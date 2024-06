ANNONS

Efter fem år i Mora väntar nu ett nytt äventyr för Daniel Ljunggren.

För hockeysverige.se berättar 30-åringen om flytten till Schweiz, löneskillnaden och intresset från SHL.

– För min del kan jag säga att det inte var ett kontrakt med pengar jag inte kunde tacka nej till, säger Ljunggren.

MORA



Lagkaptenen, Daniel Ljunggrens, tid i Mora är över efter fem säsonger. En tid där både han och klubben utvecklas till att ånyo vara en utmanare att ta steget upp till SHL.

– Egentligen hade jag inga förväntningar alls på tiden i här uppe. Jag hade mött Mora flera gånger genom åren. Bland annat var vi mycket här då jag gick på hockeygymnasiet i Brynäs, men då var vi bara i ishallen, berättar Daniel Ljunggren då hockeysverige.se träffat honom i hans snart före detta lägenhet i Mora där man från balkongen har en väldigt fin utsikt över norra delen av Siljan.

– Jag spelade även några säsonger mot Mora på den tiden jag var i Almtuna, men jag hade ingen mer koll på stan eller föreningen mer än så. Jag flyttade hit med ett tomt blad.

– Jag hade inga förväntningar, men jag är mer än nöjd att jag gjorde valet att flytta hit.



Ljunggren blev alltså ”halv-mas” och trivdes redan från början med livet i Mora.

– Det var bra. Jag kom från Tingsryd som också är en mindre ort. Samtidigt har jag aldrig varit en storstadskille, utan trivs bättre på lite mindre och lugnare ställen. Det får man verkligen säga att Mora är.

– Det finns restauranger, någon pub, ICA och det man behöver, men inte mer än så, vilket passar mig ganska bra. Egentligen är det gångavstånd till allting, så jag trivdes jättebra direkt då jag flyttade upp hit.

Öppnar upp om lånet till Leksand: “Dumt av mig”

Även om det är hockey 24/7 vinterhalvåret och golf på sommaren har ett nytt intresse växt fram hos honom.

– Senaste två åren har jag börjat få intresse för fotboll och kollar lite Premier League. Det är skönt att ha det på lördagarna om man inte har något att göra.



Hur väcktes det intresset?

– Jag har såklart alltid kollat mästerskapen. Sedan är det via flickvännens bror som är ”die-hard Arsenal-fan”. Det har gjort att jag helt enkelt blivit mer intresserad.

– Sedan kan jag inte säga att jag håller på något lag utan det mer att det är kul att följa och kolla.



Daniel Ljunggren är från Kungsbacka och som favoritklubb i Göteborg höll han och hans bror, Andreas, på…



– …Örgryte när vi var små. Det var bara för att pappa höll på IFK (Göteborg). Egentligen hade vi inga sympatier för något lag där nere än att vi ville retas med pappa lite, säger Daniel Ljunggren med ett skratt.



Under hans tredje säsong i Mora gav Johan Hedberg honom med ett C på bröstet och utsåg honom till lagkapten.

– Klart att det var stort och en ära. Jättekul att få förtroende av Johan och övriga ledare. Att dom ser mig som en ledare och någon som kan hjälpa en grupp framåt.

– Kul att få den bekräftelsen att jag gjorde något rätt och då kanske inte bara på isen utan även i rummet utanför isen.

Daniel Ljunggren medger nu i efterhand att lånet till Leksand var fel. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist

Som lagkapten i Mora lånades han ut två matcher till Leksand säsongen 2021/22, något som han kritiserades starkt för.

– Klart att det blev fel. Allting gick väldigt fort då det var dags. I Rättvik, på väg till morgonträningen, kom jag på mig själv att jag var på väg till just Leksand. Det var naivt och lite dumt av mig. Jag tänkte inte hela vägen, tyvärr.

– Sedan fick jag ett samtal från (Peter) Hermodsson som sa ”Fokusera på ditt så tar jag all media som kommer in”. Jag svarade inte telefon på några dagar.

– Klart att det blåste och stormade, men jag fick personligen inte till mig jättemycket. Det var ändå svårt att undvika eftersom oavsett vart jag var in och läste under några dagar dök det upp en rubrik.



Förstod du inte fullt ut rivaliteten som var här uppe mellan Mora och Leksand innan du tackade ja?

– Klart att jag förstod att det finns en rivalitet, men inte fullt ut. Lagen har varit i olika serier under några säsonger. Vi har haft någon från Leksand hos oss och andra spelare utlånade till andra SHL-lag, men det här var såklart en helt annan grej.

– Där och då, när beslutet togs, tänkte jag inte på det, tyvärr, på det sättet. Som jag sa, att i Rättvik kom jag på att det kunde bli lite tjorvigt.

“Att få kalla handen och inget svar gör att man känner en frustration”

Du är 30 år, har lång karriär kvar, men är det i Kungsbacka eller Mora du kommer rota dig i framtiden?

– Jag vet faktiskt inte. Det är också ett öppet blad. Klart att jag vill ha nära till släkten, men exakt vart i landet kan jag inte svara på. Jag är inte riktigt där ännu.



Dörren är inte stängd för att i framtiden bo i Mora eller?

– Nej, stängd är den absolut inte. Sedan är det, som jag sa, långt ifrån släkten här uppe.

– Var det inte för det hade jag kunnat bo kvar här uppe. Det är nära till vatten och allt man behöver. För mig känns det dessutom som lagom storlek på stan. Jag behöver inte centrala Stockholm.

Åter till isen och matcherna du spelat som lagkapten i Mora, hur har relationen till domarna varit genom åren?

– Vissa har det varit bättre till, vissa sämre. Jag tror inte att jag är den mest verbala och skrikiga kaptenen. Däremot kan jag nog upplevas lite tjurig och gnällig ibland, säger Daniel Ljunggren med ett leende innan han fortsätter:

– Jag tycker inte att det varit något större problem. Vissa gånger har det varit frustrerande när jag försökt få kontakt, men domarna då inte velat prata. Då blir man högljudd och oftast svarar domarna med att man ska sluta skrika. Oftast skriker jag inte för att jag är arg utan för att få lite uppmärksamhet så man får prata.

– I det stora hela har det fungerat bra. De flesta domare är öppna för att kommunicera. Sedan är det såklart så att har dom tagit en utvisning så håller jag inte med.

Daniel Ljunggren i diskussion med domare Mattias Enroth i en match förra säsongen. Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Är jobbigaste biten den uteblivna dialogen?

– Ja, det är oftast då jag som kapten och laget blir som mest frustrerat, när man inte får en kommunikation. Oftast är det inte heller så att kommunikationen blir på en jättehög nivå, skrattar före detta Mora-kaptenen och fortsätter:

– Det är ganska enkla saker man pratar om, men att få ett kort svar räcker för att lugna ner situationen lite. Man har fått ett svar och kan inte göra så mycket mer, men just att få kalla handen och inget svar gör att man känner en frustration.

Lämnar Mora – flyttar till Schweiz: “Det lockade”

Efter fem säsonger i Mora har nu Daniel Ljunggren valt spel för Thurgau i Schweiz andraliga kommande säsong.

– Inte jättemånga, men dom få jag pratat med har inte sagt något negativt om det. Hockeyn kommer, av det jag förstått, vara lite mer annorlunda där borta. Lite mer åt det offensiva hållet. Lite mer öppna spjäll.

– Livet i övrigt där nere med korta bussresor, natur, miljö och hela den biten… Närheten till många vackra städer och platser där nere tillsammans med hockeyn, hela äventyret att leva i ett annat land, Schweiz, med allt vad det innebär lockade.



Känner du din blivande lagkamrat, David Lindquist, sedan tidigare?

– Nej, men jag har mött honom då han spelat i Björklöven och Karlskoga. Jag tror knappt att jag pratat med honom på isen heller. Jag har tänkt att ta kontakt med honom och det ska bli kul att få lära känna honom.

Ni är många toppspelare från HockeyAllsvenskan som blickar mot spel i Schweiz andraliga, vad tror du ligger bakom det här?

– Jag vet faktiskt inte. Det är bara två importplatser i varje lag. Då är det svårare att få en plats. Utan att ha en jättebra koll är känslan att det varit flera svenska tränare där nere. Bland annat Fredrik Söderström, Markus Åkerblom och nu Anders Olsson.

– När då tränarna ska ta importer vet dom hur svenska spelarna är. På samma sätt som en kanadensisk tränare tar en import från Kanada. Kanske att det kan vara en anledning.



”Det är bara för pengarna”, Utan att prata kronor och ören, är det stor skillnad lönemässigt jämfört med exempelvis Mora?

– Det är bättre, absolut, men inga astronomiska skillnader. För min del kan jag säga att det inte var ett kontrakt med pengar jag inte kunde tacka nej till. Ingen livsförändrande summa över huvud taget.

– Samtidigt är det inte jämförbart med högsta ligan där nere utan för min del var det äventyret och uppleva landet.

Daniel Ljunggren flyttar utomlands för första gången i karriären. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Det har funnits intresse från SHL tidigare”

Ni är två importer i laget, vilket innebär en viss press också.

– Så blir det och en annorlunda situation att åka som import och, som du säger, pressen att leverera. Det ska bara bli kul.



Gillar du just det här med att spela under press med tanke på den press du haft på dig i Mora som kapten?

– Ja, men det är skillnad på press och press. Alla har alltid press på sig att leverera. Det spelar ingen roll om du är gammal, ung, back… Du har alltid en press på dig.

– Sedan har jag inte upplevt det, men jag har sett att det kan blåsa lite i stockholmsklubbarna med mycket press från supportrar. Det är jag också tacksam för här i Mora, att det är en stöttande publik som bryr sig om oss grabbar och vill oss det bästa.



Fanns det intresse från SHL-klubbarna?

– Inte år, men det har funnits tidigare. Olika säsonger och olika intressen, men inget efter den här säsongen.



Så ”Tjomme” har inte ringt igen?

– (Skratt) Nej, ”Tjomme” har inte ringt, avslutar Daniel Ljunggren.

