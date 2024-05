ANNONS

Nytt för i år hos Tre Kronor är att de nu är fyra coacher där Josef Boumedienne också har anslutit till tränarstaben.

Här berättar “Bom-Bom” om hans roll under VM – samt coachjobbet i NHL.

– Det är väldigt påfrestande energimässigt att vara tränare i NHL, men otroligt kul och stimulerande samtidigt, säger 46-åringen.

OSTRAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter segrar mot både USA och Polen så laddar nu Tre Kronor i stället om för måndagskvällens match mot Tyskland.

Det var då en frivillig morgonvärmning där endast ett fåtal spelare deltog men för coacherna är det inte ledigt. En av dem som backar upp förbundskaptenen Sam Hallam under mästerskapet är Josef Boumedienne som har klivit in som assisterande tränare.

Boumedienne menar att han är nöjd över hur VM-starten har varit hittills.

– Det har varit en bra start tycker jag. Det har ju varit två väldigt olika matchtyper som vi har spelat här. Första matchen så var det ju var många killar som hade kommit in dagen innan och vissa hade kommit från nio timmars tidsskillnad men de presterade ändå väldigt bra, säger 46-åringen och fortsätter:

– I går hade vi pucken väldigt mycket och spelade väl en okej match. Det är vinsterna som räknas liksom, men det är kul att bygga vidare på det här. Jag tycker att vi har fått en helt hygglig start.

Förra året var “Bom-Bom” med som assisterande general manager för Tre Kronor men nu gör han sin debut som VM-coach i båset.

– Jag trivs jättebra i det. Jag tycker det är otroligt kul att komma hem och vara med Tre Kronor. Vara med i den svenska miljön och sättet som man jobbar på här. Det är en otrolig stolthet att få vara med och representera Tre Kronor.

Så har tränarstaben ändrats

I fjolårets VM-turnering hade Sverige tre tränare + målvakts- och videocoacher. Men nu har det antalet alltså utökats till fyra tränare där Boumedienne har förstärkt staben som leds av Hallam och även assisteras av Stefan Klockare och Nicklas Rahm.

– När man är fyra så tror jag att man kan dela upp ansvaret lite tydligare. Det är väldigt vanligt i Nordamerika att man har fyra coacher och delar upp det mer.

Hallam har då såklart ett övergripande ansvar medan Klockare sköter backar + boxplay och Rahm leder forwards + powerplay. Men nu har alltså även Boumedienne adderats till den formationen.

Hur ser din roll ut i tränarstaben?

– Jag har mer ansvar för vårt spel, hur vi gör rent spelsystemmässigt. Sedan supportar jag både Klockare som har penalty kill och Rahm som har powerplay. Under matcherna har jag snäckan i örat upp till våra videokillar, om det är något som de ser eller om det är något som behöver justeras mitt under spelets gång så att säga. Och sedan försöker jag att hjälpa Sam med vad jag ser vad gäller matchups, vilka som går och hur motståndarna matchar sina spelare, säger Boumedienne.

Tre Kronors tränarstab med Klockare, Hallam, Boumedienne och Rahm. Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

“Det är en annan kultur och miljö här än när man själv började för 30 år sedan”

En fördel som Josef Boumedienne ser med att vara fyra coacher snarare än tre som förra året är att de kan jobba närmare spelarna och vara mer tydliga och snabbare i sin feedback.

– Generationen som är nu och killarna som kommer upp, de är vana vid feedback och inte bara från sina tränare utan från sina föräldrar och alla dagligen liksom. Det är en annan kultur och miljö här än vad det var när man själv började för snart 30 år sedan inom proffshockeyn.

– Så jag tror att de flesta spelarna i dag vill ha snabb feedback och de ställer mycket frågor också; om de låg rätt i banan eller om det är något annat som de ska tänka på. Som jag upplever jag det så är det mycket mer dialog med spelarna idag än vad det var när jag började min professionella karriär som spelare.

– Det är mer av en dialog än om man jämför med hur det var för 25 år sedan, då var det mer en monolog från tränaren.

Den 46-årige stockholmaren har framför allt ansvar för de två toppkedjorna:

Han sköter alltså mycket av dialogen med de ledande NHL-forwards som har anslutit till VM-truppen.

– Det är mycket nytt för killarna som inte har varit med under säsongens gång, hur vi spelar, hur Tre Kronor spelar och det är lite annat med storleken på isen. Det är lite andra vinklar och lite andra åkvägar som man måste ta, det är mycket sådant. Man vill inte ge dem allt för mycket information på en gång heller utan man försöker implementera lite till dag för dag och skruva på hur vi vill spela med Tre Kronor.

– Sedan är det alltid en balans med det. Vi har många väldigt duktiga, skickliga, kreativa spelare och det är alltid en balans med hur mycket vi vill få in dem i givna strukturer kontra att kanske strypa kreativiteten då. Så att det är något vi pratar om varje dag med killarna.

Boumedienne om NHL-jobbet: “Otroligt kul och stimulerande”

Josef Boumedienne kommer från en ny upplevelse för honom själv den gångna säsongen. Efter att ha varit chefsscout inom Columbus Blue Jackets så flyttades han och blev i stället assisterande tränare bakom huvudtränare Pascal Vincent.

Han har då haft ansvar för att scouta motståndarna, jobba med Blue Jackets spelsystem och sedan även utveckla lagets backar både på träning och mellan matcher.

Enligt Boumedienne har han då mestadels suttit uppe på läktaren under matcherna men även gjort ett tiotal NHL-matcher på bänken.

– Det har varit väldigt kul att vara tränare. Jag har varit i olika konstellationer, olika lag och olika åldrar de senaste elva åren. Men om vi pratar om säsongen som sådan så var det ju frustrerande givetvis när laget inte har lyckats prestera och gå till slutspel. Så det är frustrerande på det sättet men det har varit roligt att vara tränare och vara nära den dagliga verksamheten och jobba med spelarna varje dag.

Josef Boumedienne – både NHL-coach och VM-tränare. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Vad har du kunnat dra för lärdomar in i ditt ledarskap efter att ha coachat i NHL den här säsongen?

– Det är väldigt utvecklande. Det första man lär sig ganska snabbt är att det går undan i NHL vad gäller matcherna. Jag räknade under säsongen och jag tror att med Columbus så spelade vi våra första 30 matcher på 59 dagar. Sedan räknade jag för Färjestad också som jag bara tog som en jämförelse och om jag räknade rätt så spelade de sina första 30 matcher på 123 eller 124 dagar.

– Så tempot i NHL är ungefär som på VM. Det är matcher hela tiden och det lär man sig att det går inte att andas ut under grundserien. Matcherna kommer och det är väldigt påfrestande energimässigt att vara tränare i NHL, men otroligt kul och stimulerande samtidigt.

Det måste vara utmanande att inte ha så mycket tid att jobba mellan matcherna?

– Så är det och sedan har man inte tid att träna mycket för man måste ha fyra hellediga dagar i månaden. Det är ju med i kollektivavtalet som är förhandlat med facket och en resedag räknas inte som ledig dag så det är väldigt få tillfällen att ha kvalitetsträningar. Så det gäller att maximera informationen, eller komprimera informationsflödet till spelarna, om man vill göra justeringar under resans gång. Det är en utmaning faktiskt.

Kontakten med NHL-stjärnorna: “Bygga på en relation”

Eftersom Boumedienne har haft en roll i NHL under säsongen och kommer in med en annan syn jämfört med övriga ledare i Tre Kronor, som alla utgår från Sverige, så kommer han också närmare NHL-spelarna som nu är med i landslaget.

Han har då även varit en av dem som har haft med kontakt med NHL-spelare under säsongen inför årets VM.

– Vi gör ju allting tillsammans som ledarstab och försöker bidra med det vi kan. Jag har sprungit på en hel del spelare givetvis i och med att man är på arenorna och efter matcher och i samband med träningar och så vidare där borta. Jag ska inte påstå att det har varit något systematik i det men man pratar med killarna när man ser dem och fortsätter att bygga på en relation. Jag tror att de flesta är otroligt stolta och ser fram emot att få representera Tre Kronor, avslutar Josef Boumedienne.

