ANNONS

Trots AHL-succén blev det bara sex NHL-matcher för Linus Karlsson den här säsongen. Någon återkomst till Sverige är emellertid inte aktuell.

– Planen är till hundra procent att han ska stanna där borta, säger agenten Marcus Isaksson.

Linus Karlsson följde upp en stark debutsäsong i AHL med ett ännu starkare andraår i farmarligan. På 60 grundseriematcher samlade den tidigare SHL-stjärnan på sig lika många poäng, fördelat på 23 mål och 37 assist.

Under säsongen fick han även chansen att göra fyra NHL-matcher med Vancouver Canucks och kastades även in i hetluften i ett par matcher under Stanley Cup-slutspelet. Trots den begränsade speltiden i NHL finns inga planer på att vända hem till Sverige för Karlsson när kontraktet nu löper ut med Vancouver.

– Planen är till hundra procent att han ska stanna där borta. De har aviserat att de gillar honom och att de vill ha kvar honom. Sedan har han gjort det så bra så han behöver inte ta vad som helst, säger agenten Marcus Isaksson till hockeysverige.se.

Canucks behåller rättigheterna

Efter att ha draftats av San Jose Sharks i tredjerundan 2018 trejdades Karlssons rättigheter till Vancouver Canucks i en trejd som samtidigt skickade Jonathan Dahléns rättigheter åt andra hållet. Efter sin succésäsong i Skellefteå 2021/22, där han öste in 26 mål och 46 poäng på 52 grundseriematcher och utsågs till ligans bästa rookiespelare, skrev han på ett tvåårigt entry level-kontrakt med Vancouver.

Karlsson blir så kallad restricted free agent i sommar, vilket innebär att Canucks kan behålla rättigheterna till honom även efter att kontraktet löpt ut genom att erbjuda honom ett kvalificerande erbjudande om parterna inte enats om ett nytt avtal innan 1 juli. Därefter är det upp till Karlsson om han vill acceptera budet eller inte.

Linus Karlsson kastades in i Stanley Cup-slutspelet. Foto: Alamy

"Han sitter i en ganska behaglig sits"

Möjligheten att ta förhandlingarna till skiljedomstol finns också, men är något de allra flesta helst undviker.

– Han sitter i en ganska behaglig sits och det känns rimligt för honom att ta nästa steg. Han vill vara kvar där borta och det tycker vi är kul. Jag förstår att han inte vill kriga allt för mycket i AHL ett år till, det har han redan gjort under två år på ett väldigt bra sätt, säger Isaksson.

Den här säsongen hade Karlsson en årslön på 70 000 dollar vid spel i AHL, vilket är nära det minsta en NHL-sajnad spelare kan tjäna i farmarligan. Den lönen går att jämföra med exempelvis Brynäs målvaktsvärvning Erik Källgren som hade en garanterad AHL-lön på 450 000 dollar i sitt tvåvägskontrakt med New Jersey Devils.

– Vi vet att det kan bli svårt att få ett envägskontrakt. Han vill i alla fall ha lite mer (lön) i AHL än vad han har i dag. Det har han också gjort sig förtjänt av, tycker vi.

"Skellefteå ligger bra till"

Succén i farmarligan och det utgående NHL-avtalet har så klart inte gått klubbarna hemma i Sverige obemärkt förbi. Någon återkomst är dock, som sagt, inte aktuell i dagsläget för Linus Karlsson.

– Det är många i SHL som drömmer om Linus Karlsson, sedan gör vi väl ingen hemlighet av att Skellefteå ligger bra till om han skulle komma hem till Sverige, säger Marcus Isaksson.

Linus Karlsson i Skellefteå AIK-tröjan. Foto: Bildbyrån

TV: VM-brons till Tre Kronor