Förutom Alfredsson så står det klart att Ottawa också rekryterar Mike Yeo och Nolan Baumgartner som assisterande tränare. 50-årige Mike Yeo kommer närmast från ett jobb som assisterande tränare i Vancouver Canucks. Han har tidigare jobbat som huvudtränare för NHL-lag som Minnesota Wild, St. Louis Blues och Philadelphia Flyers.

46-årige Baumgartner plockas in efter att ha varit assisterande coach för AHL-laget Manitoba Moose de två senaste åren. Han har dock tidigare även varit assisterande tränare för Vancouver Canucks under fem säsonger samt varit assisterande i Kanadas tränarstab under både VM och OS 2022.

Dessutom så gör Ottawa klart med nya avtal för Ben Sexton (assisterande tränare), Justin Peters (målvaktstränare) och Mike King (videocoach) som alla fortsätter i sina roller.

TV: Floridas väg till Stanley Cup-finalen 2024