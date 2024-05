ANNONS

Sent i går kväll stod det klart att det blir Kanada som ställs mot Sverige i bronsmatchen.

Kanadas forward Michael Bunting är då sugen på att få med sig en bronsmedalj hem.

– Sverige är ett väldigt skickligt och kraftfullt lag som gjorde det väldigt bra i gruppspelet så vi vet att det kommer att bli tufft, säger Bunting.

PRAG (HOCKEYSVERIGE.SE)

Kanada hade åkt till Tjeckien med en förhoppning om att kunna försvara sitt VM-guld från i fjol.

De inledde också bra och vann alla sju gruppspelsmatcher innan de vann kvartsfinalen bekvämt mot Slovakien. Men i semifinalen tog det stopp. Schweiz blev för svåra och trots en sen kvittering av Kanada så kunde Schweiz vinna med 3-2 efter straffläggning.

Michael Bunting var besviken efter förlusten men hade inget att säga om att semifinalen avgjordes på straffar.

– Det har alltid varit så, det var inget nytt för oss. Vi gjorde en bra match och de gjorde en bra match. Sedan kom det ner till straffläggningen och där gjorde de ett mål mer än oss, det var skillnaden, säger Bunting i mixade zonen efter förlusten.

Kanada med 3-2 mot Schweiz när lagen möttes i gruppspelet så de var bra förberedda inför matchen – men nu var det Schweiz som fick revansch.

– Vi visste att de har en väldigt bra offensiv och vi kände att vi kunde stänga ner dem i fem-mot-fem. Men de var effektiva i powerplay och duktiga i egen zon. De gjorde en bra match.

Kanada och Schweiz har mötts sex gånger på VM sedan 2018 och slutresultatet har blivit 3-2 till något av lagen fem (!) gånger. Kanada har då också haft det väldigt tufft då schweizarna har vunnit fyra av de sex senaste mötena.

– Jag vet inte varför det är så. De har bra hockeyspelare där i Schweiz. De jobbade väldigt hårt och man måste ge dem kredd för hur de spelade.

Nu ställs Kanada mot Sverige: “Vi vill vinna bronset”

Att Schweiz gick till final innebär att Kanada i stället får spela i en bronsmatch mot Tre Kronor.

Hur laddar ni om till bronsmatchen?

– Vi måste gå in till den matchen som vilken annan match som helst. Vi vill verkligen vinna den matchen. Det suger just nu att vi förlorade nu och inte får tävla om guldet. Men vi har fortfarande en chans på medalj och nu vill vi vinna bronset. Vi måste gå in i den matchen med rätt mindset.

Michael Bunting, till vardags i Pittsburgh Penguins, ställs nu mot sin lagkamrat från klubblaget Erik Karlsson i kampen om bronset. Det kommer att bli första matchen mellan Sverige och Kanada sedan VM-kvartsfinalen 2022 då Kanada vände ett 0-3-underläge för att vinna med 4-3 och skicka ut Sverige ur turneringen.

– Det kommer att bli en tuff och jämn match tror jag. De är ett väldigt skickligt och kraftfullt lag som gjorde det väldigt bra i gruppspelet så vi vet att det kommer att bli tufft. Jag ser fram emot den matchen, avslutar Michael Bunting.

Bronsmatchen mellan Sverige och Kanada spelas i Prag med start klockan 15:20.

