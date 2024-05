Bomben: Johan Hedberg till Färjestad

ANNONS

Johan Hedberg + Färjestad = Sant. Han ansluter som assisterande tränare.

– Det ska bli jäkligt roligt tycker jag. If you can't beat them, join them, säger han till klubbens hemsida.

Färjestad valde att göra sig av med Pelle Prestberg som assisterande tränare. Nu står det klart att Johan Hedberg kliver in i rollen kommande säsong.

– Vi har funderat och tagit oss tid att leta och undersöka möjligheterna och hitta en tränare som ger oss någonting som kompletterar vårt coachteam på ett lite annorlunda sätt än vad vi hade. Jag är jätteglad att, när vi sträckte ut en hand till Johan, att han både var sugen och hade möjligheten att ansluta och göra just det. Han har ju en erfarenhet som headcoach de senaste åren, men känner sig väldigt peppad på att hoppa på det här uppdraget och hjälpa oss och ta lite kliv och komma in med lite nya idéer, säger sportdirektör Rickard Wallin.

Johan Hedberg till Färjestad

Hedberg gjorde succé som huvudtränare för Mora och fick jobbet som huvudtränare i Örebro. Där fick han sparken efter ungefär 30 matcher. Han har sedan ryktats till klubbar som AIK och Rögle - men nu blir det alltså ett jobb som assisterande tränare i Färjestad i stället.

– Ibland är ett steg tillbaka två steg framåt. Det ska bli kul att ta mig an en uppgift som jag inte har haft papper förut, men som jag gjort mycket av både i Mora och även i San Jose vilket är den offensiva biten med forwards. Så jag ser enbart positivt på det och ser fram emot att få lära mig av andra duktiga ledare, säger han.

Färjestads tränarstab blir alltså Thomas Tomas Mitelll, Thomas Rhodin, Johan Hedberg och målvaktstränare Maciej Szwoch.