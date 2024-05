ANNONS

Ett av Tre Kronors tunga förvärv inför Hockey-VM i Tjeckien var Patric Hörnqvist.

I en intervju med Hockeysverige.se berättar Sveriges assisterande GM om:

Budskapet till NHL-spelarna inför VM: “Får inte så många chanser”

Beslutet att stänga truppen: “Det vill vi inte ha”

Starten på en ny karriär? “Roligt att bygga lag”

OSTRAVA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Tre Kronor har inlett Hockey-VM i Ostrava där det blev seger i premiären mot topptippade USA med 5-2 för att skaffa sig ett bra läge i gruppen.

En av hjärnorna bakom Sverige under mästerskapet är 37-årige ikonen Patric Hörnqvist som har klivit in i en roll som assisterande general manager för Tre Kronor i Tjeckien. Där har han först varit med och satt ihop truppen som ska slåss om guldet och nu är han också med på plats under mästerskapet.

“Foppa” och Hörnqvist i samtal under en av Tre Kronors träningar i Ostrava. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

– Det känns jättebra såklart, framför allt med den starten som vi har fått nu. Att vinna mot USA i en öppningsmatch när vi har fyra grabbar som landar inte ens 24 timmar innan matchen, det är en skön start för alla oss här, säger Hörnqvist till hockeysverige.se.

“Bengan” Hörnqvist var då också nöjd med det han såg i premiären mot USA, som slutade med en 5-2-seger.

– Jag gillar mycket. Man ser i vårt anfallsspel att det finns en spelglädje och en kvalité som kommer få motståndarnas försvar att verkligen behöva spela bra för att hålla puckarna ur målet. Sedan sista fem minuter där, att se den offerviljan som killarna har i en gruppspelsmatch, eller i en VM-premiär. Det är kul att se och det är därför vi vinner också.

Så har Hörnqvist lockat NHL-stjärnorna

Patric Hörnqvist fick avsluta sin ishockeykarriär förra året efter att ha lidit av skadeproblem, framför allt hjärnskakningar. Men därefter har han agerat rådgivare åt både Djurgården i HockeyAllsvenskan samt Florida Panthers i NHL. Nu har han alltså också fått en roll i landslaget.

Hur är det att nu vara med och få jobba med Tre Kronor?

– Det är alltid roligt. Tre Kronor har alltid varit en ära för mig som spelare och så även nu när jag är med i management. Jag känner likadant när jag får vara här och jobba med killarna. Det är samma stolthet varje dag när man kommer hit och ser grabbarna i ögonen.

Hörnqvist fick avsluta sin hockeykarriär förra året. Foto: Alamy/AP Photo/Matt Slocum

Hörnqvist har haft en stor del i att sätta ihop truppen som representerar Sverige på Hockey-VM. Han har då bland annat haft ansvar för att hålla kontakten med NHL-spelare och “övertala” dem om att komma och spela VM med Tre Kronor.

I årets turnering är det då flest spelare från NHL sedan 2018 och 2019 där bland annat Hörnqvist var med båda turneringarna och då vann guld i Köpenhamn 2018.

Vad är det som gör att det är så många fler NHL-spelare i år?

– Jag tror att allting börjar med att vi får några som tackar ja i början. Sedan hade vi ju tur också att det passade för många. Det var inga kontraktssituationer, rätt lag åkte ut och då var den där snöbollen igång. Jag tror att det alltid kommer att finnas ett stort sug för att spela med Tre Kronor. Det är ändå Sveriges landslag vi pratar om och man får inte så många chanser, säger “Bengan” och fortsätter:

– Det är det jag försöker förmedla till spelarna att “den dagen som det tar slut, då kommer ni aldrig få chansen att spela och tävla igen vare sig i klubblag eller landslag. Se till så att ni inte ångrar någonting”. Det budskapet har gått ut bra till spelarna.

Han pekar också på att storstjärnor som Rasmus Dahlin och Erik Karlsson tackade ja tidigt som en nyckelfaktor till att fler också anslöt.

– Det var väldigt viktigt för då sätter vi ton på den här VM-turneringen och de gjorde det lätt för mig kan man säga.

“Vi har alla pusselbitar”

Men kvällen innan VM:s första dag fattade landslagsledningen beslutet att stänga truppen och alltså inte släppa in fler NHL-stjärnor även om de skulle bli tillgängliga vid förlust i andra slutspelsrundan.

– Alla vi i ledarstaben, och framför allt jag och Sam (Hallam, förbundskapten), tog det beslutet att vi tycker att truppen är grymt bra och vi vill inte ha det här ”om och men”. Vi tog beslutet och känner oss väldigt bekväma med det. Vi ville bygga ett lag, bygga en grupp, här som känner att ”det är vi som ska göra det”. Det är precis så det ska vara.

Ni har alltså tron på att den här gruppen kan gå hela vägen?

– Vi har alla pusselbitar som vi kan ha. Nu gäller det att få ihop den här gruppen och det ser väldigt bra ut så här långt.

“Bengan” vet vad som krävs för att gå hela vägen då han vann VM-guld 2018. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Nya rollen: “Vara bollplank till spelarna och ledarna”

Hörnqvist var den som hade kontakten med NHL-spelare och var delaktig i truppbygget. Men i och med att Tre Kronor har stängt truppen så var hans främsta uppgift redan färdig innan mästerskapet började.

Men 37-åringen är kvar i Ostrava för att finnas med runt landslaget.

Hur ser din roll ut nu?

– Ja, det blir ju inte lika mycket telefon i alla fall, säger Hörnqvist med ett skratt innan han fortsätter:

– Nu får jag väl vara lite bollplank till både spelarna och ledarna; gå och känna av stämningen och se till att alla mår bra och har det bra. Sedan också se till så att vi blir bättre för varje dag som går också.

Nu blir Patric Hörnqvist alltså någon typ av “allt-i-allo” för Tre Kronor.

Så du kan finnas med och bolla om exempelvis kedjeformationer eller speldetaljer?

– Yes, det är vad det nu än kan vara. Det är var de vill ha mig. Om tränarna vill ha mig någonstans, då hjälper jag till där. Om spelarna tycker att någonting är bra eller dåligt, eller om de vill ändra någonting, så kan de ta upp det med mig så har vi en gående relation och dialog om hur vi ska bli bättre.

Patric Hörnqvist och Erik Karlsson – två av Tre Kronors glädjespridare. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Starten på en ny karriär? “Roligt att bygga lag”

Efter 901 matcher i NHL, två Stanley Cup-vinster och ett VM-guld så avslutade Hörnqvist sin framgångsrika spelarkarriär förra året. Han har dock blivit kvar inom ishockeyn. Men efter att ha funnits med som rådgivare för Djurgården och Florida så är hans assisterande GM-tjänst i Tre Kronor den första riktiga ledarrollen som han har.

Kontraktet gäller dock endast över VM i Tjeckien och det är sedan oklart vad som händer för “Bengan”.

Ser du detta som starten på din ledarkarriär?

– Bra fråga… Det är i alla fall starten på något nytt men sedan vart det här tar mig, det vet jag faktiskt inte. Det är alltid kul och det som man har saknat det här året som man har varit på sidan, det är ju att vara runt ett lag. Den känslan kan du inte få på så många ställen. Hockey är det jag kan bäst och tycker är roligast så jag är väldigt tacksam att jag fick den här chansen och uppdraget av förbundet. Nu försöker jag göra det bästa av situationen.

Men finns det en ambition att satsa och bli GM eller något liknande i framtiden?

– Det är för tidigt för att säga, men absolut är det roligt att bygga ihop ett lag, avslutar Patric Hörnqvist.

