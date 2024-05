Boston Bruins är en förlust från att åka ur Stanley Cup-slutspelet. Då går general managern Don Sweeney till attack mot ligan efter fulsmällen som gjort att lagkapten Brad Marchand inte är tillgänglig för spel.

– Det är deras ansvar att skydda spelarna, säger Sweeney.

Serien mellan Boston Bruins och Florida Panthers har varit full av kontroverser. I den tredje matchen försvann Bruins lagkapten Brad Marchand ut med en befarad hjärnskakning efter en smäll från Sam Bennett.

Bennett drabbades inte av någon utvisning, och det var ursprungligen svårt att se vad Florida-forwarden gjorde i samband med kollisionen som tog Marchand ur spel. Någon dag efter matchen dök det dock upp nya reprisbilder där det ser ut som att Bennett delar ut en smäll mot huvudet på Bruins stjärnforward.

Army, Ace and Biz went back to the tape on the shot Sam Bennett gave to Brad Marchand in Game 3 and they got some thoughts 👀 @armdog @ansoncarterla @biznasty2point0 pic.twitter.com/kqJRr2px5V