ANNONS

Han öste in mål i Hockeyettan under säsongen. Nu är Markus Ruuskanen klar för spel i Tingsryd i Hockeyallsvenskan.

– Vi får in en målskytt som varit hett eftertraktad på spelarmarknaden, säger Patric Larsson, general manager i Taif.

Markus Ruuskanen sköt 26 mål på 35 mather i Hockeyettans grundserie och adderade ytterligare nio mål på tio matcher i kvalspelet.

Nu är målsprutan klar för spel i Hockeyallsvenskan.

Nästa säsong kommer han att lämna Tranås för spel i Tingsryds AIF. 23-åringen gjorde en match för Västerås på lån under säsongen, då mot just Tingsryd. Nu kommer han, för första gången i karriären, få chansen på allvar i ligan.

– Markus har ett vasst skott och är ganska allround i sitt spel. Han är i en bra ålder och vi tror att han har bra möjligheter att växa ut till en ledande spelare, säger Patric Larsson.

Markus Ruuskanen har tidigare spelat för Nybro och Hanhals i Hockeyettan och har även spelat för Skellefteå och Rögles juniorlag.

TV: Felix Unger Sörum efter segern mot Tyskland