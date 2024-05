ANNONS

Oskarshamn bygger om för att bli ett topplag i Hockeyallsvenskan. Nu uppger Barometern att man är muntligt överens med kanadensaren Erik Bradford.

Erik Bradford öste in poäng i ECHL under säsongen och landade till slut in på 87 poäng på 72 matcher. Forwarden har spenderat hela sin karriär med spel i ECHL och AHL.

Men till nästa säsong ser 29-åringen ut att flytta till Europa.

Enligt Barometern är kanadensaren muntligt överens med IK Oskarshamn i Hockeyallsvenskan. IKO blev som bekant nyligen degraderade och bygger nu om inför nästa säsong. Bland annat har man hämtat in Zion Nybeck från AIK.

Sportchefen Oscar Alsenfelt har dock varit tydlig med att det ska in mer firepower framåt, och Erik Bradford är då en tilltänkt spetsvärvning.

