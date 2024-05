ANNONS

John Dahlström tog sig inte ur frysboxen i Oskarshamn förrän vid jul.

Nu öppnar forwarden upp om den märkliga situationen som avlutade hans tid i klubben.

– Fram till den här säsongen har jag verkligen älskat att spela för IK Oskarshamn, säger han till Barometern.

Oönskad i Oskarshamn, inhoppare i Växjö och vidare till Djurgården. John Dahlströms märkliga säsong har blivit väldokumenterat, men fram till nu har han inte öppnat upp om hela historien.

– När jag var på hallen dagen efter de hade sagt nej till Malmö kunde folk inom klubben inte ens kolla mig i ögonen och säga hej. Det var nog sista droppen. De kunde inte ens kolla mig i ögonen och hälsa, berättar han för Barometern och fortsätter:

– De jag frågade sa att de inte hade tagit beslutet – och då har jag frågat alla som kan tänkas ta ett sådant beslut. Hur kan man inte vara rak och ärlig? Vad är problemet? Det hade, som sagt, gynnat allt. Jag gillar inte att måla upp mig själv på något sätt, men jag hade ändå varit här så länge, gillar staden och känner att jag verkligen har gett allt utifrån det jag kan.

“Kan sitta och skratta lite åt det nu”

Den nu 27-årige forwarden hade varit i klubben under fem säsonger tidigare, men under den sjätte blev det inte en enda match. Till slut kom möjligheten via ett lån till Växjö och säsongsdebuten gjordes 26 december, innan flyttlasset gick vidare till Djurgården.

Nu sitter Dahlström utan ett kontrakt till nästa säsong, men med glatt humör.

– Jag har fått distans till hela året. Vi kan sitta här och skratta lite åt det nu. Vad ska jag annars göra? Jag kan inte sitta och vara irriterad, det har jag varit tillräckligt, less har jag varit tillräckligt. Jag känner mig stolt över tiden, vi har slutat högre upp i det svenska seriesystemet varje år som jag spelat här. Fram till den här säsongen har jag verkligen älskat att spela för IK Oskarshamn, säger han till Barometern.

