PRAG (HOCKEYSVERIGE.SE)

En 14 års lång väntan är över.

Tjeckien stod som värd för Hockey-VM 2024 – och är nu också världsmästare efter att ha besegrat Schweiz med 2-0 i finalen under den sena söndagskvällen.

En av hjältarna i laget är Färjestads stjärncenter David Tomášek som vann hela SHL:s skytteliga med 25 mål och 45 poäng på 52 matcher. När Tomášek mötte media i mixade zonen så berättade 28-åringen att han var extra motiverad att vinna efter hur säsongen avslutades i Färjestad där laget förlorade fyra raka matcher mot Rögle i kvartsfinalen efter att ha vunnit grundserien.

Nu står han i stället med en guldmedalj runt halsen efter att ha vunnit VM med sitt Tjeckien.

– Det är helt otroligt. Efter det bittra slutspelet så ville jag verkligen vinna nu. Jag är glad att jag får vara mästare någonstans och det här är det största man kan vinna här i Europa. Jag har några silver tidigare… Det här är det största som har hänt i mitt liv. Jag är väldigt nöjd, säger Tomášek och fortsätter:

– Det har varit en lång säsong om man slår ihop alla Euro Hockey Tour-turneringar, SHL och de sex veckorna här. Eftersom vi (Färjestad) åkte ut tidigt så behövde jag spela i alla de här träningsmatcherna inför turneringen också. De har veckorna under VM har varit grymma. Vi har hittat någonting här i gruppen och med fansen på läktarna. Det är en otrolig känsla.

Från besvikelse i SM-slutspelet – till stor glädje på Hockey-VM för Tomášek. Foto: Bildbyrån & Alamy

Tagen efter guldet: “Det är mycket känslor”

Tjeckien har haft ett enormt publiktryck på hemma-VM med över 17 000 supportrar på alla matcher som värdnationen har spelat.

Hur har det varit att ha det stödet hela turneringen?

– Det har hjälpt oss i många matcher. Man känner sig inte trött utan man spelar bara med hjärtat. Vi har spelat för folket här. Vi har sett bilder och i nästan alla städer så är det fullt med folk som är utomhus och kollar på storbildsskärmar. Det har varit mycket press såklart men vi klarade det och gick hela vägen.

Tomášek menar att det känns overkligt att ha fått vinna VM-guld framför hemmapubliken i Prag.

– Det har inte sjunkit in än men det är den bästa känslan i mitt liv. Jag har min familj här på läktarna, jag är ju härifrån Prag och spelade i den här arenan under många år. Det var mycket familj och vänner på plats och allt känns bara jättebra. Det är mycket känslor just nu.

– Jag tror att det är riktigt tufft för en värdnation att vinna för att det är mycket mer press men som jag sade så har vi hittat något extra i det här laget.

I finalen var det superstjärnan David Pastrňák som klev fram och sköt segermålet för tjeckerna.

– Vi hoppades verkligen att han skulle göra mål!, säger Tomášek med ett skratt innan han fortsätter:

– Han är vår bästa spelare och han har inte haft turen på sin sida i de tidigare matcherna. Men vi har haft en känsla av att han kommer att kliva fram i rätt stund och så blev det också. När det är tajta matcher så måste man plocka fram något extra och det stod han verkligen för.

– Vi spelade med mycket hjärta och vi var verkligen ett lag, det var inga egon utan vi hade allting för att gå hela vägen.

Det var feststämning i Prag efter segern men David Tomášek menade att han inte hade koll på exakt hur laget skulle fira VM-guldet.

– Jag vet inte riktigt, jag tror att det finns lite planer men jag vet inte riktigt. Det kommer att bli en lång natt, det är jag säker på.

David Tomášek har numera en osäker framtid i Färjestad – trots kontrakt. Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Svaret om framtiden i Färjestad: “Finns tid kvar”

Förra året flyttade Tomášek till Sverige för spel i SHL med Färjestad och han blev snabbt en publikfavorit i Karlstad både för alla mål han gjorde, men även för hans öppna och sprudlande personlighet.

Han själv gjort stor succé i FBK och förlängde sitt kontrakt till 2026 – men trots det så är det inte klart ifall tjecken blir kvar i Värmland då det ryktas om NHL-intresse.

– Jag är inte säker på det än, säger stjärnan som svar på en fråga ifall han blir kvar i Färjestad.

Den 28-årige centern har intresse från NHL och har tidigare beskrivit det som “50/50” ifall han ska lämna Färjestad för Nordamerika eller inte.

Enligt honom så är dörren till NHL fortsatt öppen och ett alternativ vilket gör att det fortsatt inte är klart var han spelar nästa säsong trots kontraktet med Färjestad.

– Ja, men det finns fortfarande tid kvar. Det är väl 15 juni som är datumet som gäller? Vi har lagt det åt sidan nu under VM och jag vet inte om någon har varit här och kollat. Vi kommer att sätta oss ner och prata om det nästa vecka och så får vi se vad planen blir, avslutar David Tomášek.

