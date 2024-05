ANNONS

2019/20 spelade hon för Malmö Redhawks i Damettan. Nu kan Jessica Campbell skriva historia genom att bli den första kvinnliga assisterande coachen i NHL:s historia.

Under tisdagen presenterade Seattle Kraken Dan Bylsma som sin nya huvudtränare. Han blir därmed klubbens andra coach efter Dave Hakstol som styrde skutan under Krakens tre första säsonger i ligan.

Bylsma, som ledde Pittsburgh Penguins till Stanley Cup 2009, har under de senaste två åren tränat Seattles farmarlag Coachella Valley Firebirds i AHL. Där har han haft Jessica Campbell som assisterande coach. När hon klev in i Firebirds bås 2022 skrev hon historia genom att bli den första kvinnan i AHL:s historia att få en tränarroll i ligan.

Nu kan 31-åringen skriva samma sorts historia i NHL.

Jessica Campbell spelade i Malmö Redhawks

Under Bylsmas presskonferens i går kom Jessica Campbell fram som en potentiell assisterande coach i Seattle Kraken.

– Jessica har varit en del av den konversationen liksom Stu Bickel (Firebirds andra assisterande coach) efter vad de har gjort i form av att utveckla spelare de senaste två åren därnere, sade Bylsma och pekade på att de spelat en viktig roll för spelare som Tye Kartye och Ryker Evans i deras resa mot NHL-spel.

Hon coachade Kraken under en försäsongsmatch mot Calgary Flames i september i fjol och blev då den första kvinnan att göra så. Detta tillsammans med Kori Cheverie som fick chansen att coacha Pittsburgh Penguins under samma försäsong.

Jessica Campbell i Malmö Redhawks färger 2020. Foto: Bildbyrån

Jessica Campbell avslutade sin egen spelarkarriär i Malmö Redhawks damlag i Damettan 2020. Året därpå jobbade hon som skridskocoach för Malmös SHL-lag och har därefter jobbat med tyska Nürnberg i DEL där hon klev in som assisterande coach under säsongen. Samma säsong fick hon vara med och coacha Tysklands herrlag under VM 2022 i Tammerfors.

Som spelare vann Jessica Campbell U18-VM med Kanada 2010 och utsågs då till turneringens MVP. Hon har även ett VM-silver med Kanada från turneringen i Malmö 2015 på sin resumé.

