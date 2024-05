Det var rejält irriterat efter slutsignalen mellan Vancouver och Edmonton. Där Nikita Zadorov och Carson Soucy var allt annat än ömma med Connor McDavid. Nu riskerar också Soucy avstängning.

Connor McDavid var frustrerad efter match tre där superstjärnans Edmonton förlorade med 4-3. Kaptenen gav själv ut några slashingar på Carson Soucy, och fick sedan en minst sagt brysk behandling av sina motståndare.

Nikita Zadorov kom hårt in i bakifrån och crosscheckade McDavid, samtidigt som även Soucy satte upp klubban och träffade då hakan.

Nu har den ryska backen också fått sitt straff.

Det blir en böter om 5 000 dollar men ingen avstängning. Ett straff som får anses lindrigt i sammanhanget där han nu alltså är spelbar igen i match fyra.

Samtidigt får Carson Soucy vara orolig ett tag till. Backen har kallats till ett förhör och riskerar att missa ett par matcher av serien.

Vancouver’s Carson Soucy will have a hearing for cross-checking Edmonton’s Connor McDavid. Date and time TBD.