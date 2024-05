RÖNNKVIST: Tre Kronor 90-tal – Tidernas All-Star Team

Det har kryllat av storstjärnor i vårt kära Tre Kronor genom åren. För Hockeysverige Plus ger sig Ronnie Rönnkvist i kast med att ta ut ett All-Star Team för vårt kära landslag – decennium för decennium. Här går han igenom det vinstrika 1990-talets största profiler.

Utan tvivel går kan vi säga att svensk hockey hade en storhetstid under 1990-talet. Ett facit på tre VM-guld, 1991, 1992 och 1998, samt OS-guldet 1994 vittnar om det. Under det här decenniet fortsatte och framförallt ökade utvandringen till NHL. Mycket tack vare att spelare som Börje Salming, Thommie Bergman, Håkan Loob, Kenta Nilsson, Pelle Lindbergh, Mats Näslund, Bengt-Åke Gustafsson, Tomas Jonsson, Thomas Steen med flera visat att svenska spelare håller en mycket hög klass och framförallt är extremt anpassningsbara.



Vi hade även många stora ledare under 1990-talet för Tre Kronor: Conny Evensson, Curt Lundmark, Pär Mårts och Kent Forsberg kom alla att betyda mycket för svensk hockeys utveckling och framgång. Dock ska vi inte glömma bort att OS i Nagano 1998 fick lite av en bitter fiaskostämpel på sig efter att svenskarna åkt ut mot Finland i kvartsfinal.



I mitt All Star-team kom bara nästan målvakter som Peter Lindmark, Peter Åslin, Rolf Ridderwall och Johan Hedberg med. Inte heller backarna Tomas Jonsson, Arto Blomsten, Anders Eldebrink, Magnus Svensson, Fredrik Stillman, Kenneth Kennholt, Tommy Sjödin, Roger Johansson, Christer Olsson eller VM-hjälten från 1998 Johan Tornberg fick plats.

Offensivt var Håkan Loob, Mats Näslund, Bengt-Åke Gustafsson, Johan Garpenlöv, Per-Erik Eklund, Mikael Johansson, Anders ”Masken” Carlsson, Michael Nylander, Mikel Renberg, Patrik Juhlin, Challe Berglund, Jörgen Jönsson, Daniel Alfredsson, Andreas Johansson, Fredrik Modin och Ulf Dahlén bara nära att få en plats i mitt lag.