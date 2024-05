ANNONS

Leon Bristedt är klar för en återkomst till svensk hockey. Efter två säsonger i Davos har 29-åringen nu skrivit på ett femårskontrakt med Rögle.

Han lämnade just Rögle sommaren 2022 för att spela i Schweiz och Davos. Efter två säsonger i alplandet är Leon Bristedt nu klar för en återkomst till Skåneklubben.

Forwarden har varit med i Tre Kronor under sex raka säsonger och snittade en poäng per match under sin senaste sejour i SHL. En riktig prestigevärvning av Rögle.

– Leon känner vi alla väl, och det är med stor glädje vi välkomnar honom hem till Ängelholm och Rögle. Vi delar samma ambition med att ta Bandyklubben till nästa nivå. I Leon får vi en ambitiös kille med höga krav på sig själv och sin omgivning. Han kommer vara en katalysator i det offensiva spelet för oss, säger sportchefen Hampus Sjöström.

Leon Bristedt gick hockeygymnasiet i Linköping men valde sedan att spela fyra år i NCAA. Efter det föll valet på Rögle när forwarden vände hem till Sverige. Där blev det då fyra säsonger och Ängelholm är nu hemmaplan för honom.

Parterna har nu enats om ett långtidskontrakt som binder honom till klubben under de kommande fem åren.

