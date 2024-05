ANNONS

Både Carl Johan-Lerby och Myles Powell går en oviss framtid till mötes efter att deras avtal med Björklöven gått ut. Sportchefen Per Kenttä håller emellertid dörren öppen för båda.

– De är fortfarande intressanta, säger han till Västerbottens-Kuriren.

Björklövens sportchef Per Kenttä är alltjämt på jakt efter förstärkning inför den kommande säsongen. Två centrar, en forward och en back ska alltjämt in i lagbygget för Umeåklubben som under våren gjort klart med meriterade namn som Marcus Nilsson, Fredrik Forsberg och Tim Theocharidis.

Två spelare som nu går klubblösa, men som spelade i Björklöven den gångna säsongen, är Carl-Johan Lerby och Myles Powell. Sportchefen Per Kenttä har inte stängt dörren för någon av spelarna.

– De är fortfarande intressanta. Sedan får vi se hur vi ska gå tillväga, säger Kenttä till Västerbottens-Kuriren.

Myles Powell noterades för 43 poäng (20+23) på 41 poäng för Björklöven i Hockeyallsvenskan den gångna säsongen, men kom bara till spel i en slutspelsmatch till följd av skadebekymmer.

Carl-Johan Lerby hämtades in under säsongen från finska Liiga-laget Sport och spelade 25 matcher i grundserien, där han noterades för elva poäng. I slutspelet blev det fem matcher utan poäng för den Tre Kronor-meriterade backen.

