Leon Draisaitl till San Jose Sharks?

Ja är svaret, om du frågar experterna.

– Det har viskats om det, säger insidern, Jeff Marek i sin show.

Med endast ett år på kontraktet i Edmonton Oilers ser Leon Draisaitl framtid oviss ut. Den tyske stjärnan som bildat ett av NHL:s farligaste radarpar tillsammans med Connor McDavid, står inför ett tufft framtidsval. Ett val som kanske underlättas av att en viss tysk ägare.

– Tror du att Draisaitl skulle gå till San Jose Sharks bara för att deras ägare är tysk? Har du hört det, frågade ESPN:s Greg Wyshynski under “The Jeff Marek Show,” under torsdagen.

Svaret antydde att det hela kanske är närmare än många tror.

– Det har viskats om det ett tag, säger insidern, Jeff Marek.

Leon Draisaitl klev in i NHL säsongen 2014/15 och har därefter blivit kvar i Edmonton, men saknar fortfarande en Stanley Cup. I skrivande stund är han en förlust ifrån att även denna säsongen glider honom och Oilers ur händerna.

Kan lockas av Eklund och co.

Ett Sharks med flera unga spelare på väg fram, däribland William Eklund, kan därmed locka den tyske stjärnan, menar Greg Wyshynski.

– Växande marknad, många bra unga spelare. De kommer såklart kompensera honom, säger insidern som argument för att flytten sker efter 2024/25 då Draisait blir en "unrestricted free agent".

– Folk har spekulerat om det i minst ett år, kanske längre, svarar Marek.

Draisaitl slutade grundserien 2023/24 med 106 poäng på 81 matcher och leder just nu även poängligan i Stanley Cup-slutspelet med 21 på tio matcher.

