Old School Hockey – Erik "Epa" Johansson del 1

Idag och nästa söndag ska ni läsare få en inblick i hockeyhistorien berättat av Rolf Johansson, son till Erik ”EPA” Johansson, som var med om att vinna Sveriges första VM-guld. Året var 1953.

Erik ”EPA” Johansson började spela ishockey som 14-åring i Södertälje IF:s juniorlag. Första säsongen 1941/42 vann laget distriktsmästerskapet för Södermanland. Efter andra säsongen värvades han över till Södertälje SK.

Det var också under tiden i Södertälje IF han fick sitt smeknamn ”EPA”. När han skulle börja spela ishockey behövde man skaffa utrustning själv och han var född i en arbetarfamilj med små omständigheter. För att få ihop pengar fick han samla tomglas och springa olika ärenden. För pengar köpte han en billig utrustning. Den var säkert inte av högsta kvalitet och kanske inte så hållbar. På den tiden talade man om EPA-varor (efter varuhuset) och därmed var smeknamnet klart.

Säsongen 1943/44 värvades ”EPA” till Södertälje SK. Han kom att vara yngst i laget med sina 16 år. Kanske inte så ovanligt idag med unga spelare som får göra inhopp, men SSK hade på den tiden en medelålder på 25 år, så det var verkligen en ung spelare som värvades. Första säsongen spelade han två seriematcher. Debuten var mot Brynäs 30 januari 1944. SSK vann med 3-0. Han fick dessutom den säsongen göra sitt första mål i SSK, som vann serien och tog SM-guld genom att slå Hammarby i finalen.

Andra säsongen i A-laget fick han mycket beröm i tidningarna. Han betraktas som ung och lovande. Så här kunde det låta:

”Hos oss var 17-åringen Erik Johansson – ”EPA” kallad – kvällens behållning. Han spelar som 10:e man men kan när som helst göra anspråk på att få kallas ordinarie. Sannerligen ingen dussinvara.”

”…. Men det dök upp ett litet stjärnfynd utan vidare, och det var förut nämnde Erik ”EPA” Johansson. Vilken begåvning! Finsmakare och förståsigpåare var begeistrade över den lilla bytingen framfart och fortsätter han i samma stil har Olle Haag här sin blivande storstjärna.”

Säsongen därpå blev ”EPA” ordinarie i andrakedjan och etablerade sig i A-laget. Stig Carlson var center i hans kedja och det skulle ju bli mer av detta samarbete i den så kallade ”ESV-kedjan”

“EPA” gjorde succé i pressens lag

”EPA” var ganska liten, cirka 173 cm, men han var skridskoskicklig och snabb. Då och då dök det upp i tidningsartiklar om att han fått smällar. Tillexempel i en match mot Hammarby. Signaturen Allison skrev: ”Hammarby var friskare denna kväll. Nurmela för frisk. Hans krock med ”EPA” Johansson på slutet var olustig. Större våld än nöden krävde. Hur den annars rätt skaplige domaren kunde undgå att se händelsen vid planket var oförklarlig. Matchens längsta utvisning hade varit på sin plats, men domaren märkte ingenting, inte ens när han fick vara med och lyfta ut den knockade Södertäljebon kom han underfund med att något hänt som borde ge anledning till en liten varning eller tillsägelse.”

En vecka efter att ”EPA” Johansson gjort succé i pressens lag (ett lag som pressfolket plockade ut) spelade Tre Kronor landskamp mot Schweiz. ”EPA” blev uttagen som reserv för att i returmatchen bli ordinarie. Ett tidningsklipp beskriver hans insats;

” …. de sista fem minuterna då en svensk slutspurt gav segern genom Lasse Ljungman som efter en strong sak av ”EPA” Johansson kunde slå målvaktens retur i mål.”

”M Boller – den ena backen – var mycket imponerad av EPA” Johansson och stack inte under stol med att han skulle bli ännu bättre spelare bara han fick växa ut och därmed få lite mera styrka i kroppen”.

“EPA” Johansson.

För att ge en bild av ”EPA” som spelare så är det här citatet från pressens match talande:

Det var dock pressens son nr 1 herr ”EPA” Johansson från Kringelbyn, som på bästa ”Masenmaner” hoppade över diverse utlagda klubbor och ensam med utrusande Svanberg dribblade av även denna och la pucken tillrätta i kassen. Det jubel som följde visade att folkets lag var utan tvivel vårt lag.”

”I pressens lag stod tre man ganska högt över sina kamrater, nämligen målvakten ”Brand-Johan” i målet, lille spinkige ”EPA” från samma stad – om ingen vet så är det från Södertälje- samt tionde man, Götabacken och kämpen Åke Olsson.”

”Lille 19-årige ”EPA” Johansson var emellertid matchens ”crowd-pleaser nr 1” och demonstrerade sin överlägsna teknik med otaliga tricks och läckra finesser och framspelningar som kom publiken att häpna – och ändå spelar han inte för publiken utan för laget och det är det fina med hans trollerier. Det råder väl inget tvivel att ”EPA” åker direkt in i landslaget – han är utan tvekan det största fynd som ishockeyn gjort på många år – och ändå vill man helst att han fick stå på tillväxt ännu ett år. Risken att han blir sönderslagen av de kontinentala backfriskusarna är stor och vi har inte råd att förlora en sådan talang.”

“Berättigade ovationer följde på den bravaden”

Det är roligt att läsa innehållet, men också att dåtidens journalister har ett så rikt språk. Tex beskrivningen av sologenombrottet ovan. Dagen beskrivningar är mera torftiga och fantasilösa.

Några veckor senare blev en hel SSK-kedja uttagen till Tre Kronor till en ny dubbellandskamp. Denna gång mot Tjeckoslovakien. Kedjan bestod av Rolf Eriksson-Hemlin, ”EPA” Johansson och Ivan Thunström. Första matchen slutade med förlust 0-2.

”Ishockeylandskamp med 21 utvisningar” ”Starkaste anfall var Södertäljes där ”Tjoffe” Eriksson än en gång visade sin klass. ”EPA” spelade bra och förnuftigt men kom till korta mot de hårda motståndarna.”

“EPA” Johansson.

Andra matchen slutade med seger 5-1. Från ett tidningsurklipp: ”Stiligt mål av EPA” ”Sista målet. Det som gav 5-1 alltså, blev det kanske grannaste. ”EPA” Johansson skakade kallblodigt av sig sin back, dribblade av den utrusande målvakten och lättade in pucken i nät. Berättigade ovationer följde på den bravaden.”

Södertälje åkte på försäsongsturné till Tjeckoslovakien och Österrike inför kommande säsong. Spelarna fick ta ledigt från jobbet och resan gick till det krigshärjade Europa. Krigsslutet var bara dryga året bort. På vägen mellan Bratislava och Wien uppstod en situation som ledde till att SSK blev människosmugglare. Hade det hänt idag skulle nog det bli en del skriverier.

“En våldsam kanadensisk spark”

Följande kommer från SSK:s jubileumsbok ”De första hundra åren”:

”Från den resan berättades att man lyckades smuggla ut en österrikisk flicka från den ryska zonen när spelarna reste från Bratislava till Wien. Flickan hade fastnat i Tjeckoslovakien under den sovjetiska ockupationen och gömde sig i bussen när truppen lämnade Bratislava. Efter en timme kröp hon fram och spelarna fick stuva in henne under ishockeytrunkarna när man passerade Röda arméns gränskontroller. ”EPA” Johansson, (Birger) ”Bigge” Nilsson och ”Månen” Karlsson, som var kortast, fick sitta på henne för att hon inte skulle sticka upp för mycket, medan färdledaren Calle Aber snackade bort de ryska gränsvakterna…” Man kan ju undra vad som skulle ha hänt om de åkt fast.

När OS i St. Moritz 1948 var över gästade det kanadensiska laget Stockholm för två matcher 12:e och 14:e mars 1948. Dit var även ”EPA” uttagen. Kanadensiska laget hade det kreativa namnet Ottawa Royal Canadians Air Force Flyers och var olympiska mästare. Det var första gången Tre kronor spelade med 15 spelare. Det vill säga tre kedjor. En av kedjorna var en ren SSK-kedja.

Tre Kronor 1952.

Dagens Nyheter skrev efter matchen: Kanadensarna i gungning mot Sverige Ödesdiger backutvisning vid 1-1 gav förlust 2-3. ”I andra perioden såg det lovande ut för Sverige när Kanadabacken Forbes visades ut och vår Södertäljekedja var inne. Men både Stig Carlssons och ”EPA” Johanssons skott hade oturen att vissla millimetern förbi.” ”EPA” Johansson trakterades sedan med en våldsam kanadensisk spark, en händelse som tydligen gick förbi domaren, som blåste av först en stund senare då, det visade sig att ”EPA” inte kunde resa sig för egen maskin, Där hade en utvisning givetvis bort förekomma.” ”...”EPA” arbetade utmärkt så länge han var med.” ”EPA” haltade rätt svårt på fredagskvällen efter smällen mot Kanada, men man räknar att han skall bli spelklar.”

Den andra matchen två dagar senare slutade 5-5.

Publiken vällde in på Stadion

Träningsmöjligheterna var inte de bästa inför varje säsong. Södertälje hade ingen konstfrusen isbana förrän hösten 1955 då isbanan invigdes. Den som sedermera kom att kallas Månskensrinken. Innan dess spelades matcherna på Södertälje IP. En timme i veckan fick SSK tillgång till istid på Stockholms Stadion och då åkte de upp till Stockholm efter jobbet. En viss barmarksträning skedde, men mest som konditionsträning.

SSK åkte på turné i Europa 1948 och spelade matcher mot europeiska klubblag men också en del matcher mot olika landslag. En sådan turné kunde vara en vecka och spelarna fick ta ledigt från jobbet. De fick möjligen ett traktamente men det var nog inte så fett för killarna i laget. Ishockey på den tiden var en fritidssysselsättning. De flesta spelarna var typiska arbetargrabbar och i truppen kunde dessa yrken återfinnas: brandman, slipare, murare, industriarbetare, vaktmästare, verktygsarbetare och byggnadsarbetare. De flesta hade troligen enbart folkskola. Det måste ändå varit spännande att komma ut i efterkrigseuropa och se både alper och vacker arkitektur även om de säkert fick se en del elände också. De bodde också ofta på ganska fina hotell. Jag har kunnat spåra en del via klistermärken och på plats se en del av dessa hotell.

Södertälje 1946.

Seriespelet och slutspelet 1949 präglades av att det skulle bli VM i Stockholm. SM blev därför inställt. Till VM i Stockholm uttogs fem SSK:are. ”Brand Johan”, Sven Thunman, Stig Carlsson, ”EPA” Johansson och Rolf Eriksson-Hemlin. Tre Kronor åkte först på träningsläger till Rättvik. VM började bra för svensk del. Paret Stig Carlsson och ”EPA” berömdes mycket, men en del småskador gjorde att det blev lite ojämnt. VM 1949 anses vara ishockeyns genombrott i Sverige. Stockholm Stadion kunde ta 12 500 åskådare, men det kom 14 000, så det blev lite tumult då publiken trängde sig in. Som kuriosa kan nämnas att ”EPA” blev uppmärksammad av den blivande kungen (Gustav VI Adolf). Han var då kronprins och inbjuden att sitta i DN:s pressbås. Enligt DN sa han följande: ”Den där ”EPA” Johansson tyckte jag inte riktigt gjorde rätt för namnet. Han var väl inte så billig som EPA-namnet skall påskina.” Tre Kronor kom på 4:e plats och fick EM-silver.

”Epas stjärnmål avgjorde”

I början av säsongen 1949/50, närmare bestämt i slutet av november mötte Tre Kronor ett kanadensiskt lag. SSK hade sex spelare med. Här gjorde ”ESV-kedjan” (Erik ”EPA” Johansson, Tig Carlsson, Göte ”Vicke-Hallon” Blomqvist) sin första landskamp. Det var vid den här tiden vanligt att det kom klubblag från England och Kanada för att möta Tre Kronor. Ofta i en dubbellandskamp, men ibland fick också SSK möta dessa lag. I detta fall var det Hull Volents som Tre kronor mötte. Det blev två oavgjorda matcher. Andra lag som Tre kronor mötte de närmaste åren var till exempel Nottingham Panters, Streatham IHC, Wembley Lions, Hurringay Racers och Lethbridge Maple Leafs.

Seriespelets upplägg 1949/50 har jag svårt förstå. På de uppgifter jag kan få fram så är det Division 1 norra och Division 1 södra. Sedan möttes segrarna i norra och södra i något som kallades seriefinal. SSK vann första matchen mot Hammarby på hemmaplan med 3-2.

Göta Blomqvist och “EPA” Johansson.

Dagens nyheter: ”Att Stig Carlsson är landets för närvarande mest effektiva center – om inte alla tiders – är inget att diskutera om, att terriern ”EPA” Johansson är en typisk matchvinnare är även klart, …” SSK vann även andra matchen på bortaplan med 3-2.

Dagens Nyheter: ”Epas stjärnmål avgjorde”

“3-1 inför 5 000 jublande åskådare på Wembley”

Efter det vidtog en ny serie där SSK mötte Mora, som inte spelat i division 1 denna säsong, i en kvartsfinalmatch. SSK förlorade med 4-0 och förklaringen enligt tidningarna är att SSK var tröttkörda efter Hammarbymatcherna.

Seriesystemet har alltså först två divisioner och sedan ett finalspel mellan segrarna i divisionerna och till sist en ny utslagsserie där nya lag dyker upp.

VM i London 1950 började bra för Tre Kronors del med vinst mot USA. Amerikanarna var en munsbit för Sverige i VM-hockey premiären, skrev Dagens Nyheter. "Sverige fick en flygande start i VM i Ishockey genom att besegra USA med 8-3 med periodsiffrorna 5-2, 0-0. 3-1 inför 5 000 jublande åskådare på Wembley. De höll på att ta ner taket när ”EPA” Johansson gjorde dagens bravurmål. Det var det sjunde svenska i ordningen då han som en svala stack genom hela det amerikanska laget och nätade, trots att Sverige vid tillfället i fråga hade ”odygdspåsen” Vicke Hallon” Blomqvist utvisad och alltså spelade med decimerad styrka. ”Våra bägge ordinarie kedjor gick annars bra med den flitige ”EPA” Johansson som bäste forward för dagen.” ”Minuten efter skickade Stickan Carlsson fram klubbkamraten ”EPA” Johansson med en av sin patentstickare och serverade en behärskad is-puck under magen på den fete USA-målvakten, 2-0. " (Får man skriva den fete USA-målvakten??)

Tre Kronor vann sedan över Nederländerna, men några dagar senare förlorade mot USA, som man nyss slog, och förlusterna fortsatte. Tränaren, Frank Trottier, fick sparken mitt under turneringen. Det började ryktas om att svenskarna led hotelldöden, men detta avvisades. ”Den svenska VM-formen i London efter 4-5 matchen mot England - närmar sig nu snabbt botten, vad nu det kan bero på. Den personliga skötsamheten är det i varje fall inget att klaga på. Grabbarna somnar som snälla barn genast efter matcherna på kvällarna.”

Den troliga förklaringen anses vara att matcherna spelades i inomhushallar och spelarna var inte vana vid värmen och blev trötta. Tre Kronor slutade först på en femte plats.

Säsongen 1950/51 inleddes med att SSK återigen utnämndes till Tre Kronor för att åka till Schweiz för att spela en dubbellandskamp. Laget hade förstärkts med Åke Lassas från Leksand samt Hans Öberg och Hans Isaksson från Gävle Godtemplare. Det här var i början av november och spelarna hade inte tränat särskilt mycket på is, men de spelade i alla fall en träningsmatch på Stockholms stadion, som hade konstfruset, där de slog AIK med 5-3.

“Världens ledsnaste flygvärdinna”

Efter denna match åkte SSK-kronorna ner till Schweiz och det blev lite dramatik på planet.

Dagens Nyheter: ”Uppe i luften inträffade en liten malör och kanske den kan få betydelse i morgondagens landskamp i Zürich. Malören bestod i att lagets ankare Stig Carlsson var så fördjupad i ett parti schack med ”EPA” Johansson att han inte riktigt observerade när han fick sin lunchbricka serverad på sitt knä. Vid ett hastigt schackdrag råkade Stig få hela skålen att stjälpa omkull och göra honom ordentligt plaskvåt. Det hjälpte inte att flygvärdinnan ställde till med stortvätt och genom signaturen (Allison; DN:s medarbetare) var det världens ledsnaste flygvärdinna. Stig Carlsson var bara arg, arg som ett bi över den förstörda kostymen. Och ännu sent ikväll tycktes han ha konserverat denna ilska. Det blir kanske de schweiziska ishockeyspelarna som får lida för den utspillda buljongen.”

“EPA” Johansson.

VM-säsongen 1950/51 spelades i Paris. Sex SSK:are kom med i truppen. Brand-Johan, Sven Thunman, Börje Löfgren, ”EPA” Johansson, Stig Carlsson och Rolf Erikson-Hemlin. Det fanns ju en SSK-kedja med men lagledningen kastade om i kedjorna till nästan alla matcher.

Tre Kronor vann första matchen mot England med 5-1.

Svenska Dagbladet: ”I andra perioden fick ”Lill-Lulle” först ”EPA” Johansson och Lassas som sidokamrater, sedan blev det ”EPA”, Lill-Lulle och Lasse Pettersson. Där fann man segermelodin som man länge väntat på.”

“Humörlösa ishockeysvenskar fick bara 5-2 mot Norge”

Tre Kronor vann med 8-0 över USA i nästa match. Sedan var det Norges tur.

Svenska Dagbladet: Humörlösa ishockeysvenskar fick bara 5-2 mot Norge ”Vad ”EPA”, ”Lill-Lulle” och Lasse Pettersson beträffar hade de för dagen mycket svårt att hålla sina platser. De irrade omkring lite hur som helst vid anfallen – ibland befann sig samtliga på ena sidan för att i ivern att få något uträttat.”

Inför den viktiga matchen mot Schweiz blev det nya kedjeändringar.

Svenska Dagbladet: Sverige fick 3-3 i spännande ishockeykamp ”Ledningen mixtrade litet med kedjorna. Sålunda spelade från början Stig Carlsson, ”EPA” Johansson och Lasse Pettersson. Mot slutet gick ”Lill-Lulle” som center i den kedjan…” ” Det blev några farliga anfall……” Sedan slog Sverige Finland och skulle möta Kanada i sista matchen. Man räknade inte med vinst utan det gällde att hålla siffrorna nere så mycket som möjligt så att inte Schweiz.

R-et Eklöfs nattrapport: ”Svenska lagledningen hade vidtagit de defensiva åtgärderna att sätta in Åke Lassas i den så kallade ”Lullekedjan” och ”EPA” Johansson i stället för Yngve Karlsson i tvillingkedjan (Stig och Hans Tvilling) med den avsikten att bägge dessa udda forwards huvudsakligen skulle ligga på försvar.”

Sverige förlorade med 5-1, men vann ändå VM-silver och EM-guld på bättre målskillnad än Schweiz.

“Erik ”EPA” Johansson är rent otäckt bra just nu”

Då det var OS säsongen 1951/52 låg fokuset mycket på att få ihop ett starkt OS-lag. Innan seriespelet började åkte Tre Kronor på en turné till Tyskland och Schweiz. ”ESV- kedjan”, som var en fruktad kedja i seriespelet, fick inte riktigt förtroendet i landslaget utan precis som i VM året innan prövade man olika alternativ. Denna gång med Djurgårdaren ”Lill Lulle” Johansson som center. Första matchen spelades i Berlin mot Västtyskland och Tre Kronor vann med 15-1. En tysk tidning kommenterade i en rubrik: ”Das Eishockey debakel gegen Schweden” Svenska tidningarna berömde också den splittrade ”ESV-kedjan.”

Aftonbladet: ”EPA” och Lill-Lulle strålade med fantastiskt gott samspel” ”Att EPA” och ”Lulle” skulle gå bra ihop visste vi förut men så bra kunde man inte drömma om i sina vildaste tankar. Det var en sann dröm att se dessa intelligenta herrar såga sig igenom tyskarnas försvar gång på gång.”

Tre Kronor vann även nästa match mot Västtyskland och åkte sedan vidare mot Schweiz för en dubbellandskamp. Även här vann Tre Kronor bägge matcherna.

Efter flera landskamper skedde till slut uttagningen till OS-truppen. Från SSK deltog Sven Thunman, ”EPA” Johansson och ”Vicke-Hallon” Blomqvist. Thord Flodqvist (egentligen SSK) spelade i AIK det året.

”ESV-kedjan” gjorde en bra seriesäsong och för att plocka ett citat från säsongen: ”I Södertälje var OS-kandidaterna Blomqvist, Stig Carlsson och ”EPA” bäst. ”A-trion med ”EPA” Johansson, Stig Carlsson och Göte Blomqvist bör inte splittras inför OS.” samt "Segrarnas och planens förnämste spelare var Erik ”EPA” Johansson som är rent otäckt bra just nu. Överallt dök han upp, vare sig när det gällde att försvara det egna målet eller forcera motståndarförsvaret i ettriga anfall.”

OS-laget stannade för ett träningsläger i Värmland på väg till Oslo och spelade några matcher mot olika Värmlandskombinationer. Första matchen i OS var mot Finland, vinst 9-2.

”Lill Lulle” Johansson var blek. Därmed försvann spelet i vår förstakedja, där lyckligtvis ”EPA” Johansson spelade enmansteater och tillverkade två granna konstmål på exakt samma sätt efter att ha gått förbi sista motståndaren på utsidan. ”EPA” är en härlig lirare!”

Missade silvret

Tre Kronor fortsatte genom att slå Polen med 17-1 och sedan vinna mot ett mycket defensivt Norge med 4-2.

Tre Kronor vann sedan lite oväntat över USA med 4-2 efter att ha gjort en bra match och nu började man tro på medalj.

Foto: Ronnie Rönnkvist. “EPA” Johansson.

Svenska Dagbladet: Sveriges ishockeylag på marsch mot medaljplats ”Den svenska taktiken gick ut på att kedjan Tvillingarna plus Lasse Pettersson skulle spela defensivt, Kedjan ”EPA” Johansson - Lill-Lulle - Blomqvist samt kedjan Nurmela – (Sven) Tumba Johansson – (Hans) ”Stöveln” Öberg offensivt då USA hade sin B- eller C-kedja inne. Taktiken genomfördes till punkt och pricka och lyckades utomordentligt. Två par höjde huvudet över mängden. ”Lill-Lulle” och ”EPA” Johansson samt Tumba och Nurmela, …” ”I åttonde minuten passade ”Lill-Lulle” till ”EPA” fick tillbaka pucken och sköt i mål. Det var matchens vackraste anfall. En absolut högklassig sak i högsta kanadensiska stil.”

Det var mycket nära att Tre kronor spelade oavgjort mot Kanada, men när 20 sekunder återstod gjorde Kanade 3-2 och vann därmed.

Tre Kronor vann sedan den viktiga matchen mot Schweiz med 5-2 och det fanns en viss chans på silver efter Kanada. Men silverchansen försvann då Kanada och USA spelade oavgjort. Kampen om bronset stod nu i sista matchen mot Tjeckoslovakien, men det blev förlust med 4-0.

"Rena sjuklägret efteråt"

När tabellen sattes ihop kunde man se att Tre Kronor och Tjeckoslovakien hade precis samma målskillnad och målkvot så det beslutades om ett omspel. Tre Kronor var rejält skadedrabbat.

"Rena sjuklägret efteråt" ”Efter den olycksaliga idrottsdrabbningen mot Tjeckoslovakien på söndagen verkade det svenska omklädningsrummet mest som en sjukstuga. På en bänk låg Thord Flodqvist med en våt handduk virad runt pannan. Lindrig hjärnskakning efter en knockoutpuck i mot käken. På en annan bänk låg lille ”EPA” Johansson med ett långt sår i ena benet just hopsytt. Åke Lassas med ena armen gipsad, sökte trösta honom. Borta vid dörren stod Svenne Thunman med ena axeln bandagerad. Fyra av de bästa kämparna var alltså försatt ur spel. Man kan faktiskt tala om Sveriges idrottspoltava.”

Foto: Ronnie Rönnkvist. Första bronsmedaljen som delades ut i Sverige 1949.

Till omspelsmatchen dagen därpå kunde Tre Kronor bara spela med 13 spelare. Tjeckoslovakien tog ledning med 3-0 men det blev en vändning där ”Vicke Hallon” Blomqvist visade vägen genom att göra två mål. Tre Kronor vann till slut med 5-3 och blev bronsmedaljörer. På köpet blev de också Europamästare.

Del två av OLD SCHOOL HOCKEY om Erik ”EPA” Johansson kommer nästa söndag på hockeysverige.se.

