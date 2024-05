ANNONS

Våren 2023 spelade Filip Larsson allsvensk hockey med Kristianstad. Till hösten siktar succémålvakten på att spela till sig en plats i NHL-laget Pittsburgh Penguins.

– Om du frågat mig det här för två år sedan hade jag blivit otroligt överraskad, säger Larsson till hockeysverige.se.

NACKA (HOCKEYSVERIGE.SE)

När Filip Larsson klev in i Leksand var han relativt okänd för den svenska publiken. Sedan har allt gått snabbt. Han fick dela målvaktsjobbet med en av SHL:s bästa målvakter, Mantas Armalis, spela SHL-slutspel, debutera i Tre Kronor och som avslut på säsongen skriva NHL-kontrakt med Pittsburgh.

– Jag visste under säsongen att det fanns intresse, men jag tänkte inte på det så mycket då. Min agent och rådgivare kom efter slutspelet var klart med Leksand och sa att Pittsburgh verkligen var intresserade, berättar Filip Larsson när hockeysverige.se träffar honom på ett café vid Kvarnholmen i Nacka.

– Vi började prata om hur dom ser på mig, hur jag skulle passa in i deras organisation och hela den biten. Jag fick en väldigt bra uppfattning om organisationen och deras planer för mig.

– Det kändes väldigt kul och förväntansfullt för min del att få testa på att åka över dit igen. Pittsburgh kändes väldigt rätt.

Hur beskrevs din roll i organisationen?

– Att jag har alla chanser att nå NHL och att jag ska kunna ta det klivet en dag. Sedan kanske det inte händer direkt, vilket är en annan sak.

– Jag ska komma dit, visa upp mig och prestera. Jag har ett tvåårsavtal så under den perioden ser dom att jag ska kunna ta dom här kliven.

Med tanke på att du så sent som för två säsonger sedan spelade i Kristianstad, blev du överraskad då Pittsburgh hörde av sig?

– Om du frågat mig det här för två år sedan hade jag blivit otroligt överraskad. Sedan fick jag, som sagt var, reda på under säsongen att det fanns lite NHL-intresse.

– Efter det att jag fick en bra start har jag vetat att lag tittat på mig, men inte att det funnits ett konkret intresse. Jag blev inte jätteförvånad, men såklart är det jättekul och svårt att ta in.

Filip Larsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

“Kan inte komma från Europa och få en plats direkt”

Tristan Jarry, Joel Blomqvist och Taylor Gauthier är utöver Filip Larsson målvakterna som i skrivande stund har kontrakt med Pittsburgh inför säsongen 2024/25.

– Konkurrenssituation är inte något jag tänkt på jättemycket. Jag ser bara för min del att jag ska komma in och prestera. Jag vet att jag kommer få matcher och att om jag spelar bra klättrar i hierarkin.

– Sedan förstår jag att man inte kan komma från Europa och få en plats direkt, men det är ingenting jag oroar mig för. Jag ska prestera när jag får spela och sedan klättra.

– Oavsett var jag ska spela är det samma sak som i Kristianstad och Leksand, att det bara är en annan liga jag kommer till.

Om det blir AHL inledningsvis, hur tänker du kring den biten?

– Att om jag är med där ska jag prestera. Övertid kommer jag då förmodligen få en chans i NHL. Med målvakter räcker det med en skada eller sjukdom för att man kommer upp.

– Om jag gör det bra i AHL och är bäst där kommer jag få komma upp till NHL då den chansen ges. Väl där vet man aldrig vad som kan hända. Vad som helst kan hända. Så är lite NHL, AHL och ECHL upplagt jämfört med Sverige så jag måste vara redo hela tiden.

Tung tid i Detroit: “Det blev helt fel”

Det är inte första resan över till USA för Filip Larsson. Mellan 2017 och 2020 spelade han i tur och ordning för Tri City Storm (USHL), University of Denver (NCAA), Grand Rapids Griffins (AHL) samt Toledo Walleye (ECHL).

– Mina första två säsonger gick otroligt bra, men det var inte på seniornivå även fast college har många äldre spelare.

– Det jag tar med mig idag från den tiden är första säsongen i seniorhockeyn. När jag kom till AHL och ECHL, att det är ett lite annat klimat. Framför allt i AHL. Idag vet jag hur det är att komma dit.

– Jag har också en erfarenhet från en NHL-camp, försäsongsmatcher så nu vet jag hur det kommer vara då jag kommer över.

Filip Larsson imponerade i collegeligan. Foto: Alamy

En kortare startsträcka?

– Precis. Jag känner mig mer lugn och vet vad som väntar.

Är det en besvikelse att du inte fick chansen att testa på NHL då du var i Detroits organisation?

– Det kändes inte rätt då jag kom in i organisationen utan det blev helt fel. Till en början gick det inte så bra och jag blev nedskickad till ECHL. Ganska snabbt inpå det kom covid.

– Efter det fick jag inte chansen att komma tillbaka utan det blev bara ett år på ett treårsavtal. Det var såklart en besvikelse där och då, men det har jag helt klart släppt sedan dess.

Är du en annan målvakt idag?

– Sedan den säsongen, absolut. Där förlorade jag mig själv lite. När jag kom dit tyckte de två målvaktsansvariga där att jag behövde ändra på lite saker.

– Sedan jag var ganska liten har jag haft en ganska stark identitet kring hur jag spelar. Då blev det ganska svårt för mig att ändra mitt sätt att spela. Det blev anpassningsperiod och efter det hade jag lite svårt att hitta tillbaka till hur jag spelar. Det var en ganska svår period för mig som målvakt.

Hamnade i Danmark: "För mig kändes det verkligen botten"

Du måste ändå haft tålamod eftersom du ändå inte gav upp och nu sitter här med ett kontrakt med samma klubb som Sidney Crosby?

– Jag fick helt enkelt börja om. Det började med att jag fick spela i Danmark. För mig kändes det verkligen botten och ingenting jag hade tänkt. Det var inte speciellt roligt att hamna där samtidigt som jag visste att jag var mycket bättre än så. Just där och då presterade jag inte så mycket bättre heller.

– För mig var det bara att släppa allt som varit, börja om på en ny kula och det fick jag göra i HV71. Där fick jag träna bra, hade bra målvaktstränare och träffat rätt varje säsong efter det. Kommit till bra föreningar med bra målvaktstränare. Lag som gett mig chansen att spela och utvecklas. Personer som trott på mig och på det sättet jag spelar på.

Under säsongen 2023/24 i Leksand kom också hans stora genombrott.

– Det gick egentligen bra redan från början. Jag kom in i det bra, fick stå åt sidan i några matcher i SHL, men sedan fick jag min chans att komma in i det på ett bra sätt.

– Leksand skyndade inte in mig. Jag fick mina matcher och spelade väldigt bra i chanserna jag fick. Jag fick fler och fler chanser och dom spelade mig mer och mer. Det gick bara väldigt bra.

Filip Larsson. Foto: Ronnie Rönnkvist

Byggde du vidare på det du presterade och utvecklade under din tid i Kristianstad?

– Ja, absolut. Jag hade en väldigt bra säsong där och båda senaste säsongerna har jag känt mig väldigt trygg i mitt sätt att spela. Båda målvaktstränarna (Joel Gistedt och Alexander Millner) hjälpte mig att känna mig trygg i matcherna jag fick.

– Om det gick dåligt i någon match var det inte hela världen. Det kanske var några små detaljer som inte satt, men sedan gick det bra i nästa match igen. Jag tycker att det var enkelt för mig att spela båda senaste säsongerna.

Har blivit pappa: “Ett helt nytt liv”

I Leksand kastades Filip Larsson in att konkurrera med Mantas Armalis som varit en av SHL:s absolut bästa målvakter säsongen innan.

– För mig gick det väldigt bra. Han är först och främst en otroligt trevlig människa. Och en väldigt bra målvakt. För mig att försöka konkurrera och träna med honom varje dag var jättekul.

– Att tävla mot en så rutinerad och lite äldre målvakt än mig… Det var kul att veta vad som krävdes av mig. För mig var det skönt att första säsongen ha någon som kunde ligan och att få se vad som fungerat för honom.

– Dessutom var det kul att komma till en förening med en målvakt som är så pass juste och inte… Vissa kan vara ”det här är min plats”, men Mantas och jag hade bara ett skönt häng tillsamman både på och vid sidan av isen. Jag tycker att vi hade en bra kommunikation och snack.

Går det att klä ord på att spela den här kvartsfinalserien mot Frölunda?

– (skratt) Det var varmt. Klart att det var extremt kul. Sedan var det surt hur det avslutades, en ”game seven in overtime.” Vad som helst kunde hända, men det var jäkligt tråkigt att åka ur. Vi gav ändå allt som lag.

– Det var en kul upplevelse, men det känns inte riktigt på samma sätt när man är där. Då var det som vanliga matcher eftersom man är så inne i en sorts bubbla, men så här i efterhand känner jag att jäklar vad nära vi var att ta nästa steg.

Filip Larsson. Foto: Bildbyrån

Mitt i alla framgång kom så din största framgång, du har blivit pappa.

– Ja, det stämmer. Första tiden har varit väldigt bra. Hon är snäll och låter oss sova väldigt bra. Ett helt nytt liv. Förutom när jag tränar ägnar jag all min tid åt henne.

Har du redan hunnit få ett annat perspektiv på hockeyn?

– Grejen är att jag alltid varit så att är det hockey så är det bara hockey. När jag sedan kommit hem har det inte varit jättemycket hockey för mig.

Är du duktig på att stänga av?

– Inte när det går dåligt. Då tänker jag ganska mycket på det, men jag är inte en sådan som sätter på en hockeymatch när jag kommer hem. När jag är på hallen är det fortfarande full fokus på hallen, men när jag kommer hem är det skönt att verkligen ha något att göra, ha andra sysslor att tänka på.

Har du andra intressen vid sidan av förutom att ta hand om er bebis?

– Jag spelar lite golf. Sedan gillade jag tv-spel, men jag kan räkna på fingrarna hur många gånger det blivit sedan hon föddes, avslutar Filip Larsson med ett skratt.

TV: Pastrnaks redan klassiska guldmål